Jaiba Brava: resurgimiento con meta en Liga MX

Tampico Madero está a 90 minutos de ser el nuevo campeón de Liga de Expansión. Este sábado tratará de proteger o extender su ventaja de 2-1 sobre Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UDG) en la final de vuelta del torneo Clausura 2025.

Sería el segundo título para el equipo tamaulipeco, que ganó el torneo inicial en el Apertura 2020, recordando que este circuito surgió en reemplazo de la extinta Liga de Ascenso.

Pero ser campeón de Expansión no el tope de Tampico Madero, también conocido como Jaiba Brava. Sus propietarios, un grupo de 18 empresarios locales, aspiran a reconstruir radicalmente al equipo para eventualmente regresar a Liga MX, cuando el proceso de ascenso y descenso sea reabierto por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Desde un inicio fuimos claros en los objetivos y una vez que iniciara nuestra participación en Liga de Expansión, primero, buscaríamos tener voz y voto dentro de la Asamblea de Dueños. En ese proceso, seguir fortaleciendo la infraestructura y estructura dentro del club con divisiones menores y futbol femenil para poder cumplir los requisitos que solicita la Liga MX, recordando que son requisitos distintos de categoría a categoría”, menciona Álvaro De la Torre, presidente del club tamaulipeco, en entrevista con El Economista.

El club se fundó en 1982 y alcanzó su momento álgido entre 1985 y 1986, con dos subcampeonatos de Liga MX contra América y Monterrey, respectivamente.

Llegó a contar con jugadores de renombre como Benjamín Galindo, Joaquín Del Olmo y Walter Gassire, pero a partir de 1990 ha navegado entre constantes ventas de franquicia y diferentes dueños. Incluso, fue parte de Grupo Pachuca de 2010 a 2012 y de Grupo Orlegi de 2016 a 2022.

Orlegi vendió la franquicia a Atlético La Paz en 2022 y entonces Tampico Madero quedó en el limbo. Fue un grupo de empresarios de Monterrey, Querétaro y Ciudad de México el que revivió a la institución en Liga Premier, la tercera jerarquía del futbol profesional varonil en México.

La Jaiba Brava brilló y consiguió dos campeonatos consecutivos en dicho circuito, lo que le valió para que en verano de 2024 concretara una invitación de parte de la Liga de Expansión. A finales de ese mismo año, cerró una nueva venta del equipo a un grupo de 18 empresarios originarios de Tamaulipas, que son los que sostienen inversión y planes para regresar a Liga MX.

“El año pasado hicimos un esfuerzo importante, donde 18 empresarios tampiqueños que tienen un profundo cariño por este equipo históricamente vieron la oportunidad de tomar el proyecto, primero, como pilar fundamental de un proyecto social, regresando uno de los íconos de la región para brindar un espacio donde las familias tuvieran un momento para convivir.

“Ellos mismos han impulsado en últimos años temas de seguridad y restauración de edificios y puntos históricos de la ciudad. Ahora, involucrándose en el futbol, han podido ser la pieza fundamental para que este proyecto pueda empezar a desarrollarse”, recalca Álvaro De la Torre.

Tampico Madero había participado por última vez en Liga de Expansión en el torneo Clausura 2022, quedando en el último lugar de la tabla, todavía bajo la gestión de Grupo Orlegi. Regresó en el Apertura 2024 con la nueva directiva y no alcanzó Liguilla (finalizó en décimo), pero en el actual Clausura 2025 fue top 5 de fase regular y eliminó a Celaya y Mineros de Zacatecas para instalarse en la final.

Su entrenador es Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, quien fuera director técnico de Tigres en el Clausura 2023, y uno de sus auxiliares es Antonio Torres Servín, ex entrenador de Pumas. En cuanto a jugadores, cuenta con algunos experimentados en primera división como Raúl ‘Dedos’ López (ex Chivas y Toluca) y Alonso Escoboza (ex América y Cruz Azul).

Proyecto de dos rutas

“La ventaja en la Jaiba Brava es que desde el momento en que empezamos a recorrer este camino sabíamos cómo estaban las reglas. Evidentemente los 18 empresarios tienen una ilusión grande de ver al equipo en primera división; buscan cumplir con todos los lineamientos para estar listos. Hoy estamos en ese proceso, buscando solventar los requisitos”, afirma Álvaro De la Torre.

El presidente de Tampico Madero describe que los empresarios han invertido “más de 100 millones de pesos” tanto en la compra de la franquicia como en la remodelación del estadio Tamaulipas, uno de los pilares de su plan.

Hay dos rutas claras en su proyecto: primero, convertirse en un miembro titular de Liga de Expansión y no sólo un invitado; segundo, cumplir con todos los requisitos de infraestructura y desarrollo para ascender a Liga MX en el momento en que la FMF decida reabrir ese proceso.

En cuanto al primer punto, si Tampico Madero gana el Clausura 2025 y luego el Campeón de Campeones 2024-25 (contra Tapatío), automáticamente ganará el certificado para dejar de ser un invitado en Expansión, lo que le daría voz y voto en la Asamblea de Dueños.

En caso contrario, la opción es comprar dicho certificado, que actualmente cuesta entre 75 y 100 millones de pesos, señala De la Torre.

En cuanto a infraestructura, apunta: “Hoy estamos en la parte de hacer un estadio que brinde todas las garantías a nuestros aficionados. Luego es un centro de alto rendimiento que permita tener toda la estructura deportiva que solicita la Liga MX. Sabemos que se necesitan las divisiones inferiores en categorías varoniles y dos equipos femeniles a nivel profesional, la sub 19 y primer equipo.

“Esa estructura tiene que estar lista para hacer frente a un eventual ascenso deportivo. Hoy estamos enfocados en la parte deportiva con el cierre de este torneo. En el tema de inversión, esta temporada hemos estado enfocados en el estadio. Creo que va a ser muy importante lo que suceda en próximos meses y la pauta que nos vaya marcando la federación en cuestión de una posible reactivación del ascenso, para acelerar o no nuestro programa de actividades e inversión”.

Las remodelaciones al estadio Tamaulipas, hasta ahora, alcanzan 18 millones de pesos para una capacidad de 19,668 aficionados, según el sitio oficial de la Liga de Expansión.

Pero para Tampico Madero también es prioridad su impacto en Tamaulipas fuera de lo estrictamente futbolístico, siendo uno de los estados más golpeados por la violencia en México.

“Tenemos muy claro como institución el rol que tenemos. Buscamos ser un vehículo para concientizar sobre distintas situaciones que aquejan a nuestra sociedad. Estamos comprometidos en ayudar a la reestructuración y fortalecimiento del tejido social a través de campañas que trabajamos en conjunto con distintos entes de gobierno y de manera individual”, enfatiza el presidente del equipo.

Si la Jaiba Brava completa la victoria sobre Leones Negros este fin de semana, empatará a Tapatío como el segundo equipo con más títulos (2) en los cinco años de vida de la Liga de Expansión, únicamente detrás de Atlante (3).

Liga de Expansión: Final Clausura 2025

Leones Negros vs Tampico Madero

Fecha: sábado 24 de mayo

Hora: 19:00hr (CDMX)

Estadio: Jalisco (Guadalajara)

Marcador en la ida: 2-1 para Tampico Madero