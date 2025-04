Daniel Suárez, símbolo de la evolución de Nascar en México

Este 2025, México hará historia para la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles en Serie de Estados Unidos, mejor conocida como Nascar.

En la actualidad, Nascar coordina 16 competencias, pero la de mayor jerarquía es Nascar Cup Series, creada en 1949 y que nunca había disputado una carrera oficial fuera de territorio estadounidense. Del 13 al 15 de junio de 2025, debutará en México, en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Uno de los pilares en la mudanza es Daniel Suárez, único piloto mexicano y latinoamericano que compite para Nascar Cup Series esta temporada. De hecho, de los 36 conductores en total, apenas dos son extranjeros, agregando al neozelandés Shane Van Gisbergen.

“Tengo muchos años corriendo en Estados Unidos, más de 10 entre California, Phoenix, Texas, Miami y demás. Todos esos lugares me hacen sentir como en casa, veo muchas banderas mexicanas y hablo mucho español con ellos, pero, al final, no es mi casa. Esta será la primera vez que voy a sentir que realmente estoy trayendo la categoría en la que compito a mi casa, a conocer mi cultura y eso es un gran orgullo”, dijo Suárez en conferencia a dos meses de la cita en Ciudad de México.

“Estoy tratando de vivir este momento de manera muy presente porque vamos a correr Nascar Cup Series, ojalá, por muchos años en la Ciudad de México, pero la primera vez sólo es una”.

Inicios y trayectoria

Daniel Suárez es el principal rostro en el aterrizaje de Nascar Cup Series en México. Nacido en Monterrey hace 33 años, forma parte de un selecto grupo de seis extranjeros que han ganado carreras en esta competencia a lo largo de la historia, como es también el colombiano Juan Pablo Montoya, que compaginó su desempeño con Fórmula 1.

Suárez Garza empezó en el kartismo a los 11 años, pero fue en 2009 cuando Escudería Telmex se acercó a él para patrocinarlo en Nascar México, donde estuvo de 2009 a 2014 con un legado de 11 triunfos y un subcampeonato (2013).

En 2017 dio el salto a Nascar Cup Series y actualmente está consolidado como uno de los pilotos mexicanos con mayores reflectores del automovilismo mundial, coincidiendo con el ‘año sabático’ de Sergio ‘Checo’ Pérez en Fórmula 1.

Pero Daniel tiene claro que quiere construir su propio nombre al margen de lo que logró ‘Checo’ en una disciplina distinta.

“No estoy buscando reemplazar a ‘Checo’, quiero ser Daniel Suárez en Nascar. Estoy en un mundo diferente y este año es una gran oportunidad porque voy a ser el único mexicano que va a competir a este nivel en mi país. Checo dejó, para este año, un hueco grande en el que no estoy tratando de poner a mi persona, pero la gente va a estar viendo al resto de pilotos mexicanos en el mundo. Creo que Nascar será de las primeras opciones que van a ver y esta es una gran oportunidad para mí, para Nascar y para mis patrocinadores”.

Nascar Series Cup se compone de 21 carreras de fase regular a lo largo del año, para después entrar a una serie de playoffs que consiste de 10 carreras más entre agosto y noviembre. También hay un torneo de mitad de temporada (In-Season Tournament) con otras cinco carreras entre junio y julio.

Para Daniel Suárez, es una competencia que está en crecimiento y la apertura de una carrera en México puede abrir puertas en otros territorios.

“Nascar se está dando cuenta que la diversidad es muy importante y que el deporte es más grande que Estados Unidos, que necesitamos seguir explorando diferentes países. Hoy es México, pero el día de mañana ojalá que sea Canadá o Brasil. He tenido la oportunidad de correr en varios lugares y el amor por el deporte es increíble, yo empujo a Nascar en esta situación, ojalá que el deporte poco a poco se siga haciendo más internacional”.

El regiomontano también recordó que sus inicios en el automovilismo fueron complicados, sobre todo, en materia económica. Dice que a estas alturas, mientras persigue más triunfos, valora lo que hicieron sus padres para solventar sus primeros pasos.

