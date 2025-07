Rayados se hunde por submarino Dortmund

Rayados dejaron a todo su séquito de seguidores con la ilusión de vencer al primer gigante europeo Borussia Dortmund. La ilusión se creó y destruyó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta al ser hundido 2-1 por el ‘submarino amarillo’.

Dos goles de Serhou Guirassy en la primera mitad (14’ y 24’) ayudaron al Borussia a superar a un combativo Monterrey y reservar cita de cuartos de final con el Real Madrid.

Monterrey recortó distancia después del descanso. Germán Berterame remató de cabeza superando al portero Gregor Kobel para poner al Monterrey 2-1. Los Rayados sentían la ilusión de ser el tercer equipo del torneo en derrocar a un gigante europeo y dejarlos en la línea de los octavos de final, como lo hizo esta semana el Fluminense (ante Inter de Milán) y el Al Hilal (contra el Manchester City). Pero no lo logró. Se quedó con las ganas de avanzar por tercera vez en una fase eliminatoria del Mundial de Clubes.

Guirassy tuvo más oportunidades de conseguir su hat-trick (tres goles). En el minuto 75, dribló a los defensas del Monterrey, pero tropezó al intentar disparar dentro del área. Un minuto después, Pascal Gross le dio el pase, pero perdió el equilibrio al enviar un zurdazo desviado.

“Perdimos, y cuando pierdes no estás contento, pero creo que los chicos jugaron muy bien. Tuvimos muchas oportunidades de gol, y eso es lo que me llevo de esto. No fue suficiente. Lo que decía del fútbol alemán: en 15 minutos y dos contraataques te marcan. Pero estoy orgulloso de cómo jugamos, de cómo terminamos el partido. Simplemente nos faltó el gol”, dijo postpartido Domenec Torrent, entrenador del Monterrey en DAZN

El Dortmund terminó la temporada de la Bundesliga, ganando sus últimos seis partidos. Sin embargo, trasladar ese impulso a Estados Unidos nunca fue fácil.

"Fue difícil, como esperábamos. Jugamos bien en la primera parte y deberíamos haber marcado uno o dos goles más. Defendimos bien en la segunda parte, y eso era necesario. Estábamos bajo mucha presión, pero no creo que les hayamos permitido demasiadas ocasiones. Tras el descanso, no fuimos lo suficientemente agresivos y no mantuvimos la línea defensiva. Logramos nuestro objetivo. El partido contra el Real Madrid es una ventaja y un gran reto para nosotros", comentó Niko Kovac, entrenador del Dortmund, en DAZN