Defensa, pilar en ascenso en Selección Mexicana

La Selección Mexicana de futbol está en franca pelea por ganar su segundo título en 2025. En marzo se quedó con la Liga de Naciones de Concacaf, por primera vez en su historia, y esta semana compite en semifinales de Copa Oro por su décima estrella.

Aunque la mayoría de reflectores suele recaer en los goles o errores de los delanteros, hay una zona que se ha convertido en pilar en ascenso: la defensa.

Con Javier Aguirre en la dirección técnica desde septiembre de 2024, el Tri está viviendo su mejor rendimiento defensivo en los últimos 10 años, con un promedio de 0.81 goles recibidos por partido. La cifra proviene de los 13 que ha encajado en 16 enfrentamientos entre amistosos y oficiales.

“La realidad es que en el primer partido (de Copa Oro) la defensa no se vio bien, porque cometieron errores y siento que fue por no jugar constantemente juntos, por ese entendimiento y coordinación que se requiere, sobre todo en los centrales, Johan Vásquez y César Montes, pero en realidad ya se ven más sólidos”, opina para El Economista, Claudio Suárez, ex defensa que jugó tres Mundiales con Selección Mexicana (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006).

En la última década, México ha tenido ocho entrenadores. Antes de Aguirre, el mejor promedio en ese lapso era de Juan Carlos Osorio, con 0.88 entre 2015 y 2018. El peor fue para Ricardo Ferretti, quien tuvo un par de interinatos entre 2015 y 2018, promediando 1.9.

Algo destacado para Aguirre es que de los 16 partidos que ha disputado en esta tercera etapa con Selección Mexicana (ya había estado previo a los Mundiales 2002 y 2010), logró dejar su portería en ceros en 10, incluyendo a rivales como Turquía, Estados Unidos e Inter de Porto Alegre.

Además, en Copa Oro lleva tres partidos consecutivos sin encajar gol: contra Surinam y Costa Rica en fase de grupos, y Arabia Saudita en cuartos de final. Este miércoles enfrentará a Honduras en semifinales.

Una pieza clave en ese rendimiento es Rafael Márquez, integrante del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Lo tuvo en cancha como capitán en los Mundiales de 2002 y 2010, pero ahora es uno de sus dos auxiliares, junto al español Toni Amor.

Márquez jugó 12 años en Europa entre las ligas de Francia, España e Italia, siendo un destacado defensa central. El ‘Káiser’, ahora, aporta una perspectiva moderna para los defensas, pues empezó su carrera como entrenador apenas en 2020.

—¿Qué nuevas habilidades necesitan fungir los defensas en la actualidad?

“A lo mejor es un poco diferente el tema de dinamismo. Hoy son completamente atletas, en eso sí reconozco que han cambiado las formas de entrenar, tienen más herramientas en lo físico y se ven más dinámicos. También en movimientos y táctica han mejorado mucho (…) Dentro de la cancha, muchas veces al jugador sí le falta tener más decisiones en cuestiones tácticas sobre cómo se para el rival, cómo te ataca, cómo se defiende y de ahí tomar decisiones para estar cambiando posiciones”, responde Claudio Suárez.

El aporte europeo

No todo es perfección en el trabajo defensivo del Tri. En el partido inaugural de Copa Oro, República Dominicana, selección 139 del ranking FIFA, les metió dos goles. Unos días antes, en un amistoso, Suiza les marcó cuatro.

“Creo que han mejorado, pero también los rivales no les han exigido. Por ejemplo, contra Arabia Saudita, hasta su técnico mencionó que México fue muy superior”, agrega Suárez, quien jugó para Pumas, Chivas y Tigres entre 1988 y 2006.

Para Copa Oro, Javier Aguirre cuenta con ocho defensas de sus 26 convocados (30%), ya sea centrales o laterales: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete, Julián Araujo, Jesús Gallardo y Mateo Chávez. A ellos se pueden unir el capitán, Edson Álvarez, y Érik Lira, quienes de manera regular se desempeñan como medios, pero no desconocen jugar atrás.

