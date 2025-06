México vs. Turquía: Hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso previo a Copa Oro 2025

La selección de fútbol de Suiza goleó el sábado 4-2 a México, en un partido amistoso de preparación para la eliminatoria europea rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y previo a la Copa Oro, ahora la Selección Mexicana se prepara para su próximo encuentro contra Turquía.

El próximo compromiso de Suiza será el martes cuando enfrente a Estados Unidos en otro partido de preparación, mientras que México jugará ante Turquía en Carolina del Norte.

"Hoy no tomamos buenas decisiones, y me incluyo, y eso no puede pasar en la Copa Oro, pero nos sirve para tomar conclusiones", dijo en conferencia de prensa el director técnico de México, Javier Aguirre.

"Hay cosas buenas y rescatables, pero cuando te meten cuatro es difícil decirlo. Hoy nos equivocamos mucho a nivel colectivo e individual, y con equipos de este tamaño eso te penaliza, no mereces ganar porque te equivocas".

"Los cuatro goles fueron evitables, en la primera parte el equipo mostró poca personalidad con el gol en contra, y bajo mi mando el equipo no puede estar así", agregó.

La Copa Oro, torneo de la Concacaf, que se disputará en Estados Unidos del 14 de junio al 6 de julio, México está ubicado en el Grupo A donde enfrentará a República Dominicana en el partido inaugural, cuatro días después jugará ante Surinam y cerrará la primera fase contra Costa Rica el 22 de junio.

Estados Unidos pierde 2-1 ante Turquía

Con un afortunado gol de Arda Güler, Turquía venció este sábado 2-1 en un amistoso a Estados Unidos y asestó la tercera derrota consecutiva para la escuadra que dirige Mauricio Pochettino.

El entrenador argentino afronta un momento delicado al mando de Estados Unidos a sólo un año de hospedar la Copa del Mundo junto a México y Canadá.

En marzo, el 'Team USA' encajó dos dolorosas derrotas frente a Panamá y Canadá en la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf y a partir de la próxima semana competirá ante su público en la Copa Oro sin Christian Pulisic y el resto de sus figuras.

Pochettino utilizó este primer juego de preparación frente a Turquía en East Hartford (Connecticut) para probar a algunas de sus promesas, como Jack McGlynn.

El talentoso volante del Houston Dynamo respondió a la confianza abriendo el marcador en el primer minuto con un espectacular golpeo desde fuera del área.

Poco después de encajar, Turquía fue asentándose en el campo y acorralando a los locales bajo el aliento de su numerosa y ruidosa afición.

La presión dio frutos con dos goles casi consecutivos, comenzando por el que anotó Güler en el minuto 24, tras aprovechar un error de Johnny Cardoso.

La perla del Real Madrid presionó a Cardoso en el área rival y con su rodilla interceptó el pase del estadounidense para terminar enviando la pelota directamente a la red.

En el minuto 27, el atacante Kerem Aktürkoglu completó la remontada visitante al remachar una pelota suelta que no alcanzaron a despejar entre Miles Robinson y Chris Richards.

"Cuando recibes un gol de la forma en que lo encajamos, el impacto emocional para los jugadores es grande", dijo Pochettino sobre el fallo de Cardoso, quien sigue sin trasladar a la selección el gran nivel que exhibe con el Betis de España.

"La experiencia de estar juntos nos permitirá afrontar mejor estas situaciones", auguró el extimonel del Tottenham y Chelsea.

La escuadra norteamericana cuenta con otro ensayo el martes frente a Suiza, en Nashville (Tennessee), antes de la inauguración de la Copa Oro el próximo 14 de junio.

México vs. Turquía: Hora y dónde ver EN VIVO el partido

El partido entre México contra Turquía será el martes 10 de junio a las 18:30 y lo podrás ver por Canal 7, Canal 5 y TUDN.