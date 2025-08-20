Orlando City tumba al campeón de Liga MX en Leagues Cup

El campeón de la Liga MX dijo adiós en su primer partido de eliminación directa en la Leagues Cup 2025. Orlando City lo derrotó por 6-5 en penales, después de empatar 0-0 en tiempo regular en el Dignity Health Sports Park de California.

La serie comenzó de manera perfecta con 100% de efectividad por parte de los tiradores de ambos equipos: Alexis Vega, Federico Pereira, Robert Morales, Jesús Gallardo y Franco Romero por parte de Toluca, así como Martín Ojeda, Robin Jansson, Alex Freeman, Joran Gerbet y Kyle Smith por parte de Orlando City.

Fue en la definición por muerte súbita cuando ese ritmo se rompió. Primero erró Nicolás Castro para el equipo mexicano y luego Ramiro Enrique para el estadounidense. No obstante, Juan Pablo Domínguez volvió a fallar para los Diablos Rojos y Pedro Gallese, portero de Orlando City, se encargó de anotar el penal decisivo.

Gallese fue la figura no sólo por esa última ejecución, en la que mostró técnica y calma. Previamente, le atajó los penales a Castro y Domínguez.

Toluca era considerado uno de los favoritos a ganar este torneo tras su notable currículum en los últimos meses: ganó el Clausura 2025 de Liga MX en mayo y el Campeón de Campeones de la temporada 2024-25 en julio.

Sin embargo, no pasó del empate sin goles en 90 minutos contra Orlando City, equipo que está entre los cuatro mejores de la clasificación en la Conferencia Este de la MLS después de 27 jornadas, peleando por un boleto a playoffs.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, sólo han ganado uno de sus últimos tres partidos entre Liga MX y Leagues Cup. Si bien siguen en el top 5 de la tabla en el campeonato nacional, se esperaba que avanzaran más en el internacional.

Alexis Vega, Paulinho, Helinho y el resto de titulares saltaron a la cancha del Dignity Health Sports Park, pero poco o nada aportaron para que el campeón de la Liga MX pudiera imponerse a Orlando City por un boleto a semifinales.

Por el contrario, Orlando City anotó en la primera media hora de juego por conducto del argentino Martín Ojeda, pero el VAR le confirmo al árbitro que hubo fuera de lugar y el gol fue anulado.

“Nuestros objetivos eran la Supercopa (Campeón de Campeones) con América, la Leagues Cup y la Liga MX. Agregamos otro objetivo al ganarle al América, de ir contra Galaxy por una copa más (Campeones Cup). Son los objetivos que tenemos y queremos posicionarnos internacionalmente mucho mejor”, había dicho Mohamed en la previa ante Orlando.

Sin embargo, el objetivo de la Leagues Cup quedó descartado en cuartos de final. Toluca aspiraba a enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi en semifinales, luego de la victoria de este último contra Tigres, el mismo miércoles un poco más temprano.

Toluca fue eliminado en octavos de final de Leagues Cup en 2023, también en penales, contra Minnesota United. Un año después se despidió en esa misma instancia al caer 1-2 ante Colorado Rapids en los 90 minutos de tiempo regular.

Por tercer año consecutivo, los Diablos Rojos no pudieron alcanzar al menos los cuartos de final, pese a tener la reputación de ser el campeón de México en la edición 2025.

La buena noticia para ‘Turco’ Mohamed y sus dirigidos es que ya tienen asegurado un boleto a la Copa de Campeones de CONCACAF 2026, donde representarán a México junto a América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Pumas por el título y, consecuentemente, por el pase al Mundial de Clubes 2029.

“El plantel está comprometido en seguir cosechando títulos, a parte, necesitamos posicionarnos internacionalmente y en ser el primer equipo mexicano en ganar el torneo, un objetivo que es muy importante”, agregó Mohamed en la conferencia previa a los cuartos de final de Leagues Cup.

Ahora Toluca tendrá que concentrarse en la Liga MX. Este sábado visitará a Cruz Azul, uno de los dos invictos que quedan en el Apertura 2025 junto a América. Allí, los Diablos Rojos intentarán evitar un tercer partido sin triunfo de forma consecutiva.