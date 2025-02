Milán logra evolución multifactorial de Santiago Giménez

México está de vuelta en la élite del futbol gracias a Santiago Giménez. El delantero de 23 años fue fichado en este mercado invernal por AC Milan, tercer equipo más ganador de Serie A (detrás de Juventus e Inter) y segundo más ganador de Champions League (detrás de Real Madrid).

Su contrato es hasta 2029, portando el número 7 que correspondió a leyendas de la talla de Andriy Shevchenko, Carlo Ancelotti y Frank Rijkaard. Es por ello que su nombre evocó a los grandes tesoros en la historia del futbol mexicano: Hugo Sánchez con Real Madrid, Rafael Márquez con Barcelona y Javier ‘Chicharito’ Hernández con Manchester United.

Con Santiago Giménez ya en Milán, es momento de confirmar una evolución multifactorial que lo pone en una atmósfera de ‘grandes ligas’ y no sólo por temas en cancha.

“Ahora sabemos que está en buenas manos porque, al final, lo que requieren futbolistas como Santi es que los promuevan y que puedan ser opción. Pudo haber llegado a Sevilla, Real Madrid o cualquier equipo de Europa, pero es ahí cuando entran las influencias del agente, donde puedes tratar de convencer a un técnico o directivo”, subraya para El Economista, Rob García, agente FIFA, scout del Manchester City en Latinoamérica y representante del PSV Eindhoven en México.

El análisis es sobre Rafaela Pimenta, agente de Santiago Giménez desde finales de 2024 y que es heredera de uno de los grandes maestros de esta profesión: Mino Raiola, ex representante de figuras como Zlatan Ibrahimovic, Pavel Nedved y Erling Haaland.

Pimenta fue el volante estratégico para llevar a Giménez de Feyenoord a Milán por 35 millones de euros, con una ganancia neta de entre 25 y 27 millones para el equipo neerlandés, restando las comisiones de la propia agente, del jugador y de Cruz Azul, su club de formación, por cerca de 5 millones.

“Este tipo de agentes son los que pueden lograr este tipo de cosas por la gran relación que tienen con los clubes. Es bien sabido que un agente que está con muy buena relación en un club prácticamente cierra todo allí, porque se trata de nutrir esa relación. Si (Rafaela) es la misma agente de Haaland, no se ve que vaya a haber problema para después jalar (a Giménez) para allá (Manchester City) o a un equipo más grande”.

Rob García también destaca que Santiago Giménez se une a una lista exclusiva de futbolistas mexicanos con representantes de élite en Europa.

El primero, recuerda, fue Rafael Márquez con Jorge Mendes, agente portugués que ha trabajado con estrellas como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Lamine Yamal. Mendes llevó a Márquez del Atlas al Mónaco a finales del siglo pasado, aunque en ese entonces su figura como representante top estaba en construcción.

Luego está Hirving Lozano, quien también entró a la cartera de representación de Mino Raiola. El ‘Chucky’ tuvo a Raiola como agente durante su traspaso del PSV al Napoli, que es, hasta la fecha, el más alto para un mexicano en la historia (45 millones de euros).

“Para mí un gran agente es el que le diseña la carrera a un futbolista. Ahorita se prevé que Santi, en Milán, pueda estar uno o dos años bien establecido, independientemente de los buenos o malos resultados, teniendo constancia en un nivel de ese calibre. Si no se desespera puede tener gran futuro; si no le va bien al Milán, seguramente en un equipo de España puede funcionar mejor”, enfatiza Rob García.

Anteriormente, Santiago tenía como agente a Maribel Duayhe y a su propio padre, Christian ‘Chaco’ Giménez, quien también ha tenido episodios como entrenador y analista de televisión.

Pero vincularse con Rafaela Pimenta le permite estar en otra órbita. Una prueba contundente fueron las fotos que Santiago Giménez lució junto a Zlatan Ibrahimovic en el estadio de San Siro este fin de semana, horas antes de hacer oficial su fichaje con AC Milan.

Ibrahimovic, quien jugó dos etapas en Milán bajo la tutela de Mino Raiola, ratificó el fichaje de Giménez con estas palabras: “Es tan fuerte como yo y está en otro nivel (…) Lo he visto en persona y está motivado, ansioso por empezar. Todos estamos motivados”.

