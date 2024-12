Mexico City Open se perfecciona con vista al ATP Tour

El Mexico City Open, único torneo de la Ciudad de México que forma parte del calendario oficial de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), cerró 2024 con la condecoración como el mejor evento del mundo dentro de su categoría.

Se trata del Challenger Tour, que este año recibió más de 200 eventos entre los cinco continentes. Aunque no es la principal categoría de ATP (esa es el ATP Tour), permite recibir a tenistas dentro del top 100 del ranking mundial, ya sea jóvenes en desarrollo o veteranos con pasado destacado.

En entrevista con El Economista, el director del Mexico City Open, Adhemar Rodríguez, compartió el impacto de ser premiados como el mejor evento del ATP Challenger Tour 2024. Una de las repercusiones es el sueño de escalar al ATP Tour en algún momento.

“Al día de hoy no hay fechas abiertas para tener un (torneo dentro del) ATP Tour, entonces, seguramente, si en algún momento se abre esa posibilidad, el Mexico City Open será una de las primeras opciones para llenar ese hueco”.

Impulsar talentos

El Mexico City Open se celebra en la primera mitad del año en el Centro Deportivo Chapultepec con canchas de arcilla. La edición 2024 registró 10,000 asistentes del 1 al 7 de abril y tuvo como campeón de singles al argentino Thiago Tirante.

Al ser un torneo Challenger con 125 puntos de recompensa máxima, no es atractivo para tenistas de la élite del ranking, quienes usualmente pelean por miles de puntos entre los Grand Slams y Masters.

Sin embargo, los Challenger sirven para impulsar carreras de jugadores en desarrollo. El caso más notable del Mexico City Open 2024 fue el francés Giovanni Mpetshi Perricard, quien jugó en Chapultepec como el rankeado 165 del mundo y cerró la temporada en el puesto 31, delante de tenistas experimentados como Matteo Berrettini y Cameron Norrie.

Es ahí donde está el encanto de la directiva del Mexico City Open para seguir siendo parte del Challenger Tour: “No hay plazo (para ascender al ATP Tour) y sinceramente estamos bien establecidos como uno de los mejores Challengers del mundo”, subraya Adhemar Rodríguez.

“Entendemos muy bien lo que es esta gira, es donde vemos el futuro del tenis, donde podemos impulsar a los jugadores mexicanos que están intentando escalar en los rankings y por ahora estamos contentos con ser un Challenger. Además, este año fuimos el mejor del mundo”.

Fue en 2018 cuando el Mexico City Open debutó en el ATP Challenger Tour, recordando que Ciudad de México ya albergó un evento del ATP Tour entre 1993 y 2000, que fue el Abierto Mexicano, actualmente establecido en Acapulco.

La arcilla del Deportivo Chapultepec ha vivido cuatro ediciones del Mexico City Open con bolsas económicas que pasaron de 159,360 dólares en 2022 a 164,000 en 2024.

Por su cancha han pasado jugadores como el chileno Nicolás Jarry, finalista del Masters de Roma en 2024, y el alemán Yannick Hanfmann, semifinalista de Copa Davis también este año.

“El torneo está establecido y es muy importante tanto para nosotros como para ATP, marcado como flagship, es de los importantes en el calendario. Por ahora seguirá siendo un Challenger, lo más grande que se pueda, ese es el plan a corto plazo, y siempre está sobre la mesa la idea de, eventualmente, después de una consolidación y evaluación de muchos factores, crecer al ATP Tour”.

Además, el director del Mexico City Open explica que por ahora no es posible crecer de categoría dentro del mismo Challenger Tour, tomando en cuenta que en este momento tienen la etiqueta 125 y la máxima es 175.

“Sólo hay cinco (torneos Challenger 175) en el año y tienen necesidades específicas que no podemos cumplir simplemente porque son torneos que tienen que ser entre dos semanas de torneos Masters con las mismas condiciones de juego, es decir, cancha dura y nivel de mar. Por la fecha en la que está el Mexico City Open (abril), no podría calificar para eso. No es porque no seamos capaces de organizar un torneo de ese tamaño, sino porque en esa semana tendría que cumplir con esas características”.

Inversión y estabilidad

No obstante, la motivación es máxima para los cerca de 350 empleados que año con año registra el Mexico City Open. El premio de haber sido el mejor torneo Challenger 2024 los motiva a seguir invirtiendo y mejorando en condiciones.

El director del torneo aclara que no recibieron premio económico por parte de ATP tras recibir esta condecoración, que provino de votos tanto de directivos de dicho organismo como de los propios jugadores y el cuerpo de jueces.

“Tener este reconocimiento y que sea público nos da confianza con los patrocinadores de que están invirtiendo en un producto que vale la pena. También ayudará a poder llegar con estos patrocinadores que no han estado en el evento y poder invitarlos a participar. Es una forma de reconocimiento para ellos y de espaldarazo para decirles que invirtieron en un buen producto y vamos a seguir trabajando. Estos reconocimientos ayudan a la organización no sólo en la parte económica, sino también en la motivación de todo el equipo”.

Este diario pudo saber que, aproximadamente, la inversión para celebrar una edición del Mexico City Open es de 8 millones de pesos (poco más de 392,000 dólares al tipo de cambio actual), que se reparten entre la bolsa, hospedaje, hospitalidad, alimentación y demás servicios.

Por otra parte, Adhemar Rodríguez descartó que la saturación del calendario ATP en 2025 y próximos años afecte al perfil de jugadores que buscan en el Mexico City Open.

“Hay una alta cantidad de jugadores buscando subir en el ranking. Es un deporte donde sólo hay una liga, los jugadores compiten todos por el mismo ranking y hay miles con nivel muy alto, intentando ascender. Siendo un Challenger con estas características de organización y todo lo que implica, la calidad de jugadores está garantizada en el Mexico City Open”.

La quinta edición se celebrará del 6 al 13 de abril de 2025 en el Centro Deportivo Chapultepec. El torneo no tiene un contrato multianual con ATP, como ninguno de categoría Challenger, enfatiza Adhemar Rodríguez, pero tiene el visto bueno “para estar presente por muchos años”.