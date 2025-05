Gaby López: “técnica e inspiración en el LPGA TOUR en México”

Gaby López es de nueva cuenta abanderada nacional. En el regreso del LPGA Tour a México, la golfista es la imagen de la experiencia local y a quien los patrocinadores mexicanos buscan apoyar.

Han pasado 15 años desde que el golf femenil mexicano brillaba bajo un solo nombre: Lorena Ochoa, pero ahora, Gaby se ha vuelto referencia con su trayectoria en el progresivo cambio generacional.

—¿Tardó mucho tiempo en regresar la LPGA TOUR a México?

“Sí, definitivamente, estoy contenta y agradecida con la familia Santoscoy y el campo de Mayakoba porque son los que están regresando la ilusión de inspirar a más niñas golfistas. Cuando atendí en el 2008- 2009 los torneos de Lorena me llegó la sensación de que podía llegar a ser la misma persona y entrar al Tour a ganar”.

Gaby atendió a El Economista en la presentación comercial de un dispositivo móvil Huawei, su nuevo aliado comercial este 2025. A propósito, señala que en su carrera se han acercado marcas mexicanas a patrocinarla como ANA Seguros, Aeroméxico, Punta Mita, el empresario Luis Carlos Villarreal Sáenz y recientemente, la marca GS Sports Management que organiza el LPGA en Mayakoba. El ex empresario Carlos Bremer también apoyó su carrera hasta el año de su fallecimiento (2024).

“La familia Bremer fue increíblemente dadivosa y generosa conmigo, ahora me toca voltear a otro lado. He sido afortunada en mi carrera porque he tenido patrocinadores mexicanos y estoy muy cobijada por empresas mexicanas que están apostando a una mujer golfista”.

A sus 31 años y nueve de trayectoria profesional, ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024. Hoy, en el campo de Mayakoba, Quintana Roo responde a las expectativas de ser la ganadora del torneo. Sus resultados en lo que va del año respaldan a su posición como favorita. En la temporada actual ha participado en nueve eventos, en los cuales ha pasado seis cortes, con tres Top 10.

—¿Cómo se logra conservar un Top 10 de la temporada LPGA?

“Al final el resultado es algo que no podemos controlar, pero estoy consciente de que mi golf está ahora en una gran posición, estoy muy contenta por el equipo que tengo a mi alrededor. Tengo a gente muy profesional, cambié de caddie, tengo un entrenador nuevo de putt, tengo a Horacio Morales, que es mi entrenador y mentor. Estoy respaldada por las personas que me rodean y soy positiva porque será un año muy bueno”.