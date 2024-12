Calendario ATP 2025 desestima quejas de tenistas

En las dos últimas temporadas del ATP Tour, el circuito de tenis varonil más importante del mundo, el número máximo de partidos disputado por un solo jugador ha superado 80: en 2023 fueron 84 para el ruso Daniil Medvedev y en 2024 fueron 83 para el alemán Alexander Zverev.

Son cifras que compaginan con el desgaste mental que han expresado una larga lista de tenistas top recientemente, asegurando que el calendario del ATP Tour debería reducirse para tener más espacios personales libres.

“Yo creo que hay muchos torneos obligatorios durante el año, pero probablemente en los próximos años habrá más torneos obligatorios. Probablemente, nos van a matar en cierta manera”, dijo el español Carlos Alcaraz, uno de los tenistas más ganadores de las últimas temporadas, en septiembre de este 2024.

“A veces no me siento motivado. Como he dicho muchas veces, el calendario está muy apretado y hay muchos torneos, no hay días de descanso, no tengo tantos días de descanso como me gustaría. A veces me gustaría tomarme unos días para mí y no puedo. Tengo que entrenar, tengo que viajar, está el jetlag cuando viajas por el mundo”, agregó.

Otros tenistas élite que se han manifestado al respecto son Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev y Denis Shapovalov.

Pero todos sus argumentos fueron desestimados rumbo a 2025, con un calendario que incluirá 60 torneos a lo largo de la temporada del ATP Tour, de enero a noviembre. Para los jóvenes de 20 años o menos, habría un último evento en diciembre, las NextGen Finals.

Además, algunos de estos torneos continuarán disputándose a lo largo de dos semanas, como son los Grand Slams y ciertos Masters 1000. Anteriormente, los Masters se definían en un máximo de ocho días y daban cabida a un breve descanso.

Los Grand Slams y Masters son los eventos que reparten mayor cantidad de puntos y premios económicos a los tenistas, por lo que no quieren perdérselos a pesar de la larga cantidad de viajes que tienen en lo que resta de la temporada.

Sin embargo, la demanda de partidos de esta alta exigencia provoca que varios jugadores presenten lesiones y descontento, como el propio Alcaraz mencionó durante el Abierto de Berlín en el último trimestre de la temporada 2024.

“Muchas veces no te apetece ir a un torneo. No voy a mentir. Yo he sentido eso varias veces ya, el decir que ya no quiero ir a tal torneo porque me quiero quedar en casa con mi familia, con mis amigos”, señaló a pesar de tener apenas 21 años.

La reciente respuesta de parte del presidente de ATP, Andrea Gaudenzi, no fue a favor de los tenistas. Más bien señaló que los jugadores son libres de elegir a qué torneos asistir y que hay algunos de exhibición que no son necesarios.

“El tenista siempre tiene la posibilidad de no acudir a un torneo y, sobre todo, que tiene la opción de no jugar otro tipo de partidos (…) El tenis no es como en el futbol o basquetbol, donde los jugadores son empleados de un club; los tenistas son completamente autónomos y pueden decidir su calendario”, dijo en una entrevista al diario L’Équipe.

“Los jugadores optan por disputar muchos torneos de exhibición fuera del circuito; no vemos eso en otros deportes (…) La cuestión es si se quiere invertir en el circuito o fuera de él; ellos también pueden jugar menos torneos de exhibición y pasar más tiempo en casa descansando”.

Sin embargo, un artículo de Punto de Break desveló que las cifras de más partidos para un jugador en la actualidad son menores que las que se registraron hasta 2012.

“Las seis temporadas más exigentes para los jugadores en cuanto a cantidad de partidos sucedieron entre los años 2004 y 2012, con protagonistas como Nikolay Davydenko, David Ferrer o los tres miembros del Big Three (Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer).

“Desde entonces, no ha habido temporadas en las que algún tenista se haya acercado a aquellos números, entre los que destacan los 98 partidos de Davydenko en 2006 y los 97 de Federer en el propio 2006 y Djokovic en 2009”.

Top 5 de tenistas con más partidos en 2024