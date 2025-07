Jeremy Márquez llega a Cruz Azul con visión al Mundial

Cruz Azul presentó a su primer refuerzo oficial para el torneo Apertura 2025 de Liga MX: el mediocampista mexicano Jeremy Márquez.

Nacido en Guadalajara hace 25 años, se forjó en las fuerzas básicas de Atlas desde la categoría sub 13 y debutó en Liga MX en 2020. Fue parte del primer bicampeonato de torneos cortos en la historia de dicho equipo entre el Apertura 2021 y Clausura 2022.

A partir de este verano, el jalisciense se une a las órdenes del entrenador Nicolás Larcamón con Cruz Azul, peleando por un puesto en media cancha junto a nombres como Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Érik Lira e Ignacio Rivero.

“Esto es un parteaguas para mí, algo inexplicable. Me siento muy contento y demasiado feliz por estar en esta gran institución (…) Desde antes ya había pensado que era uno de los equipos que más me gustaba y tenía en la mira. Ahora me toca estar acá”, comentó Márquez Castañeda en su presentación.

Los cinco años que acumula en la primera división de México han sido totalmente con Atlas. Este es su primer reto al exterior y con una plataforma de exposición mucho más amplia.

Cruz Azul acaba de ganar la Copa de Campeones de Concacaf y tiene asegurado un boleto al Mundial de Clubes 2029, además de que ha llegado al menos a semifinales de los últimos tres torneos de Liga MX, lo que reafirma su protagonismo nacional e internacional.

“Sé la responsabilidad que conlleva estar aquí, me acaban de mostrar toda la historia y se pone la piel chinita. (Me toca) nada más ser responsable y saber en dónde estoy parado para tratar de hacer y dar el máximo en este ciclo”.

Al mismo tiempo, reconoció que esos reflectores de Cruz Azul podrían ayudarlo a ser tomado en cuenta en Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

“Obviamente al estar en Cruz Azul estás ante los ojos de todos: selección, otros equipos y lo vi por ese lado también, el querer estar en el Mundial, que para mí sería un sueño. Acá están los reflectores y no nada más porque sea Cruz Azul, sino porque en verdad lo hacen dentro del terreno de juego y por la gran institución que es”.

Jeremy Márquez debutó con la Selección Mexicana de categoría absoluta en enero de 2025, durante la gira en Sudamérica que incluyó partidos contra Inter de Porto Alegre y River Plate. Este verano, Javier Aguirre también le dio algunos minutos en el amistoso contra Turquía, pero lo descartó del plante de 26 jugadores para Copa Oro.

“Por algo no estoy en la lista, no me queda más que trabajar y tratar de mejorar en todos los aspectos. En lo futbolístico, en lo personal, esto sirve de experiencia, seguir trabajando es la única manera de sobresalir”, dijo hace algunas semanas.

Ahora el canterano de Atlas siente que puede tomar un segundo impulso a Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, quien debutará oficialmente con Cruz Azul este sábado, recibiendo a Mazatlán por la jornada 1 del Apertura 2025.

“La verdad que también me fijé en eso, en la calidad de jugadores que hay acá y que lo reflejan dentro de la cancha no solamente con nombres. Me llamó demasiado la atención la forma de juego, el proyecto ahora que viene con (Nicolás) Larcamón. En cuanto me lo plantearon, dije que sí”, afirmó en su presentación.

Según el medio Estadio Deportes, la contratación de Márquez costó 5 millones de dólares y tiene vigencia hasta 2029, aunque Cruz Azul no lo confirmó.

Por otra parte, se prevé que en próximos días el mediocampista argentino José Paradela también sea presentado con la Máquina a petición de Nicolás Larcamón, quien lo dirigió en Necaxa. Otro nombre en el radar es el delantero serbio Luka Jovic, quien llegaría desde AC Milan.