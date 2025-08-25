Diablos Rojos se acerca al Campeonato del Sur

Los Diablos Rojos del México solo tienen que ganar un juego más y pasan al siguiente nivel. El equipo escarlata puso la serie 3-0 en Puebla y este lunes de ganar el juego 4 avanzarían a la Serie de Campeonato del Sur.

El estadio Hermanos Serdán podría presenciar la eliminación de sus inquilinos Pericos si no se defienden con triunfo. El equipo escarlata venció 13-6 a los Pericos en el Juego 3 de la Serie de Zona.

Con este resultado, el México llega a 15 victorias al hilo en playoffs, contando ocho triunfos consecutivos en 2024 y siete en la presente postemporada. Además, Diablos mantiene su paso imbatible cuando anota 10 o más carreras al tener ahora marca de 33-0.

La Zona Norte alarga la espera

Debido a la lluvia no se definió la Serie de Campeonato en la Zona Norte en dos cruces: Charros y Sultanes lideran su serie 3-0 ante Algodoneros y Tecolotes, respectivamente.

El Juego 4 de la Serie de Zona entre los Tecos de los Dos Laredos y los Sultanes de Monterrey se juega el lunes en el Walmart Park a las 19:30 horas, en la misma situación en la que se detuvo (LAR 2-0 en la 1ra. alta).

La otra serie entre los Algodoneros del Unión Laguna y los Charros de Jalisco se reanudará este lunes en el Estadio Panamericano a las 17:00 horas, en la misma situación en la que se detuvo (LAG 1-0 en la 3ra baja).

De extenderse las Series de Zona en el Norte a un Juego 5, se disputaría el martes 26 de agosto.