Diablos Rojos arrolló a Leones en el Juego 1

Apenas corrían las primeras horas de la temporada 2025 y los Diablos Rojos ya se crecían en la pizarra. Los Leones de Yucatán se vieron disminuidos por 16 carreras en su contra en el estadio Alfredo Harp Helú.

El ecosistema escarlata lo dominó todo. La localía, el deseo de gritar el título 18 y confirmarse como el más ganador de la liga. Además, el corazón de la institución estaba muy emocionado por el homenaje a Arturo López, que se despidió lanzando una entrada en blanco.

El dominicano Francisco Mejía se estrenó como jugador de los Diablos con un imparable en la segunda entrada, logrando las dos primeras anotaciones del juego. Francisco y Luis Liberato se presentaron con los Diablos con una noche de ocho producidas en total, cinco del receptor y tres del jardinero, quien se convirtió en el primer pelotero del equipo en pegar home run en el 2025. En una noche de 20 imparables en total, Juan Carlos Gamboa y Robinson Canó se unieron a la fiesta yéndose de 5-4 y de 5-3, respectivamente.

En la cuarta y quinta entrada los Diablos timbraron en una ocasión para irse al frente 4-0 a la par de que el pitcheo colgaba ceros con Arturo López (1.0 entrada), Domingo Mejía (1.0 entrada) y Zac Grotz. Luego de que Yucatán se quitara la blanqueada en la sexta tanda con una anotación, Luis Liberato también dijo presente en su primer encuentro con la escuadra capitalina al pegar jonrón de dos carreras en la baja del sexto capítulo, para que se pintara un 6-1 en la pizarra.

Los escarlata cerraron su presentación con un rally de 10 anotaciones en la octava entrada, con lo que le puso punto final al estreno de su corona con una victoria de 16-1.

El juego 2 se activa este viernes a partir de las 19 horas. El duelo probable de abridores será entre Raúl Alcántara y Dan Straily.

“Estoy orgulloso de ser el último manager de Arturo, ganamos un campeonato juntos en Hermosillo en 2006 cundo era un niño y hoy es un ídolo en la historia de Diablos Rojos”, dijo el manager Lorenzo Bundy en conferencia, acompañado por Arturo.

“Estaba muy nervioso desde hace días. Hoy por la mañana (estaba) muy nervioso, muy ansioso. Estaba pensando en la afición, en cómo me iban a despedir. (Me quedé) sin palabras, no esperaba tanto amor ni cariño de la afición”, continuó el lanzador zurdo.