Diablos Rojos de México vuelan a la Serie del Campeonato Sur

En el estadio Hermanos Serdán, sus inquilinos Pericos fueron eliminados y barridos en la serie 4-0 con un marcador 9-3 en el cuarto juego, que ya se había definido desde la séptima entrada porque en la octava y novena, la pizarra quedó en ceros. El pitcher ganador fue Nick Vespi. El equipo escarlata extendió su récord a 16 triunfos seguidos en postemporada y ahora espera rival (el miércoles) entre Oaxaca o Campeche.

En la Zona Norte, los Sultanes de MTY también barrieron su serie y ganaron el boleto al Campeonato al vencer a los Tecos de los Dos Laredos.

Diablos a la final de zona; adíos Pericos

Los Diablos anotaron en cuatro entradas consecutivas para tomar una ventaja que resultó definitiva y de esta forma vencieron 9-3 a Puebla, en el Juego 4 de la Serie de Zona (4-0) y amarraron su pase a la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

Ya con el pase a la final sureña, los Diablos ahora entrarán en una etapa de espera para conocer a su rival en ese duelo, que será el equipo que gane la serie entre los Piratas de Campeche y los Guerreros de Oaxaca.

El cuarto juego de la serie fue un duelo en el que los Diablos pegaron tres home runs solitarios (Julián Ornelas, Arístides Aquino y Rio Ruiz), teniendo a Robinson Canó y Ruiz como los mejores productores con dos empujadas cada uno, en una jornada en donde nueve de los 11 bateadores dieron al menos un hit. Ornelas, Ruiz y Carlos Sepúlveda anotaron dos veces cada uno.

En el pitcheo, Hall tuvo una salida corta al trabajar 3.2 entradas, en las que aceptó siete hits y tres anotaciones, con tres pasaportes y un ponche, dejando el encuentro con dos corredores en base. Al relevo llegó Vespi, quien sacó el último out de la parte baja de la cuarta entrada y sacó el quinto rollo en tres bateadores, convirtiéndose en el pitcher ganador.

Los Diablos regresarán a casa para comenzar su preparación para el Campeonato, cuya fecha de inicio dependerá del desenlace que se dé en la Serie de Zona entre los Piratas y Guerreros. Si esta confrontación termina el miércoles, la final sureña iniciará el viernes 29 en el Estadio Alfredo Harp pero si el duelo finaliza el jueves, la Serie de Campeonato empezará el sábado 30.