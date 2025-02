Cuartos de final toman rumbo en el Merida Open

La española Paula Badosa cerró la jornada del miércoles con un debut entre aplausos y victoria. En sets seguidos venció a la rumana Jaqueline Cristian y está en cuartos de final.

“Estoy pendiente solo de mí misma, sabía que las cosas iban a salir bien. Me da gusto de empezar así, tan contundente (...) En México siempre me he sentido muy querida, he tenido recuerdos de Guadalajara, los fans son apasionados, no tenía pensado jugar esta semana pero cuando vi que era en México pedí a mi equipo venir, aunque estemos cansando, que el público me vea en directo (...) Creo que he sacado bien, que hay cosas aún por mejorar, en una primera ronda nunca se juega perfecto, tengo tiempo para trabajarlo, nada es perfecto”, dijo en la conferencia post partido.

Paula se medirá a la australiana Daria Saville, quien horas atrás derrotó en tres sets a la ucraniana Anhelina Kalinina y sumó su cuarta victoria consecutiva. Saville, que nació en Moscú, logró remontar para imponerse por parciales de 4-6, 6- 2 y 6-2. Daria proviene del torneo de calificación donde ganó sus dos encuentros y el boleto, y luego en el draw principal, antes de su victoria, derrotó en primera ronda a otra ucraniana, Marta Kostyuk. Daria aprovechó una baja de juego de la ucraniana, que perdió movilidad y pareció verse afectada por el calor. El set fue ganado por la jugadora número 121 del mundo, que, aunque perdió su primer turno al saque, se recuperó y quebró tres veces a su contrincante para ganar la manga en 49 minutos y empatar el partido.

En el set definitivo, visiblemente debilitada, Anhelina Kalinina no pudo hacer nada ante el empuje de su rival. Perdió tres turnos de su servicio y aunque logró salvar dos puntos para partido, la australiana con su saque definió el encuentro en 2 horas y 42 minutos.

En Mérida, Saville está en busca de su segundo torneo WTA. Hasta ahora, en su carrera cuenta con tres títulos: el torneo 500 de New Haven, se coronó junto con Nick Kyrgios en la Copa Hopman 2016, y fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010.

En otro juego por el boleto a cuartos, sorprendió la eliminación de una de las grandes favoritas al título, Donna Vekic, quinta preclasificada, que fue arrollada en dos sets por la australiana Maya Joint, jugadora procedente de la fase de calificación. Joint, que suma ya cuatro victorias en el certamen, se impuso por 6-1 y 6-2 en una hora con 27 minutos, ante Vekic, jugadora 20 del mundo, que sufrió una de las peores derrotas de su carrera. La croata, medallista de plata en los Olímpicos de París 2024, estuvo muy errática en el partido. Cometió 37 errores no forzados por solo 23 de su rival; tan solo tuvo un 48 por ciento de efectividad con su primer saque y fue quebrada en cuatro ocasiones, dos por cada set. Vekic que buscaba en Mérida su quinto título profesional, se notó muy cansada a lo largo del duelo y por momentos fue apabullada por una rival mejor física y mentalmente. Desde el inicio del partido, Joint tomó el mando, y muy rápido se colocó 5-0 en el primer set.

“Me siento increíble, creo que su estilo de juego corresponde a mi estilo de juego. Me gusta mucho este torneo y la atmósfera” señaló Joint, luego de la mejor victoria de su carrera.

Joint, de 18 años, está en su segunda participación en el Merida Open, donde el año pasado fue eliminada en la primera ronda (perdió con Stakusic). Tras ganar sus dos partidos clasificatorios, ya sumó dos victorias en el cuadro principal (contra Grabher y Vekic). En los cuartos de final, enfrentará por primera vez a la armenia, Elina Avanesyan.

Otro juego de clasificación a cuartos de final reveló a Elina. La joven armenia eliminó a la española Jessica Bouzas Maneiro para instalarse en los cuartos de final, dejando parciales de 6-1 y 6-4. Después de imponerse en la primera ronda a la polaca Magdalena Frech (7), Avanesyan vino a servir por el partido, y en su primer match point selló la victoria. “Simplemente traté de enfocarme en hacer mi trabajo, ahora sólo hay que seguir trabajando y mejorar para lo que viene”, dijo.

Avanesyan terminó con un 74%de primer saque, ganando el 69% de los puntos que jugó con su primero. Tuvo nueve winners y 13 errores no forzados. Bouzas Maneiro conectó 17 tiros ganadores, pero cometió 45 errores no forzados. Elina ya alcanzó unas semifinales a inicio de año, en el WTA 250 de Hobart, mientras que en el WTA 1000 de Doha avanzó a segunda ronda. Avanesyan y Bouzas se habían enfrentado en un par de ocasiones; curiosamente, los dos partidos que sostuvieron fue en Gran Canaria, en el W60 San Bartolomé de Tirajana. Avanesyan ganó en la edición 2021, mientras que al año siguiente el triunfo correspondió a Bouzas, que buscaba sus primeros cuartos de final en la temporada y primeros desde Guangzhou 2024.