Jannik Sinner busca el triple major

El primer cabeza de serie y vigente campeón, Jannik Sinner, quien busca su tercer título de Grand Slam de la temporada, inicia su participación en el US Open contra el checo Vit Kopriva este domingo.

El italiano de 24 años se enfrentará al semifinalista del año pasado, Jack Draper, en cuartos de final. El británico debuta contra un jugador procedente de la fase previa o un lucky loser.

Con títulos en el Abierto de Australia y Wimbledon, Sinner está a punto de convertirse en el séptimo jugador en ganar tres títulos de Grand Slam en una sola temporada. Esa amarga derrota ante su rival Carlos Alcaraz en Roland Garros, en la que dejó escapar tres puntos de campeonato, significa que Sinner podría entrar en un grupo aún más excepcional en Nueva York.

Sinner también podría encontrarse con peligro al principio del cuadro en la mitad superior. Alexei Popyrin, quien el año pasado sorprendió al vigente campeón Novak Djokovic, es un posible rival en segunda ronda.

Si Sinner defiende con éxito su título en el US Open, se convertiría en el cuarto tenista en ganar tres torneos major en una temporada y llegar al partido por el campeonato en el cuarto, uniéndose a Roger Federer, Novak Djokovic y Rod Laver.

A pesar de ver interrumpida su racha de 26 victorias consecutivas en esta superficie tras su retirada contra Alcaraz en la final de Cincinnati, el italiano se mantiene invicto en los Grand Slams de pista dura desde su derrota en cuarta ronda ante Alexander Zverev en cinco sets en Nueva York en 2023.

Sinner se retiró del torneo de dobles mixtos del US Open

El puesto de Sinner y Siniakova en el cuadro de dobles mixtos en Flushing Meadows lo ocuparán los favoritos locales Danielle Collins y Christian Harrison.

Los campeones de este nuevo formato en la competencia fueron Sara Errani y Andrea Vavassori, que vencieron 6-3, 5-7 y 10-6 contra Casper Ruud e Iga Swiatek. Los italianos solo perdieron un set en el torneo y se repartieron el premio de campeón de un millón de dólares.

Errani y Vavassori eran los que tenían más experiencia juntos, y eso quedó demostrado en Flushing Meadows.

Errani y Vavassori eliminaron previamente a Danielle Collins y Christian Harrison por 4-2 y 4-2 en semifinales.