El playbook para consolidar torneos de la WTA en México

México ha llevado de la mano a la WTA por cinco Estados diferentes de nuestro país en los últimos 6 años. Justo en la víspera del Guadalajara Open, se apuntó Querétaro como el sexto destino con un torneo de categoría 125 a realizarse del 20 al 26 de octubre próximos.

La empresa que organiza los torneos no solo se ha cuadrado en el tenis femenil, GS Sports Management ha entendido que la consolidación se refleja también en la capacidad de generar otros espectáculos de deporte profesional: ya tienen el golf con el LPGA Tour, el UTS (con tenistas de la ATP) y el pádel que les abrió las puertas en San Sebastián, España con el Pro Padel League (PPL) y en San Diego Stingrays, Estados Unidos.

El Director del torneo WTA 500 de Guadalajara, Gustavo Santoscoy Arriaga atendió a El Economista para responder sobre el plan de ruta hacia la expansión y rentabilidad. A lo largo de los años y en cada uno de los torneos ha pronunciado la palabra “consolidación”, ya sea que aún busque generarla o ya se alcanzó.

El año deportivo de la empresa de la familia Santoscoy incluye Guadalajara, Cancún, Mérida, Puerto Vallarta, San Luis Potosí y Querétaro en el tenis femenil (en algunos con presencia de la ATP); y en otros deportes a España y Estados Unidos.

—¿En qué consiste la consolidación de un torneo, en específico los que manejas con la WTA?

“La consolidación no es solo el reconocimiento de una organización, es trascender a nivel internacional como un torneo élite. Nuestra perspectiva no es solamente organizar eventos, es trascender en cada una de las acciones que hacemos para un reconocimiento a nivel mundial y sobre todo, que México sea líder en ese tipo de eventos”.

—¿Cómo se refleja la consolidación en la firma de contratos con la WTA?

“Primero en el reconocimiento de marcas importantes a nivel internacional, de una cobertura mayor en cada uno de los eventos y sobre todo, que asista gente de muchas partes del mundo, ya que la organización, el desarrollo y todo lo que conlleva es solamente el inicio de todo lo que puede tener un evento”.