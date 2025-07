Javier Aguirre no desiste: “El objetivo es ganar Copa Oro”

La Selección Mexicana atendió conferencia de prensa un día antes de enfrentar a Honduras por las semifinales de la Copa Oro 2025, partido que se disputará en el Levi’s Stadium de California, Estados Unidos.

El entrenador Javier Aguirre y el defensa Johan Vásquez compartieron sus impresiones respecto a lo que esperan de la selección centroamericana, aunque enfatizando que la visión de México sigue siendo la misma desde hace más de un mes: ser campeones.

“Honduras está aquí por méritos propios. No sé si la prensa mexicana esperaba a Panamá, lo que sí sé es que en mis jugadores y yo el discurso es que al rival que toque (se le juega con) máximo respeto, máxima seriedad y teniendo muy claro el objetivo desde que nos reunimos el 26 de mayo, que no es otra cosa más que llegar a la final y ganarla”, enfatizó Aguirre.

México es el vigente campeón de Copa Oro, ya que en la final de 2023 venció a Panamá. Sin embargo, los panameños fueron eliminados en cuartos de final de la edición 2025 por Honduras en penales.

México, por su parte, eliminó a Arabia Saudita por 2-0 en tiempo regular. Está invicto con tres triunfos y un empate, mientras que Honduras perdió escandalosamente por 0-6 en su debut ante Canadá, aunque luego se repuso con triunfos sobre El Salvador, Curazao y Panamá.

“Me encontré al profe (Reinaldo) Rueda por aquí el otro día y lo felicité, porque uno aprende desde las derrotas, se va fortaleciendo en ello y no es fácil que te vapuleen de esa manera y te levantes tan pronto (...) Ahí radica mi respeto al profesor y sus jugadores”, elogió Aguirre al entrenador de Honduras.

Esta será la segunda vez que México y Honduras se enfrenten en semifinales de Copa Oro. El único antecedente hasta el momento fue el 2-0 que logró el Tri en tiempos extras en 2011.

Las historias son diferentes, pues México intenta ganar su décimo título en Copa Oro para alejarse como el máximo ganador en la historia de la competencia y Honduras busca su segunda final, ya que la única fue hace 34 años (ganada por Estados Unidos).

“No sé si somos favoritos, lo que sí sé es que tenemos mucha confianza en nosotros”, destacó por su parte, Johan Vásquez, defensa que radica en el Genoa de Italia.

“Lo hemos venido manejando bastante bien desde que tocó el primer partido. Siempre hay que tener respeto al rival de enfrente y, como he dicho, el plantel se siente con la confianza de competir y dar el siguiente paso. Mañana es un gran paso y lo tenemos que demostrar”.

Vásquez es pieza clave para el rendimiento defensivo reciente de México, ya que acumula tres partidos sin encajar gol: contra Surinam, Costa Rica y Arabia Saudita.

“CONCACAF está creciendo, nos regalaron buenos partidos Guatemala y Honduras, que son ejemplos de equipos que hace 30 años eran mucho más fuertes y hoy están regresando. Ahora enfrentamos a un equipo que en los últimos dos años lo hemos enfrentado y ha habido partidos poquito complicados. Nos conocemos bastante bien y no hay más que decir que competir por ser el mejor”, agregó el defensa mexicano.

Javier Aguirre ha disputado 16 partidos desde que regresó a la dirección técnica de la Selección Mexicana en septiembre de 2024. Dos de ellos fueron contra Honduras, a ida y vuelta, en cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Se disputaron en noviembre de 2024, con triunfo de 2-0 para Honduras en su casa y 4-0 a favor de México en la vuelta en el estadio Nemesio Diez de Toluca. Esos son los antecedentes más recientes.

“Buscaremos ganar, desde el respeto y reconocimiento a la selección hondureña, que se repuso muy bien después de un inicio bastante raro. A estas alturas nos conocemos demasiado e intentaremos hacer un buen futbol, seguir creciendo desde la humildad, respeto y entrenar bien”, afirmó Aguirre.

Otro punto abordado en la conferencia son los avances de Javier Aguirre a 11 meses de su regreso a Selección Mexicana, recordando que ya había estado en los Mundiales de 2002 y 2010, pero volvió en agosto de 2024.

Ante eso, el ‘Vasco’ comentó: “Mejorar, no sé, porque sería compararme con algo y no me gusta hacerlo. Creo que sí hemos avanzado en el orgullo de estar en selección. Veo a los jugadores, y a los que no están, con ganas de venir. Hemos generado un ambiente de trabajo y armonía bastante interesante desde el sentido de pertenencia. Futbolísticamente ha habido de todo, incluso en las derrotas, que han sido tres, hemos aprendido y hecho cosas. Creo que vamos caminando, que vamos bien”.

México enfrentará a Honduras este miércoles 2 de julio a las 20:00 horas del centro de México por el pase a la final de la Copa Oro 2025. Unas horas antes (17:00), Estados Unidos y Guatemala definirán la otra llave.