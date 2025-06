Pachuca, puerta para redescubrir a ‘Jimmy’ Lozano

Jaime Lozano perdió reflectores durante 11 meses. Quien fuera uno de los nombres más mediáticos de México por haber dirigido a la selección hasta el verano pasado, se diluyó y finalmente encontró una plataforma idónea para regresar: Pachuca.

Los Tuzos contrataron a ‘Jimmy’ como director técnico rumbo a la temporada 2025-26, siendo su primer encargo el Mundial de Clubes, antes del torneo Apertura 2025 de Liga MX y la Leagues Cup. Pero a la directiva no le asustó ese desafío internacional.

“Creemos que tiene mucha experiencia en este tipo de torneos, porque es muy parecido al sistema de Juegos Olímpicos, Copa Oro, Copa América y en eso ha tenido un fogueo importante”, mencionó el presidente de Pachuca, Armando Martínez.

“Es un chavo con mucha metodología, muy estructurado y trabajador, con un cuerpo técnico joven que trae muchísimas ganas y quiere innovar, que están actualizados en softwares y tantas cosas que se ocupan hoy en día para entrenamientos. Creemos que estamos haciendo una muy buena contratación”.

Aunque Pachuca perdió su primer partido bajo la dirección técnica de Lozano, 1-2 contra Red Bull Salzburg en la primera jornada del Mundial de Clubes, la visión es a un plazo mayor.

“‘Jimmy’ entiende que está en su propio proceso, como lo hizo de jugador, para convertirse, a lo largo de los años que vienen, en un entrenador importante para Pachuca y el futbol mexicano. Está consciente de todo lo que eso conlleva: que la gente te critique, que diga que no eres bueno, que no estás preparado, en fin. Sabe muy bien a lo que apunta en el mediano y largo plazo”, opinó para El Economista, Luis Fernández, CEO de Underdata, consultoría especializada en datascouting de futbol.

Recuento de carrera

Jaime Lozano, nacido en la Ciudad de México en 1978, pasó por clubes como Pumas, Tigres y Cruz Azul en su carrera de jugador entre 1998 y 2013, además de ser pilar en Selección Mexicana en la eliminatoria rumbo al Mundial 2006.

Aunque no fue convocado a la lista de dicho torneo, consolidó un fuerte nivel bajo entrenadores como Hugo Sánchez, Ricardo La Volpe y Enrique Meza.

En 2017 empezó su andar como entrenador de Liga MX con Querétaro y en 2018 asumió la Selección Mexicana Sub 23, a la que llevó a obtener tres medallas de bronce (Juegos Panamericanos 2019, Torneo Maurice Revello 2019 y Juegos Olímpicos 2021) con una generación en la que destacaron Alexis Vega, Sebastián Córdova, César Montes, entre otros.

Terminó su ciclo con el Tri juvenil en 2021 y en 2022 tuvo su segundo equipo en Liga MX: Necaxa. En 2023 volvió con Selección Mexicana, pero en categoría mayor, entrando como bombero por el argentino Diego Cocca. Ganó la Copa Oro de ese año y fue cesado en verano de 2024 por no superar la fase de grupos de Copa América.

“En la sub 23 trabajas un poco más tranquilo, tienes a los chicos con mucha disposición y más tiempo. En la mayor a veces es más complicado, te conviertes en un pone alineaciones porque a los que están en Europa no los puedes tener tan seguido y a veces no sabes cómo llegan. Creo que ‘Jimmy’ no tuvo ese tiempo y fue una pena. Seguramente sabrá en qué se equivocó, uno sabe perfectamente a tono pasado las cosas que se pudieron haber hecho mejor. Pero todo suma, cuando pasa una experiencia así y te tomas un lapso, llegas con más fuerza porque lo que no mata te fortalece”, agregó para este diario, Miguel España, ex futbolista y ex entrenador de Pumas.

Panorama en Tuzos

A casi un año de su despido del Tri, Lozano tomó las riendas de un equipo que históricamente se ha caracterizado por potenciar jóvenes, algunos con salto a Europa, como Héctor Herrera e Hirving Lozano.

Pachuca viene de tres años bajo la dirección técnica del uruguayo Guillermo Almada, quien potenció esa filosofía y logró un par de títulos: Liga MX en el Apertura 2022 y Concachampions en 2024. Este último envió a los Tuzos al Mundial de Clubes 2025, donde comparten el Grupo H con Real Madrid, Al Hilal y Salzburg.

“Sabemos que Almada era muy exigente y ‘Jimmy’ es más mesurado. Tendrá que mantener lo que dejó Almada, aunque dejó un proyecto y eso facilita mucho al entrenador que sigue. Así nos pasó en su momento en Pumas, cuando se fue Miguel (Mejía Barón) y llegó ‘Tuca’ (Ricardo Ferretti). Los que teníamos más experiencia nos acercábamos a él y tratábamos de que funcionaran las cosas. Al final es una responsabilidad compartida y me parece que en Pachuca hay un muy buen ambiente”, definió Miguel España.

Para el especialista en data, por otra parte, Jaime Lozano llegará a construir su propio sello en Pachuca, con visión de volver a su mejor prestigio.

“No creo que Lozano llegue a sostener el legado de nadie, el único legado que puede llegar a sostener es lo que él construya y el de Pachuca como institución (…) Lozano tiene que llegar a aprovechar lo bueno y a ser muy listo en mejorar los aspectos que ya no encajaba Almada con el grupo. Si hace esas dos cosas bien, puede tener resultados muy pronto, más de lo que se esperaría”, enfatizó Luis Fernández.

“Es un entrenador joven que ya tuvo oportunidad de dirigir selección y fue medallista olímpico. Cuántos entrenadores mexicanos a su edad quisieran tener la experiencia de haber estado en una selección como la mexicana. Prefiero ver el lado positivo, decir que tuvo una experiencia invaluable que le dejó un gran aprendizaje y que el mejor ‘Jimmy’ en los banquillos está por venir”.

En ese mismo tenor, Miguel España recordó que Manuel Lapuente tuvo una floja primera etapa con Selección Mexicana entre 1990 y 1991, pero se reivindicó seis años después.

“Siempre te ayuda estar con selección porque es un currículum más grande. Me gusta pensar las cosas en un plano más positivo y optimista, y lo ves a través del tiempo. Me acuerdo con Manolo Lapuente, que batalló un poco al principio e incluso perdió la primera Copa Oro (1991), pero después hay que ver quién fue con Necaxa y un Mundial (1998) a sus espaldas. Así se van haciendo los entrenadores: es caerse y levantarse. Creo que ‘Jimmy’ lo tiene claro”.

El segundo partido de Jaime Lozano al frente de Pachuca será este domingo, ni más ni menos que ante Real Madrid. Otra derrota dejaría a los Tuzos virtualmente eliminados del Mundial de Clubes, aunque esa no es una condicionante al proyecto de ‘Jimmy’, que intentará seguir potenciando jóvenes, como hizo Guillermo Almada con Elías Montiel, Bryan González, Pedro Pedraza y demás.