“Podemos platicar de muchas carreras y victorias, pero lo que más disfruto platicar son los sacrificios que tuvieron que hacer mi mamá y mi papá en primera fila, luego mis hermanas, porque no vengo de una familia de dinero. Mi papá tuvo que hacer muchos sacrificios, vendiendo su negocio e hipotecando la casa de mi mamá, y mis hermanas nunca se quejaron. Por eso digo que esto es un apoyo familiar completamente, porque si mi mamá y mis hermanas se hubieran quejado quizás no hubiera tenido el apoyo de estar aquí.

“Cuando era niño, veía a muchos pilotos de go karts yendo a Europa o Estados Unidos. Yo no tenía los recursos para hacer eso y pensaba que era desafortunado. Pero cuando pasa el tiempo, maduras, y me di cuenta que la vida me estaba preparando para algo. Si yo hubiera tenido todas estas oportunidades desde niño, estoy seguro que no hubiera llegado a Nascar, porque ver a mi familia sufrir para darme esta oportunidad me convirtió en un león”.

Esas dificultades económicas al inicio, ¿te han impulsado a invertir en otras áreas en la actualidad?

“Sinceramente mi enfoque es las carreras: desayuno, como y ceno carreras, es todo lo que hago. Soy muy afortunado de tener a una gran esposa y un gran mánager, que se llama Gustavo Arenas, que me han ayudado por los últimos 13 años a tomar muchas decisiones. Mi enfoque es sobre qué tengo que hacer para ser mejor que quiero ganar cueste lo que cueste, esa es mi mentalidad. A todo lo que pasa fuera de las carreras le dedico 1 o 2% de mi tiempo”, respondió Suárez a El Economista.

Tras 15 años de relación con Escudería Telmex, también ha logrado relacionarse con patrocinadores como Chevrolet, Honor, Coca-Cola y Quaker State.

Contrato con México

Por otra parte, el contrato de Nascar Cup Series con México es por dos años (2025 y 2026), confirmó Rodrigo Sánchez, director de mercadotecnia del Gran Premio de México de Fórmula 1 y ahora de Nascar Series Cup México, a este diario.

“Por lo manos año y medio estuvimos en pláticas. Cuando por fin logramos asegurar el lugar se empezaron a mover más rápido las cosas. Es un contrato por dos años con opción a renovación. Ahorita, evidentemente, estamos en un proceso de aprendizaje en cuanto a Nascar. Veremos cuál es la respuesta del público, pero sin duda sería increíble que Nascar encuentre una casa en México por muchos años”.

Sánchez destacó que el impulso de Fórmula 1, con el regreso de México como sede de un Gran Premio desde 2015, fue pieza clave en la negociación con Nascar Cup Series.

“La verdad es que en México se ha hecho una gran afición en general por el automovilismo. Todo viene del trabajo que hemos estado haciendo los últimos 11 o 12 años. Evidentemente ‘Checo’ toma un lugar muy importante, se le extraña mucho cada fin de semana, pero la afición está. El evento de Fórmula 1 en octubre está prácticamente agotado y veremos cuál seguirá siendo la respuesta de la gente, pero esa afición sigue que buscando consumir automovilismo ahora verá la Nascar. La idea es seguir creciendo y trayendo categorías”.

¿Qué es NASCAR Cup Series?

Es la máxima categoría dentro del sistema Nascar, de automovilismo stock-car, fundada en 1949.

En 2026 tendrá un total de 36 carreras; la única fuera de Estados Unidos será del 13 al 15 de junio en el autódromo Hermanos Rodríguez de México.

El estadounidense Joey Logano es el campeón defensor; el mexicano Daniel Suárez finalizó en el puesto 12 la temporada anterior.

México albergará una de las 21 carreras de temporada regular de Nascar Cup Series 2025; los playoffs empezarán en agosto con 10 carreras más.

Daniel Suárez compite en Nascar Cup Series desde 2017 y en la actualidad es uno de los dos pilotos extranjeros del circuito, que tiene un total de 36.

rrg