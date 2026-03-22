Pumas se lleva el clásico ante América

Con un penal convertido en el alargue por el paraguayo Robert Morales, los Pumas se impusieron 1-0 al América en un pasional clásico jugado en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

La Pantera Morales firmó el único gol del partido al minuto 90+5, con el cual los felinos universitarios del timonel mexicano Efraín Juárez llegaron a 23 puntos para subir al cuarto lugar.

Las Águilas del América, del entrenador brasileño André Jardine, perdieron por quinta vez en la campaña y se quedaron con 17 unidades en la octava posición.

"Tuvimos siempre la sensación de estar controlando el juego, generando poco, es verdad, pero también sufriendo muy poco. Es frustrante perder un clásico en campo rival donde, mínimo, tenías que haber salido con un empate", apuntó André Jardine.

Gandolfi inicia ganando con León

En el estadio Libertad Financiera, en San Luis Potosí, el argentino Javier Gandolfi se estrenó como entrenador del León (11°) con un triunfo sobre la hora por 2-1 ante el Atlético San Luis (14°).

"Encontré al grupo muy golpeado y les pedí a los jugadores que tuvieran fue. Hoy la entrega fue majestuosa", dijo Gandolfi quien dirigió su primer entrenamiento con el León el jueves y fue presentado oficialmente el viernes.

"Vinimos a buscar el triunfo con una presión alta, incomodando al rival. En el segundo tiempo el equipo fue superior al rival. Estos partidos que nos quedan los vamos a jugar con la misma intensidad y con más trabajo", añadió el argentino.

El León llegó a 13 puntos con su cuarta victoria de la campaña y primera como visitante.

El Atlético del entrenador español Guillermo Abascal se quedó con 11 puntos.

Fernando Beltrán (37') y Emilio Rodríguez (90+4) hicieron los goles para La Fiera.

El francés Sébastien Salles-Lamonge (41') marcó por San Luis.