Mexicana Maya Becerra confirma supremacía en tiro con arco

Maya Becerra confirmó su supremacía en la modalidad de arco compuesto, de la cual es líder del ranking mundial, tras conseguir una medalla de oro inédita para México.

Originaria de Jalisco, se convirtió en campeona de la modalidad de arco compuesto en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se disputa esta semana en Gwangju, Corea del Sur. Es la primera vez que México obtiene una presea de oro individual en este tipo de competencias, que se celebran desde 1931.

México ya había celebrado un momento histórico hace unos días, cuando la propia Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo ganaron la primera medalla de oro del país en Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco. Sin embargo, lo hicieron en equipo, en la modalidad de arco compuesto femenil, superando a Estados Unidos en la final.

Ahora tocó el turno de que Maya Becerra brillara de manera individual. Superó en la final a Sofía Paiz, de El Salvador, por apretado puntaje de 147-146. La medalla de bronce fue para Alejandra Usquiano, de Colombia, quien superó 145-144 a Parneet Kaur, de India.

De esta forma, Becerra Arizaga refrendó su etiqueta de máxima favorita, pues actualmente ocupa el primer lugar de arco compuesto femenil en el ranking mundial de World Archery (Federación Internacional de Tiro con Arco).

“Al final me costó mucho y apenas podía ver, así que sólo deseaba lo mejor. Rezaba a Dios o a quien fuera que respondiera para que me diera una buena flecha. Al final salió bien”, describió Maya en declaraciones publicadas por el sitio oficial de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Esta fue la tercera medalla para Maya Becerra en el Campeonato Mundial de Gwangju. Además de los oros antes señalados, ganó bronce junto a Sebastián García en la modalidad de equipo mixto de arco compuesto, quedando en el podio por detrás de Países Bajos e India.

Sin embargo, en el último par de meses acumula un total de cinco medallas, agregando el oro y plata que consiguió en los World Games de Chengdu (arco compuesto individual femenil y arco compuesto mixto, respectivamente).

Maya Becerra nació el 25 de julio de 2000 en Zapopan, Jalisco, e hizo su debut en competencias internacionales de tiro con arco en 2014.

Desde entonces, destacan algunas medallas en su haber como: dos oros en Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquilla 2018 y San Salvador 2023), dos más en Campeonatos Panamericanos (Medellín 2018 y Santiago 2022) y otro en Juegos Mundiales Universitarios (Nápoles 2019).

Todo esto la perfila como una de las máximas referentes de México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sobre todo, siendo líder de un deporte que le ha dado cuatro medallas al país entre Londres 2012 y París 2024.

El Campeonato Mundial de Gwangju se disputa del 5 al 12 de septiembre. A México todavía le falta ver la participación de otros de sus representantes en la modalidad de arco recurvo, donde participarán figuras como Alejandra Valencia y Matías Grande.

Para Maya Becerra, la próxima prueba será en la Final de la Copa del Mundo, que se celebrará del 17 al 19 de octubre en Nankín, China. Allí, intentará mantener su posición como máximo estandarte del arco compuesto femenil no sólo de México, sino del planeta.