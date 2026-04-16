Nuggets y Pacers, los elegidos para el NBA Mexico City Game 2026

Denver Nuggets e Indiana Pacers son los elegidos de la NBA para el Mexico City Game 2026, que se celebrará el sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX.

Será el partido 35 en la historia de la liga de basquetbol más prestigiosa del mundo en territorio mexicano desde que aterrizó en 1992. Así, México se mantiene como el país con más partidos de NBA fuera de Estados Unidos y Canadá.

“El NBA Mexico City Game continúa brindando a los aficionados una conexión en primera fila con la liga, sus equipos y jugadores”, expresó Raúl Zárraga, vicepresidente senior y jefe de operaciones de la NBA Latinoamérica.

“Ser sede del partido número 35 en el país refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que este evento desempeña al acercar el juego global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y el mundo”.

En el caso de los Nuggets, este será su segundo partido en México, pero el primero en el marco de la temporada regular.

Su aparición inicial fue en un partido de pretemporada contra Golden State Warriors el 14 de octubre de 2006. Se disputó en la Arena Monterrey y registró 12,265 asistentes.

Los Warriors se llevaron la victoria por 121-115, aunque los Nuggets fueron los que causaron mayores sensaciones porque en aquel año tenían en sus filas al mexicano Eduardo Nájera.

Rumbo al juego en la Arena CDMX dos décadas después, la figura de los Nuggets es el serbio Nikola Jokic, nombrado tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y campeón de unas NBA Finals en 2023 precisamente con Denver.

“Estamos encantados de que los Nuggets hayan sido elegidos para participar en el Mexico City Game 2026. Como un equipo liderado por dos estrellas electrizantes nacidas fuera de Estados Unidos, es un honor para nosotros mostrar el basquetbol de los Nuggets a los aficionados de la NBA en todo el mundo”, Kevin Demoff, Presidente de Operaciones de Equipo y Medios de Kroenke Sports & Entertainment (KSE), empresa propietaria de los Nuggets.

Demoff se refirió al serbio Nikola Jokic y a Jamal Murray, nacido en Canadá y que es otra de sus figuras en la actualidad.

Primera visita para Pacers

Indiana Pacers también cuenta con varias figuras en su róster que estarán en el radar de los aficionados para la visita a México dentro de la temporada 2026-27.

Tyrese Haliburton, medallista de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos 2024, es uno de los máximos estandartes actuales de los Pacers, igual que el camerunés Paskal Siakam, campeón de las NBA Finals 2019 con Toronto Raptors.

Esta será la primera vez que los Pacers visitarán México, tanto en partidos de temporada regular como de pretemporada.

Los Pacers han jugado en Alemania, España, China, Taiwán, Filipinas, India, Inglaterra y Francia, pero ahora agregarán territorio mexicano a su pasaporte.

“Estamos muy entusiasmados de llevar el basquetbol de los Pacers a la Ciudad de México durante una época del año tan significativa y vibrante”, describió Mel Raines, presidenta y CEO de Pacers Sports & Entertainment.

“Esta es una gran oportunidad para celebrar nuestra creciente base de aficionados en México y en toda América Latina, al mismo tiempo que reconocemos a las fuertes comunidades hispanas y latinoamericanas aquí en Indiana. Al conectar a nuestros aficionados locales y globales, fortalecemos la cultura compartida, la energía y el amor por el juego”.

La visita más reciente de la NBA a México fue el 1 de noviembre de 2025, con la victoria de Detroit Pistons 122-110 sobre Dallas Mavericks ante 20,385 aficionados en la Arena CDMX.