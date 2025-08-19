Lectura 2:00 min
Definidas las Series de Zona en el Sur de la LMB
Los Piratas, tercer sembrado de temporada regular, enfrentará a Guerreros (2°). Pericos va ante el mejor sembrado de toda la liga en general y campeón defensor: Diablos Rojos del México. La series iniciarán este miércoles.
En Campeche se revelaron los cruces de las Series de Zona en el Sur. EI triunfo de Piratas este lunes (juego aplazado por la lluvia) con marcador 8-2 ante Pericos, les obsequió el dominio de la serie de primera ronda de playoffs por 4-2.
Aunque ambos ya estaban clasificados para las Series de Zona, - segunda instancia de playoffs- , se necesitaba conocer al vencedor para definir los cruces.
Pericos avanzó a la siguiente ronda con el boleto de “mejor perdedor”, situación con la que avanzó también en las postemporadas del 2022 y 2023. La serie ante los Diablos significa la doceava ocasión que chocan en postemporada y cuarta consecutiva. El arranque de las Series de Zona en el Sur serán este miércoles.
Los horarios (tiempo del centro de México)
Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México
- Juego 1 miércoles 20 de agosto: PUE vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
- Juego 2 jueves 21 de agosto: PUE vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
- Juego 3 sábado 23 de agosto: MEX vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas
- Juego 4 domingo 24 de agosto: MEX vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas
- Juego 5 lunes 25 de agosto: MEX vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas*
- Juego 6 miércoles 27 de agosto: PUE vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas*
- Juego 7 jueves 28 de agosto: PUE vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas*
Piratas de Campeche vs Guerreros de Oaxaca:
- Juego 1 miércoles 20 de agosto: CAM vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 19:00 horas
- Juego 2 jueves 21 de agosto: CAM vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 19:00 horas
- Juego 3 sábado 23 de agosto: OAX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
- Juego 4 domingo 24 de agosto: OAX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
- Juego 5 lunes 25 de agosto: OAX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas*
- Juego 6 miércoles 27 de agosto: CAM vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 19:00 horas*
- Juego 7 jueves 28 de agosto: CAM vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 19:00 horas*
*En caso de ser necesario