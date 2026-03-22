Las Chivas vencieron con drama al Monterrey; se afianzan como líder del Clausura 2026

Con un penal atajado por su arquero Raúl Rangel en tiempo agregado, el Guadalajara logró el sábado una agónica victoria de 3-2 sobre el Monterrey y se afianzó como líder del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que celebra la duodécima fecha.

En su visita al estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, el Guadalajara dirigido por el argentino Gabriel Milito llegó a 30 puntos.

Con su décima victoria en el torneo, las Chivas se alejaron del Cruz Azul que el viernes emparejó al Rebaño en 27 unidades al empatar 1-1 con el Mazatlán.

Al sufrir su sexta derrota, el Monterrey del entrenador argentino Nicolás Sánchez se quedó con 14 unidades en la novena posición.

Armando "La Hormiga" González (18'), José Castillo (46') y Bryan González (55') marcaron los goles para la escuadra rojiblanca, que a nivel colectivo se confirmó como la ofensiva más poderosa con 25 goles a favor.

Los Rayados hicieron más decorosa su derrota con las anotaciones del serbio montenegrino Uros Djurdjevic (88') y de Ricardo Chávez (90+3').

El Monterrey desperdició la gran oportunidad del empate al minuto 90'+7 cuando Djurdjevic cobró un penal que fue atajado por Rangel.

En la lucha por el título de goleo individual, La Hormiga González llegó a 10 goles y empató en el liderato al brasileño João Pedro, del Atlético San Luis, quien se fue en blanco este sábado.

En el estadio Libertad Financiera, en San Luis Potosí, el argentino Javier Gandolfi se estrenó como entrenador del León (11°) con un triunfo sobre la hora por 2-1 ante el Atlético San Luis (14°).

El León llegó a 13 puntos con su cuarta victoria de la campaña y primera como visitante.

El Atlético del entrenador español Guillermo Abascal se quedó con 11 puntos.

Fernando Beltrán (37') y Emilio Rodríguez (90+4) hicieron los goles para La Fiera.

El francés Sébastien Salles-Lamonge (41') marcó por San Luis.

Más tarde en el estadio Olímpico Universitario, los Pumas recibían al América.