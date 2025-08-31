México Imparable: claves de la nueva serie de carreras que busca impulsar el turismo deportivo

México se prepara para correr al ritmo de su diversidad cultural con el lanzamiento de México Imparable, un serial de carreras que busca ir más allá del deporte y convertirse en un movimiento social que celebre las raíces del país, promueva la inclusión y detone el turismo deportivo.

¿Qué es México Imparable?

Presentado por el Gobierno de México, a través de dependencias como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), México Imparable es un serial de medio maratones y carreras de 10 kilómetros que une deporte, identidad cultural e impacto social.

Cada evento se desarrolla en escenarios emblemáticos vinculados a culturas originarias, ofreciendo a las y los corredores una experiencia inmersiva con el territorio y sus comunidades

Además de promover el orgullo nacional, el proyecto está diseñado para ser una plataforma de inclusión, en la que atletas indígenas y de bajos recursos reciben apoyo económico y logístico para su desarrollo deportivo

Se prevé un estimado de más de 3,000 participantes en su primera edición

Las cuatro sedes y capítulos

El serial constará de cuatro capítulos, cada uno asociado a una cultura indígena y a un elemento natural:

Raíces de Agua: Palenque, Chiapas (14 de septiembre de 2025). Con la cultura maya como inspiración, conecta el elemento agua con la mística de sus templos.

Raíces de Fuego: Ciudad de México (7 de diciembre de 2025). Relacionado con la cultura mexica, convierte a la capital en un homenaje a sus orígenes.

Raíces de Tierra: Oaxaca (22 de marzo de 2026). Representa la riqueza de las culturas mixteca y zapoteca, tierra de sabores y danzas.

Raíces de Aire: Chihuahua (7 de junio de 2026). Rinde tributo a la cultura rarámuri, célebre por su resistencia en las largas distancias

Impacto y legado

El proyecto apuesta por un triple impacto positivo: económico, social y cultural.

Económico: se prevé una derrama directa en hospedaje, gastronomía, transporte y comercios locales, fortaleciendo cadenas productivas y generando empleo.

Social: busca visibilizar el talento de atletas indígenas, reforzar el tejido comunitario y fomentar la participación inclusiva.

Cultural: coloca a México como destino deportivo y cultural de alcance internacional

Los ingresos por inscripciones y patrocinios serán reinvertidos en becas deportivas, apoyos en salud, educación, infraestructura ligera e iniciativas sostenibles, así como en eventos culturales gratuitos para las comunidades anfitrionas

Turismo deportivo en México

El lanzamiento del serial coincide con un sector en crecimiento: el turismo deportivo representó el 10.8% del total de turistas internacionales en 2024, es decir, uno de cada diez visitantes extranjeros viajó al país motivado por actividades deportivas.

Ese mismo año, la derrama económica superó los 60.4 mil millones de pesos, con expectativas de cerrar 2025 con más de 100 eventos de este tipo en México

Las y los corredores interesados ya pueden registrarse a través del sitio oficial www.mexicoimparable.com