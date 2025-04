DeChambeau reitera liderazgo en LIV Golf Mexico City (Ronda 2)

La pelea por el título individual revela por segunda vez a un gran aspirante: Bryson DeChambeau capitán de Crushers GC.

“Jugué un golf excelente. Tuve un par de momentos raros hoy, pero en general, estoy muy orgulloso de cómo perseveré. Los aficionados fueron increíbles. Para el domingo, es más bien el mismo plan de juego: ser agresivo cuando me siento cómodo y relajarme en los lugares donde aún puedo hacer birdie cuando no lo estoy. Si tengo mis líneas de salida definidas y siento que puedo golpear la bola como sé que puedo cuando estoy jugando a mi mejor nivel, será un día desafiante”.

El club de golf Chapultepec hospeda el sexto evento de la temporada y el primero desde el Masters de Augusta. Es la primera visita de la liga a la CDMX y la tercera a México, tras haber jugado en Mayakoba en cada uno de los dos últimos años.

El australiano Cameron Smith es quien sigue de cerca a Bryson.

“Cam jugó muy bien. Me alegro de haber marcado el putt en el 18. Me alegra verlo ahí arriba luchando, y espero que mañana les dé un gran espectáculo. Nos divertimos mucho. Estábamos compitiendo, y fue divertido ver cómo jugamos en este campo de golf con la elevación. Es increíble lo lejos que podemos pegarle”.

Cameron, al igual que DeChambeau, busca su primera victoria en LIV Golf desde 2023.

_Cuando juegas grandes rondas como ayer y hoy, ¿qué tanto miras los resultados de los jugadores que se acercan a ti?

“No diría que presto mucha atención a los chicos de mi grupo. Soy un poco observador de la clasificación. Me gusta saber qué pasa en el campo de golf y qué tengo que hacer para mantenerme en la cima. En la pista, me concentro mucho en mí, pero también intento averiguar qué debo hacer para mantenerme entre los mejores., respondió a El Economista.

Joaquín Niemann por lo pronto, debe mantenerse en ascenso. Terminó el día en el tercer lugar, con una ronda de 64 golpes (-7), para quedar con -10 en la general. Sus aciertos en los hoyos 12 y 13, le permitió alcanzar al líder Bryson y superar al español Jon Rahm, su gran rival en la lucha por el título de la temporada. El chileno fue campeón individual de la fecha 2024 en Mayakoba. Se ha ganado afición latina, que lo hace sentir como local. Se acerca a la oportunidad de alcanzar su tercera corona de la temporada en el LIV.

“Bueno, ojalá fuera de la noche a la mañana. He trabajado mucho antes. Sí, he tenido buenas semanas en los greens. Siento que ayer pegué muchos buenos putts, simplemente acostumbrándome a estos greens. Son un poco complicados, todo va para un lado, los greens para el otro. Es un poco complicado, pero siento que me estoy adaptando (...) Trabajé mucho en mi putt desde esa semana (Augusta National) y siento que ahora está dando sus frutos".

Carlos Ortiz ha sido el mejor mexicano posicionado en las dos rondas. Este sábado quedó T8 con 68 golpes para una ronda de -6 bajo par acumulado.

“En general, una buena ronda. Creo que jugué bastante bien. Bajé el ritmo a mitad de la jornada, pero terminé fuerte. En general, estoy bastante contento. Estoy seis puntos por detrás de los líderes. Cuando estás tan atrás, puedo hacer una buena ronda, pero si ellos juegan bien, es prácticamente imposible alcanzarlos (...) Sería muy bonito ganar el título por equipos aquí y lo del hoyo 18 quiero agradecerle a la gente por venir, volteo y me echan buena vibra, es muy bonito".

Por su parte Abraham Ancer terminó en el puesto 30 con 69 golpes para un acumulado de -1 bajo par. El viernes el tamaulipeco quedó en T36 con +1.

NOTA: Este sábado, Ben Campbell se retiró de la competencia por una lesión en la muñeca y será reemplazado por John Catlin.

PRIMERA RONDA (VIERNES 25 DE ABRIL)

Bryson DeChambeau logró una ronda de 8 bajo par (63) colocándose como líder en la categoría individual tras la primera ronda. El capitán de Crushers GC cerró su ronda con un birdie en el hoyo 1, alcanzando el green desde el tee y cerrando con dos putts los 35 pies. Antes de empezar la Ronda 2 (sábado) DeChambeau lideró por un golpe sobre Jon Rahm (Legion XIII) y Cameron Smith (Ripper GC), que terminaron con 64.

Los equipos Crushers GC y Rippers GC empataron en el liderato con 15 bajo par, seis golpes por delante de Smash GC. DeChambeau promedió 367 yardas desde el tee, incluyendo dos golpes de más de 400 yardas, en lo que describió como un día “divertido” de tiros largos. Este 63 es su mejor apertura en LIV Golf.

“Fue divertido pegarle tan lejos a la bola. Y cerrar con un buen golpe en el último hoyo fue genial”, dijo DeChambeau.

Rahm comenzó fuerte con tres birdies consecutivos y jugó los últimos nueve hoyos sin bogeys, mientras que Smith igualó su ritmo con seis birdies en sus primeros ocho hoyos. Ambos capitanes buscan su primera victoria en LIV Golf desde 2023.

Resultados por equipos tras la primera ronda:

Ripper GC (-15): Smith 64, Herbert 68, Jones 68, Leishman 69.

Crushers GC (-15): DeChambeau 63, Lahiri 68, Casey 69, Howell III 69.

Smash GC (-9): Kokrak 68, Gooch 69, Koepka 69, McDowell 69.

Otros resultados destacados incluyen a Bubba Watson (RangeGoats GC) con 5 bajo par (66), dejándolo en cuarto lugar en solitario, y Carlos Ortiz (Torque GC), quien firmó un 68 frente a su público local.

LOS GOLPES MÁS PODEROSOS DE LA RONDA 1:

La altitud de la Ciudad de México permitió registrar 11 golpes de más de 400 yardas, siendo el más largo el de Brooks Koepka con 435 yardas en el hoyo 11. DeChambeau registró dos golpes de más de 400 yardas, incluyendo uno de 412 yardas en el hoyo 6.

“Tal vez fue el swing más fuerte que he hecho en competencia”, comentó DeChambeau sobre su último golpe del día.

DATOS VITALES

La bolsa de premios:

Ganador individual: 4 millones de dólares por victoria.

/Segundo lugar: 2.25 mdd

/Tercero: 1.5 mdd

/Cuarto: 1 mdd

/Quinto 800,000 dólares

Nota: las cantidades van disminuyendo hasta el lugar 54, que recibe 50,000 dólares.

Ganador por equipos: 3 mdd

2: 1.5 mdd

3: 500,000 dólares.