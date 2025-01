Sabalenka recibe 2025 con nuevo trofeo en Australia

Las celebraciones rodearon a Aryna Sabalenka en el cierre de 2024 y el inicio de 2025. Y es que el año pasado se confirmó como líder del ranking mundial de tenis femenil y en el arranque del año actual obtuvo el título 18 de su trayectoria.

La bielorrusa de 26 años venció en tres sets (4-6, 6-3, 6-2) a la rusa Polina Kudermetova para convertirse en campeona del Abierto de Brisbane, el primer torneo categoría WTA 500 de la temporada 2025, celebrado en Australia.

Jugar en Oceanía se ha convertido en garantía de éxito para Sabalenka, pues ya ha sido campeona dos veces del Australian Open (categoría Grand Slam), además de ganar un par de torneos WTA 500: Adelaida 2023 y el reciente en Brisbane.

“Las condiciones en las que se juega en Australia son geniales para mí. Me siento muy cómoda y repleta de confianza”, comentó después de superar a Kudermetova.

En la parte económica, Sabalenka sumó 192,475 dólares después del título en Brisbane. En lo deportivo, cobró revancha de la final perdida en ese mismo torneo en enero de 2024, cuando perdió en dos sets (0-6, 3-6) ante la kazaja Elena Rybakina.

En total, la bielorrusa está cada vez más cerca de completar dos decenas de trofeos del WTA Tour en modalidad singles. Hasta ahora, ha ganado tres Grand Slams, un WTA Elite Trophy, siete WTA 1000, cinco de WTA 500 y dos de WTA 250.

“Creo que lo que me ha llevado donde estoy ahora es mi pasión por el tenis y mi ética de trabajo. Todo en mi vida gira alrededor de este deporte, es mi gran prioridad. Sé desconectar y divertirme fuera de pista, así que he encontrado el equilibrio perfecto”, describió la jugadora europea, que desde hace algún tiempo radica en Miami.

Su camino a la victoria en Brisbane comenzó todavía dentro de 2024, el 30 de diciembre, cuando superó a la mexicana Renata Zarazúa en primera ronda. En octavos de final eliminó a la kazaja Yulia Putintseva, en cuartos a la checa Marie Bouzkova y en semifinales a la rusa Mirra Andreeva.

Con ello retoma una buena dosis de confianza rumbo al primer Grand Slam de 2025, el Australian Open, que será del 12 al 26 de enero. Allí, intentará ser la primera campeona de singles de tres ediciones seguidas desde que Martina Hingis lo hizo entre 1997 y 1999.

“Me siento totalmente preparada a nivel físico y mental. Llegar a un Grand Slam con un título bajo el brazo es importante para afrontarlo con confianza”, destacó la campeona del Australian Open en 2023 frente a Elena Rybakina y en 2024 frente a Zheng Qinwen.

Aryna Sabalenka tuvo un tropiezo importante en el cierre de temporada en 2024 durante las WTA Finals (en Arabia Saudita), luego de ser eliminada en semifinales por la estadounidense Coco Gauff, quien se adjudicó dicho título.

Pero su inicio en 2025 fue con fuerza como líder del ranking mundial y campeona del primero de 17 torneos categoría WTA 500 que se llevarán a cabo durante todo el año.

A pesar de sus éxitos, mantiene el discurso de mejora para el Australian Open: “Necesito partidos y entrenar bien todo lo que he estado trabajando en pretemporada para hacerlo bien en un Grand Slam. Hasta ahora no están funcionando muy bien las cosas nuevas, pero necesito tiempo, espero que en Melbourne (Australian Open) me vaya mejor”.

El inicio de temporada en tenis, tanto en la rama varonil (ATP) como femenil (WTA) está ocurriendo en Oceanía. Además del Abierto de Brisbane, cuyo campeón masculino fue el checo Jiri Lehecka, Australia también recibió la tercera edición de la United Cup.

Este torneo, que enfrenta a selecciones nacionales mixtas, vio a Estados Unidos levantar el trofeo 2025 tras vencer 2-0 a Polonia. Las victorias estuvieron a cargo de Coco Gauff y Taylor Fritz contra Iga Swiatek y Hubert Hurkacz, respectivamente.