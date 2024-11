GP de Qatar con campeón de constructores en vilo

Queda solo una batalla por el primer lugar: McLaren o Ferrari en el campeonato de Constructores y 24 puntos los separan previo al Gran Premio de Qatar. Mientras que, a los actuales campeones del mundo Red Bull les queda resistir. Haas, Alpine y RB están apretados por sólo cuatro puntos en el mediocampo de la tabla.

"Tenemos una montaña que escalar en el campeonato de constructores. Pero nunca nos rendiremos y Max [Verstappen] obviamente ha estado brillante en lo que va de año. Necesitamos que Checo esté un poco más en el marcador en las próximas carreras para tener alguna posibilidad”, dijo el jefe de Red Bull, Christian Horner.

Checo Pérez ha sido el talón de Aquiles de Red Bull este año. Mientras que su compañero de equipo Verstappen consiguió un cuarto campeonato de pilotos consecutivo el fin de semana pasado, Pérez está por detrás en el octavo lugar, a 251 puntos de distancia. El mexicano ha sumado apenas nueve puntos en los últimos seis fines de semana de Grandes Premios; Verstappen logró más que esa cifra solo en Las Vegas. A menos que Checo encuentre una manera de revertir su reciente racha y recuperar el tipo de ritmo que lo ayudó a conseguir cuatro podios en las primeras cinco carreras, las posibilidades de Red Bull de ganar el título o incluso terminar mejor parecen escasas.

El Circuito Internacional de Lusail está plagado de curvas de velocidad media y alta conectadas con tramos largos y llanos. Este es el tipo de curvas que, en teoría, deberían adaptarse a McLaren.

"Es cierto y yo mismo lo he dicho, que Qatar y Abu Dhabi deberían ser territorios más adecuados para la forma en que hemos diseñado nuestro coche. Pero al mismo tiempo debemos tener cuidado. El nivel de los mejores equipos de Fórmula 1 en 2024, no tendrá precedentes. Realmente no recuerdo una temporada en la que cuatro equipos estuvieran operando a un nivel tan alto. No sólo porque están en condiciones de ganar, sino que también están en condiciones de dominar como lo hizo Mercedes (en Las Vegas) con fines de semana impecables”, dijo la directora del equipo McLaren, Andrea Stella.

Piastri y Norris coincidieron que, si bien fueron fuertes en Qatar el año pasado, eso no significa necesariamente que serán ellos los que volverán a vencer este año.

"El año pasado fuimos increíblemente rápidos en todas las curvas de alta velocidad. Este año todavía somos rápidos, pero probablemente no sea tan claro como el año pasado”, dijo Piastri.

Norris añadió: “Muchas cosas han cambiado desde el año pasado, pero estos circuitos de alta velocidad se adaptarán muy bien al Red Bull. Es el mejor coche en alta velocidad, así que no espero que seamos los favoritos”.

Checo Pérez bajo más presión

En Las Vegas se celebró el campeonato de Verstappen, pero fue un fin de semana un poco agridulce para Red Bull, ya que perdieron la oportunidad de regresar a esa pelea de constructores.

Sergio Pérez volvió a tener problemas en la clasificación y fue eliminado en la Q1, sumando un punto en el décimo lugar.

Ese resultado provocó comentarios de Helmut Marko sobre el futuro de Pérez, diciendo que habrá una propuesta sobre la situación de la alineación de pilotos del equipo dada a los accionistas de Red Bull después de Abu Dhabi, y luego los accionistas podrán tomar una decisión sobre si Pérez conserva su asiento o es reemplazado.

Estadísticas clave del GP Qatar:

Primer Gran Premio:2021

Más poles: Max Verstappen, Lewis Hamilton (1)

Más victorias: Max y Lewis Hamilton (1)

Ganadores del GP de Qatar:

2023 – Max Verstappen (RB)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

