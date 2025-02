Magdalena Frech: "Guadalajara Open me cambió la vida"

Magdalena cambió totalmente de opinión. De pensar en el retiro a quedarse firmemente como tenista profesional tuvo que vivir el Guadalajara Open WTA 500 de septiembre del 2024.

La tenista de Polonia atendió a El Economista en el Merida Open WTA 500 para explicar las razones que le hicieron cambiar de opinión. Antes de su primer título WTA en Guadalajara y de representar a su país en los Juegos Olímpicos de París, Magda pensó en dejar el tenis. Este año reconoce que estaba equivocada y se presenta en Mérida en el sitio 31 del ranking, ya con la experiencia de haber pisado las canchas de los cuatro Grand Slams, siendo el más reciente, el Australian Open.

“Estoy ganando más potencia en mi tenis. Después de ese título (en Guadalajara) todo ha cambiado, siento mucha confianza en la cancha y sí creo que es el resultado del título, también la mejor posición en el ranking”.

Magdalena llegó a Guadalajara como 41° del mundo y un mes después de ganar el trofeo subió al lugar 22°, su mejor escalón en lo que va de su carrera.

“Tuve la sensación del retiro a principios del año pasado y ahora jugar se siente totalmente diferente, disfruto el juego, los torneos, el sentimiento de estar en la cancha y el trabajo duro. El año pasado fue el más importante y en el Australian Open sentí que puedo dar más al tenis, todavía no he alcanzado los WTA Finals y siento que puedo llegar a otro Grand Slam”

Desde el título en Guadalajara 2024 ha jugado nueve torneos en cancha dura y la última vez que pisó una superficie diferente fue en la arcilla de los Olímpicos.

_¿Te consideras más productiva en el tenis de cancha dura?

“Depende del calendario, Guadalajara cayó en esa temporada de cancha dura, pero sí, es la mejor superficie para mi (...) En la arcilla tengo que mejorar y claro, en el césped, porque el año pasado no fue el mejor, pero las cosas van cambiando cada año y las oportunidades vienen con los torneos. Cada arcilla y césped es diferente. Trataré de prepararme mejor para esas temporadas y creo que necesito más tiempo para practicar porque el año pasado cambié de la arcilla al césped y no es fácil acostumbrarse y más cuando no se tienen varias opciones de jugar en estas superficies”.