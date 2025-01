México Open 2025: seguimos negociando con PGA Tour

A 25 días del inicio del Mexico Open at Vidanta 2025 aún no se tiene una extensión de contrato con el PGA Tour. Del 17 al 23 de febrero se llevará a cabo la cuarta edición en el campo de golf de Vallarta.

“Teníamos un contrato por tres años con una renovación de uno más con la intención de esperar a que el mundo del golf se acomode y seguimos en pláticas con PGA Tour para ver qué sigue”, dijo a El Economista Rodrigo Suárez Gilly, Director Ejecutivo del torneo.

El estadounidense Jake Knapp regresará a defender el título, que significó el primero en su carrera. No hay mexicanos aún enlistados y de acuerdo a Rodrigo Suárez, no será posible negociar con Abraham Ancer o Carlos Ortiz porque las políticas globales del PGA Tour no permiten aceptar golfistas que juegan para LIV Golf.

“Todavía no tenemos mexicanos confirmados pero esta semana empezamos a anunciar los exemptions. Hasta que PGA y LIV lleguen a un acuerdo, Abraham y Carlos podrían ser invitados”.

Foto EE: Especial

En la primera edición (2022) fueron 8 mexicanos, en el 2023 fueron 6 golfistas nacionales y el año pasado ocho. Rodrigo estima que la derrama económica del torneo el año pasado fue de 2000 millones de pesos. Grupo Salinas lleva un ciclo de ocho años con el Tour.

En entrevista con este medio, Benjamín Salinas presidente del Consejo del Grupo dijo que están abiertos a negociar con cualquier propiedad - Liga para organizar un evento.

--¿Qué pasaría si el Abierto Mexicano saliera del calendario del PGA TOUR?

--“Si eso sucediera seguramente la Federación Mexicana de Golf lo seguiría haciendo. El Abierto tiene más de 60 ediciones y jamás había estado en PGA Tour hasta que Grupo Salinas y Vidanta hicieron la negociación desde hace cuatro años. Entonces si eso llegará a suceder probablemente el Abierto se organice en otras giras".