Santiago Giménez se convirtió en el tercer fichaje más alto en la historia de los mercados de invierno del AC Milan, según Transfermarkt, únicamente detrás del brasileño Lucas Paquetá y del polaco Kryzstof Piatek, quienes llegaron en 2019 por 38.4 y 35 millones de euros, respectivamente.

Es una de las inversiones más sólidas del ex equipo de Paolo Maldini en años recientes, lo cual sugiere una intención de convertirlo en referente de inmediato, comenta para este diario, Luis Fernández, especialista en análisis de datos de futbol para la consultora Underdata.

“La apuesta del club para ser el presente y futuro es Santiago Giménez. Viene de un paso muy bueno por Países Bajos y no sólo es que haya sido bueno, sino que ya cumplió el proceso de adaptación (a Europa). En Italia no llega para que en cinco partidos empiece a tener minutos, llega para ser titular y producir. Tiene con qué rendir desde el minuto uno, debe tener esa mentalidad clara de que lo trajeron para ser una solución inmediata y que también es un traspaso de 35 millones (de euros), una inversión que deja ver el valor que le están dando”.

AC Milan ha atravesado años intermitentes. Su último título de liga en Italia fue en 2022, pero antes de eso no ganaba desde 2011. En el plano internacional, su último título de Champions League fue en 2007.

Desde entonces han pasado múltiples delanteros que no han cumplido cabalmente con la encomienda de ser figuras; el español Álvaro Morata es el caso más reciente. De hecho, el último líder de goleo de Italia que jugaba para el AC Milan fue Zlatan Ibrahimovic en la temporada 2011-12.

“Si bien Santi no es el delantero más efectivo, tiene un buen disparo y son pocos los partidos en los que no genera nada. Toca muchas veces la bola en el área, tiene muchas acciones de tiro y es alguien que colabora en el juego combinativo (sic) en el último tercio. Es lo que veo en él a diferencia de Morata. Además, son momentos distintos, porque hoy sí podemos decir que Santi está entrando en su prime y Morata está en el otro extremo”, describe Luis Fernández.

Actualmente, AC Milan está en octava posición de Serie A, pero a cinco puntos de puestos de Champions League para la siguiente temporada.

En la Champions actual, el equipo avanzó al repechaje de octavos de final, donde enfrentará precisamente a Feyenoord, aunque no habrá impedimento legal para que Santiago Giménez juegue ante su ex equipo en dicha ronda.

En cuanto a su competencia directa, el plantel actual del AC Milan tiene como centros delanteros al serbio Luka Jovic, ex del Real Madrid, al inglés Tammy Abraham, ex del Chelsea, y al portugués Joao Félix, ex del Atlético de Madrid.

“Santiago tiene que seguir mejorando en juego aéreo. Nunca fue tan dominante en la liga neerlandesa en ese aspecto y ahora va a un futbol donde el juego aéreo es pan de cada día, tiene que ser más decisivo en eso. Es de las cosas a seguir trabajando porque, ciertamente, sí hay un salto importante entre el nivel de las dos ligas (Países Bajos e Italia). Son dos equipos top, pero el tema de exigencia de aficionados y de liga sí cambia de Feyenoord a Milán”, concluye el especialista.

TOP 8 FICHAJES DE FUTBOLISTAS MEXICANOS MÁS CAROS DE LA HISTORIA

1. Hirving Lozano – De PSV (Países Bajos) a Napoli (Italia) por 45 millones de euros (MDE)

2. Edson Álvarez – De Ajax (Países Bajos) a West Ham (Inglaterra) por 38 MDE

3. Raúl Jiménez – De Benfica (Portugal) a Wolverhampton (Inglaterra) por 38 MDE

4. Santiago Giménez – De Feyenoord (Países Bajos) a AC Milan (Italia) por 32 MDE

5. Raúl Jiménez – De Atlético de Madrid (España) a Benfica (Portugal) por 22 MDE

6. Javier Hernández – De Bayer Leverkusen (Alemania) a West Ham (Inglaterra) por 17.8 MDE

7. Hirving Lozano – De Napoli (Italia) a PSV (Países Bajos) por 15 MDE

8. Edson Álvarez – De América (México) a Ajax (Países Bajos) por 15 MDE

Fuente: Transfermarkt

rrg