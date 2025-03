LMP redefine su estrategia de transmisiones

La relación que comenzó como solución rápida tendrá un segundo capítulo para la temporada 2025. La Liga Arco Mexicana del Pacífico cerró su primer año como dueño de las decisiones de los contenidos de transmisión. Con YouTube tuvo que meterse al fondo de la producción en pantalla y en tiempo récord de tres semanas para preparar todo. Suena apresurado, pero según Carlos Manrique, presidente de la LMP, no resultó una mala decisión: “fueron semanas muy difíciles, porque en mayo terminó el contrato con SKY y el 1 de junio no teníamos televisión, nos acercamos a ESPN, FOX y con YouTube se cerró el acuerdo. Los datos reflejaron que no perdimos audiencia”.

En la conferencia de cierre de temporada, un mes después de coronarse los Charros de Jalisco (2024-25), la liga sigue dialogando con los propietarios y presidentes del circuito las áreas de mejora en las transmisiones.

“Con YouTube llegamos a los mismos niveles de audiencia que teníamos con SKY, tuvimos casi 16 millones de visualizaciones en la plataforma y casi 5 millones de horas reproducidas en la plataforma de los juegos en vivo. On demand, después de que los juegos se suben, con los suscriptores hemos llegado casi a 40 países a través de YouTube y prácticamente a todo México. Nos dimos cuenta que la CDMX es la cuarta ciudad más importante para nosotros. Dentro de las cuatro, los datos revelaron a los Mochis,Culiacán, Hermosillo. Tenemos mucha información qué utilizar y explotar para seguir mejorando en derechos de TV”.

YouTube llegó para revolucionar la manera en cómo solían verse los juegos a través de SKY (2020-2024) y con Megacable durante los 10 años anteriores al comienzo de la década de los veinte. Carlos Manrique no negoció el contrato con SKY, fue su antecesor Omar Canizales.

_¿Qué tan conveniente ha sido la relación con YouTube?

“Una de las ventajas de trabajar con YouTube es toda la información que se desprende de la plataforma. Tenemos muchos números y estadísticas que nos permiten hacer una evaluación clara y objetiva de los resultados. Es el primer año como dueños de los derechos patrimoniales del contenido de la liga, ahora la liga es dueña de todo el material audiovisual y ya estamos trabajando material adicional con las casi 1,600 o 1,800 horas de juegos en vivo en nuestro poder, es un manejo diferente donde somos dueños y responsables”.

Carlos aclara cómo se estampa el acuerdo con YouTube: “se firma un convenio digital como muchas otras herramientas digitales. Con un click aceptas condiciones y bajas el programa de membresías. La intención es que este modelo de negocio siga funcionando”.

Los fans que no contrataban servicio con SKY tenían la opción de ver los juegos por la plataforma OTT Extrabase - no transmitía todos los juegos y su costo de suscripción rondaba los 2,500 pesos (130 usd)- y seguirá vigente, pero este mes pasará por un periodo de evaluación.

“Extrabase quedó como una plataforma de apoyo, porque todos los juegos se transmitieron en YouTube. Empezamos el año con 30,000 suscriptores en el canal y terminamos casi con cerca de 80,000. Con un crecimiento exponencial importante en términos de suscripciones o membresías estuvimos arriba de las 40,000. Para ser el primer año fue alentador, creo que tenemos que corregir muchas cosas y aprendizajes, algo que nos afectó mucho durante la temporada y que nos tardamos en solucionar fue el tema de la piratería y había mucha en youtube. En Facebook y Meta empezamos a trabajar para eliminarla, pero es un proceso largo porque tienes que documentar que eres dueño de los derechos. Esto se hace en Estados Unidos a través de un despacho, tienen que estar seguros de que hablan con la gente correcta, pidieron mucha información y afortunadamente logramos bloquear contenido, más durante las semis y Final”.

En septiembre del 2024, el presidente de la LMP desglosó para El Economista las principales fuentes de ingreso de cada temporada: 40% en la venta de derechos de transmisión y aproximadamente 30% para patrocinadores y 30% por licencias de productos con los logotipos del circuito y de sus 10 equipos.

_¿Cambió algo con la incursión en YouTube?

“Los ingresos de la liga vienen de diferente forma, por patrocinios, derechos de TV, de radio, por licencias (gorras y jerseys) y otras más pequeñas. La liga tiene diferentes fuentes de ingresos. Compartimos de manera lineal a los equipos, hay una democracia económica importante que nos permite que los equipos sin estructura grande puedan competir”.

En el panorama mundial, Carlos Manrique analiza el reordenamiento de las televisoras deportivas. MLB y ESPN terminaron su contrato y FOX anda con dificultades económicas. La puerta está abierta para negociar.