Sin embargo, de todos los únicos que militan en Europa son Montes (Lokomotiv de Moscú de Rusia), Vásquez (Genoa de Italia), Araujo (Bournemouth de Inglaterra) y Chávez (fichado este verano por AZ Alkmaar de Países Bajos).

—¿Qué diferencia marcan los defensas que radican en Europa?

“Veo a Johan y Montes muy fuertes (…) Lo más importante es defender y ellos prácticamente me acuerdo que iniciaron juntos en Rayados. Esa coordinación y entendimiento es muy importante, sobre todo, veo a Johan un poco más adelantado en el tema como líder”.

Vásquez, de 26 años, saltó a Europa en 2021 y desde entonces se ha mantenido en una de las ‘mecas’ de la defensa en el futbol internacional, como es la liga italiana (Serie A). En el último año y medio, jugando para Genoa, su valor de mercado pasó de 4 a 14 millones de euros, según Transfermarkt.

Monterrey fue quien lo debutó en Liga MX en 2019, de igual forma que César Montes en 2015. El ‘Cachorro’ tiene 28 años y se fue a Europa en 2023. Ha jugado entre España y Rusia, llegando a un valor máximo de 8 millones de euros, aunque actualmente está en 4.5.

“Han tenido mucha experiencia, sobre todo Johan, lo veo constantemente en Italia e incluso es capitán de su equipo y suena que lo pretenden clubes importantes; ha tenido un gran crecimiento. Con Montes, siendo sincero, a veces se pierde un poco el radar por no verlo en Rusia, pero ahora lo vemos metiendo goles en Copa Oro en táctica fija. El liderazgo de ambos es importante, no es que te la pases regañando a tus compañeros, pero sí pegarles un grito para que se pongan atentos”, profundiza el ‘Emperador’ Suárez.

La defensa titular de Javier Aguirre a un año del Mundial se conforma con Montes y Vásquez como centrales. En la lateral izquierda está Jesús Gallardo, aunque no jugará contra Honduras por acumulación de tarjetas amarillas y su reemplazo sería Mateo Chávez.

La lateral derecha es la que más dudas genera, pues en los cuatro partidos de este torneo ya jugaron ahí Jorge Sánchez, Israel Reyes y Julián Araujo; en otros momentos fueron considerados Rodrigo Huescas y Kevin Álvarez.

Pese a ello, México destaca en las siguientes estadísticas en Copa Oro: es el país con más porterías en cero (3), el último en atajadas de su portero (Luis Malagón con 4), reflejando que no es un equipo asediado por el rival, y también empató con Canadá como equipos con menos goles recibidos (2) hasta ahora.

Otro dato a destacar es que, en últimos años, México se ha caracterizado por exportar más defensas a Europa que cualquier otra posición: Rafael Márquez, Héctor Moreno, Diego Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Carlos Salcedo, Miguel Layún, Julián Araujo, Rodrigo Huescas, Mateo Chávez y el propio Edson Álvarez, que debutó en esa posición, son ejemplos.

—¿Qué hace atractivo al defensa mexicano para el mercado europeo?

“Somos nobles para trabajar con determinación y también está el tema de resistencia física. No te doblegas, como decía con Johan, a quien sigo en la liga italiana. Ves el esfuerzo y todo lo que hace, lógico también el aprendizaje y hay que darle mérito a los formadores en México (…) Creo que esa característica del mexicano es fundamental y lo he escuchado con mucha gente en el extranjero, que el mexicano es muy noble para trabajar”, concluye Claudio Suárez.

Horario de México en Copa Oro 2025

Semifinal

México vs Honduras

Miércoles 2 de julio

20:00hr (CDMX)

Levi’s Stadium (Santa Clara, EU)

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

rrg