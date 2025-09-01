MLS abre billetera y rompe récord en el mercado 2025

La MLS dio un golpe en la mesa en el mercado de fichajes del verano de 2025. Los clubes rompieron récords de gasto, invirtiendo aproximadamente 336 millones de dólares, casi el doble del total de 188 millones de 2024.

La contratación estrella fue el de Son Heung-min al LAFC por 26,5 millones, la cifra más alta en la historia de la MLS. El traspaso de Son a Los Ángeles marcó la tercera vez que se rompió el récord de transferencias de la liga en 2025, tras los fichajes de Kevin Denkéy y Emmanuel Latte Lath al FC Cincinnati y al Atlanta United, respectivamente.

Tan solo en 2025, la MLS recibió a 169 jugadores de 50 países diferentes, con Brasil, Argentina, Inglaterra y Portugal entre los principales mercados para fichajes.

Mientras tanto, la actividad de transferencias salientes también se disparó: de enero a principios de febrero. Estados Unidos ocupó el sexto lugar a nivel mundial en gasto en transferencias y el séptimo en ingresos, con un aumento del 126 % en las comisiones salientes en comparación con 2024.

Uno de los puntos claves para entender este récord financiero es que, a partir de este año, la MLS cuenta con un mercado interno de transferencias de efectivo, lo que permitirá a los equipos gastar dinero ilimitado en jugadores por primera vez. El aumento del gasto ha generado más de 40 millones en 11 jugadores, con fichajes récord para los clubes. La MLS toma fuerza como actor relevante en el mercado de transferencias y cumple con la visión del comisionado Don Garber.