Pumas vuelve al naufragio sin un jugador insignia

“Darío Verón, el último ídolo del Pedregal”, titulaba un artículo del portal Apuntes de Rabona en 2021. También destacaba algunos rasgos que debía tener quien busque ser el nuevo referente de Pumas.

“Como especie en peligro de extinción, defendió durante 14 años la (playera) número 4 del equipo. Su estela de liderazgo y amor al club marcaron a una generación. Se volvió costumbre verlo levantar el puño para entonar el himno deportivo de la universidad a las 12 del día”.

En 2025, las palabras de ese artículo están vigentes. Pumas vuelve al naufragio de no tener un jugador insignia, pues el último con cierta semejanza con esa palabra fue César ‘Chino’ Huerta, que a inicios de este año fue transferido al Anderlecht de Bélgica.

Pero, ¿por qué es necesario que Pumas cuente con un jugador insignia de manera inmediata? Armando Escamilla, especialista en patrocinios y marketing deportivo, responde a El Economista.

“Los Pumas tienen un beneficio extra al resto de equipos en México: tienen generaciones nuevas de aficionados cada año, con estudiantes que inmediatamente encuentran esta identificación con la institución. Pertenecer a la máxima casa de estudios sigue generando mucho orgullo y sentido de pertenencia, entonces, tener a un jugador insignia para cada generación es muy importante”.

Pumas enfrentará a América este fin de semana, en la edición 151 del Clásico Capitalino desde Ciudad Universitaria (CU). Corresponde a la Jornada 8 del Clausura 2025 y supone chocar con un equipo que sí ha reforzado su identidad con títulos en años recientes, específicamente con un tricampeonato.

El vacío del ‘Chino’

A lo largo de su historia, Pumas ha producido varios de sus propios ídolos, como Enrique Borja y Hugo Sánchez en las épocas de antaño, además de Jorge Campos, Luis García, Joaquín Beltrán y Manuel Negrete entre la década de los 80 y 90.

La variedad de opciones para ser parte de su identidad, como el himno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el grito de Goya y el puño levantado, ha permitido que otros jugadores no formados allí también se convirtieran en ídolos.

En esa lista entran Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Darío Verón y ‘Chino’ Huerta. Verón fue parte del último título de Pumas en Liga MX, en el Clausura 2011, mientras que Huerta generó su propia narrativa pese a no levantar un trofeo, mediante goles, asistencias y una camiseta con la frase “Rehecho en CU”, recordando que fue formado en Chivas.

Sin embargo, nadie ha tomado el estandarte que dejó. La plantilla actual, aunque cuenta con varios canteranos con temporadas de recorrido, luce tibia en la carrera por construir a un nuevo ídolo.

“Huerta tenía la identidad del club e hizo clic con la afición. Era ese perfil que cada generación de jugadores de Pumas siempre busca, por mencionar a algunos casos anteriores como Aílton, ‘Kikín’ (Francisco Fonseca) y Bruno Marioni. Son jugadores que en cada una de las generaciones deportivas de Pumas buscan tener esa imagen”, añade el especialista.

“A pesar de tener una explosión mediática con la contratación de (Rogelio) Funes Mori, no logró esa comunión con la afición y no hubo carisma, porque no siempre han sido los temas deportivos o de buenos resultados los que adopta la afición hacia un jugador”.

En efecto, el tema deportivo ha sido complicado para consolidar a un nuevo ídolo en Pumas. El equipo está por cumplir 14 años sin ser campeón de Liga MX y, por el contrario, ha perdido tres finales: dos en liga (Apertura 2015 y Guardianes 2020) y una en Concachampions (2022).

Potencial estudiantil

La falta de títulos pone en otros aspectos de identidad el peso de formar ídolos. Antes de ‘Chino’ Huerta, estuvieron en esa terna elementos como Alan Mozo, Juan Ignacio Dinenno y Julio González, pero no lo consiguieron.

“Pumas tiene aficionados nuevos cada año, que probablemente tengan un equipo anterior, pero al formar parte de la universidad le dan una oportunidad. Eso ha ayudado a que Pumas renueve su base de aficionados. Algunos sólo estarán por el tiempo que duren en la institución, pero puedo decir que Pumas tiene uno de los estadios con más aficionados nuevos en cada partido por estar dentro de la universidad”.

La última Consulta Mitofsky sobre afición al futbol en México (2022), puso a Pumas como el cuarto en preferencias nacionales con 9.9%, detrás de Chivas (19.4), América (19) y Cruz Azul (16.4), pero arriba de Tigres (3.7), Atlas (3.6) y Toluca (3).

--¿Cómo debería aprovechar Pumas estas características de su afición?

--“Se debería aprovechar al enfocar acciones con enlace a la universidad. Pumas, por todo el tema de restricciones que puede tener y lo complicado que pueda resultar hacer activaciones dentro del estadio, tiene oportunidad de explotar un tema digital más fuerte, de generar cercanía con el primer equipo y aprovechar que tanto la casa club como el estadio están dentro de la universidad. Invertir más tiempo y campañas hacia nuevos estudiantes, creo que no se ha dado puntualmente una campaña hacia ellos. Insisto, a diferencia de otros equipos, hay renovación constante de aficionados”, responde Armando Escamilla.

Rogelio Funes Mori llegó a inicios de 2024 con una vara muy alta por haberse convertido en el máximo goleador en la historia de Rayados de Monterrey. No obstante, apenas ha logrado tres goles y tres asistencias en 37 partidos con Pumas.

Otro caso fallido fue Dani Alves. El brasileño, que ganó todo con el Barcelona de Pep Guardiola hace poco más de una década, llegó con amplio cartel para el torneo Apertura 2022, pero a inicios de 2023 Pumas se desvinculó de él por ser sometido a prisión provisional.

La plantilla actual cuenta con algunos jugadores que han destacado por lapsos, como el panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, el argentino Lisandro Magallán o el mexicano Guillermo ‘Memote’ Martínez, pero ninguno logrado la jerarquía de ídolo.

Además, el equipo no figura entre los mejores de la actualidad: está en la novena posición del Clausura 2025 y el entrenador, Gustavo Lema, sigue sin ser del agrado total de los aficionados.

“Desde el punto de vista comercial, uno de los activos que han sido más valiosos con Pumas es lo que hoy está en conflicto: la afición. Es una afición que siempre ha estado, pero que justo ha sido la parte más importante en cuanto a un análisis comercial o publicitario.

“El que hoy las principales notas del equipo sean sobre la manera en cómo reclaman al técnico y la ruptura de ya no cantar el Goya al terminar el juego, aspectos que siempre habían sido muy importantes y hoy están en conflicto, se entra en tema de crisis. No tener hoy un jugador referencia impulsa un poco esta actitud”, finaliza el especialista.

Clásico capitalino 2025

Pumas vs América

Jornada 8

Torneo Clausura 2025 de Liga MX

Fecha: sábado 22 de febrero

Hora: 21:05 (CDMX)

Estadio: Ciudad Universitaria

Historial: 150 partidos en todo tipo de competencias, con 37 triunfos para Pumas, 58 para América y 55 empates.