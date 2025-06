Javier Aguirre: fortaleza mental será boleto de jugadores al Mundial

La fortaleza mental será el pase de abordar para los 26 jugadores que quieran ser parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Así lo explicó el entrenador del Tri, Javier Aguirre, en conferencia de prensa previa al partido amistoso contra Turquía, con el que cerrará la preparación del plantel que encarará la Copa Oro a partir de este fin de semana.

“Estoy buscando que tengan fortaleza mental y sean los mejores jugadores posibles. Esa es mi labor, la de mis ayudantes y de la gente que nos organiza los partidos”, expresó el timonel, tras ser cuestionado sobre su principal tarea a un año de la Copa del Mundo en la que México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

“Simple y sencillamente elegir, no equivocarme en la elección de los jugadores. Yo decía que Bora (Milutinovic) en el 86, quizás no eran los mejores 20 o 23 jugadores mexicanos, pero tenían una fortaleza mental a prueba de fuego y de 100,000 espectadores. Estoy en ello”.

El serbio Bora Milutinovic fue entrenador de la Selección Mexicana la última vez que este país organizó un Mundial (en 1986). Javier Aguirre fue parte de esa plantilla de 22 jugadores, junto a elementos de peso como Hugo Sánchez, Tomás Boy, Pablo Larios, Fernando Quirarte, Manuel Negrete y Carlos Hermosillo.

Por eso recordó la visión de Milutinovic para conformar una lista de jugadores, que en 2026 será de un total de 26. La Copa Oro, que comienza en unos días, es la última competencia oficial para intentar consolidar a dicho grupo.

“Es fundamental no equivocarse en la elección de los jugadores y, por supuesto, al jugar un Mundial en casa tienes que ser protagonista, ser un equipo que la gente se sienta orgullosa de él a pesar de la derrota, porque el futbol muchas veces es circunstancial”, reiteró Aguirre.

De igual forma, compartió que su cuerpo técnico ya tiene visualizado a un grupo de 10 jugadores con lugar seguro para el Mundial, contrario a los cuatro o cinco que el propio ‘Vasco’ había comentado en conferencias anteriores. Sin embargo, no dio nombres.

“Hace dos ruedas de prensa tenía cuatro o cinco que estaban seguros, pero creo que ahora tenemos unos 10. Vamos a la mitad del camino en cuanto a la elección de jugadores, hay gente que ya está probadísima, se pueden equivocar de aquí al Mundial, pero van a ir, seguro, por su personalidad, por lo que aportan y porque son mexicanos”.

Algunos de los jugadores que rebasan 500 minutos en la actual gestión de Javier Aguirre son Raúl Jiménez, César Montes, Roberto Alvarado y Edson Álvarez, quienes vieron acción contra Suiza en el amistoso del fin de semana anterior.

No obstante, ese partido marcó una fuerte decepción en el propio ‘Vasco’ tras perder 2-4 con “tres errores groseros individuales” que, remarcó, “no los quiero volver a ver” contra Turquía, en el amistoso de este martes en Carolina del Norte.

“La idea es ganar y, por supuesto, defender mejor que como lo hicimos contra Suiza, no equivocarnos en la salida, porque en los tres goles la pelota era nuestra (…) El partido contra Turquía es para ajustar situaciones defensivas, mejorar la toma de decisiones y tratar de mejorar también en saques de banda, que lo hicimos fatal”.

El entrenador del Tri también dejó en claro que su objetivo en los amistosos ante suizos y turcos es preparar lo mejor posible al cuadro mexicano rumbo a la Copa Oro, torneo en el que competirá como campeón defensor.

“El resultado pasa a segundo término, evidentemente me gustaría ganar, pero la idea de estos partidos es tener preparación para Copa Oro. Si encima sale un buen jugador que me sorprenda o ganamos, aún mejor. Espero no equivocarme, jugar intensamente e intentar buscar jugadores para el primer partido de Copa Oro. Ese es el objetivo”.

Este martes marcará la primera vez que México enfrente a Turquía en selecciones mayores varoniles. Los otomanos vienen de vencer 2-1 a Estados Unidos en otro amistoso y se preparan para disputar la eliminatoria mundialista en Europa en septiembre.

Javier Aguirre adelantó, como ya es tradición en su gestión, tres nombres titulares para el partido contra Turquía: el portero Luis Ángel Malagón (América), el defensa César Montes (Lokomotiv Moscú) y el lateral izquierdo Jesús Gallardo (Toluca).