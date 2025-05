Clásico Mundial con doble blindaje para peloteros mexicanos

El riesgo de lesiones no será un obstáculo para que los mejores beisbolistas mexicanos formen parte de la Selección Nacional en el Clásico Mundial (WBC, por sus siglas en inglés) en 2026.

Así lo señalaron directivos del Tri durante la presentación oficial de Benjamín Gil y Rodrigo López como mánager y gerente general, respectivamente, quienes repetirán como principales dirigentes para la sexta edición de dicho torneo internacional.

“Hay diferentes tipos de blindaje, si lo quieres llamar de esa manera, ya que a los jugadores que están representados o que están en una organización de Grandes Ligas (MLB), la propia MLB está respaldando sus contratos y esa es una de las cuestiones que se manejan, pero todos los que participan están protegidos”, aseguró Rodrigo López a El Economista.

“Por otra parte, los jugadores que participaron la vez pasada (2023) y que pertenecían a algún róster de Liga Mexicana (LMB), ahí nos ha apoyado bastante Horacio De la Vega y también están blindados”.

El gerente general de la Selección Mexicana se refiere a que los clubes de los peloteros, sea MLB, LMB o alguna otra liga, son quienes ofrecen la primera garantía de seguridad, asegurándoles mantener sus salarios a pesar de alguna lesión en el WBC, que se disputa poco antes del Spring Training de Grandes Ligas.

“Cada jugador que pertenece a MLB, al momento que le dan permiso (de participar en el WBC), MLB está protegiéndolo. Los que no están en MLB, al momento en que vienen a la selección, la LMB los está protegiendo. Pero son situaciones diferentes, que no se confundan”, recalcó López.

“Por alguna lesión que les pueda llegar y que posiblemente les quite media temporada, ellos están protegidos con el salario que habían negociado con sus equipos. Por ese lado, los jugadores están blindados y, por otro, tenemos un seguro por parte de la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE), entonces, todos, al igual que algunos de los coaches, estamos protegidos. En situaciones médicas, obviamente MLB cubre el 100% y si es necesario también tanto LMB como FEMEBE estarán respaldando a todo el personal”.

El segundo blindaje, que proviene de FEMEBE, consiste en un seguro de gastos médicos para cualquier atleta mexicano que participe en una competencia internacional a través de un deporte federado.

“Realmente es un seguro que protege a los jugadores conjuntamente con el de MLB. Todos los atletas que salen a jugar al extranjero en algún evento siempre van protegidos por sus respectivas federaciones”, explicó a este diario, Enrique Mayorga, presidente de la FEMEBE.

“Básicamente son cuestiones médicas las que abarca este seguro. En cualquier evento que tengan alguna fractura, esguince o algo, los jugadores están debidamente amparados. Es de gastos médicos y depende de la gravedad, así que no hay un monto exacto. Este seguro ha estado de siempre, en los Clásicos y en todos los eventos en los que nuestros jugadores salen del país”.

México convocó a 37 peloteros para la última edición del WBC, en 2023, donde logró una inédita participación al llegar hasta semifinales. De ellos, 20 estaban registrados en rósters de MLB, ocho más en Ligas Menores y nueve en LMB.

Al tener estas garantías, los directivos aseguran que no habrá problema para que los mejores exponentes del beisbol mexicano, que actualmente compiten en MLB, puedan integrarse al róster de Benjamín Gil en marzo de 2026.

“Los peloteros vienen con toda confianza y no nada más para el Clásico, tenemos todos los antecedentes de Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales, donde todos los jugadores están deseosos de participar y de representar a su país”, destacó Enrique Mayorga.

—¿Los jugadores han mostrado preocupación por este tema?

—“De lo que no he notado, no. Además, ellos también tienen pláticas con sus representantes. En Estados Unidos está la Asociación de Jugadores (MLBPA), que es otro organismo muy fuerte y que les da explicaciones antes de que participen. En el Spring Training siempre hay pláticas de MLBPA que tocan muchos temas, entre ellos, esto. Los jugadores están bien asesorados con sus representantes, gerentes, compañeros y en todo momento lo saben. Personalmente, poca gente me ha preguntado sobre esa situación. Cuando los convoco a selección, creo que lo último que piensan es en esa situación de cuál será su protección en caso de una lesión”, respondió el gerente general de la Selección Mexicana.

Ambición de campeonato

La idea es que el róster de 2026 repita en alrededor del 80% respecto al de 2023: “La intención es tratar de buscar a jugadores que puedan aportar a las pocas debilidades que tuvo el róster la vez pasada y evitar eventualidades”, dijo Rodrigo López.

Algunos ligamayoristas que tienen lugar seguro, a menos de que sufran alguna lesión o problema de fuerza mayor, son Randy Arozarena, Andrés Muñoz (Seattle Mariners), Isaac Paredes (Houston Astros), Jarren Durán (Boston Red Sox), Ramón Urías (Baltimore Orioles) y Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays), según mencionaron los directivos.

También resaltaron que, a diferencia de la conformación del equipo en 2023, esta vez son los propios peloteros quienes levantan la mano para llegar a selección. Varios de ellos no son nacidos en México, pero tienen raíces que les permiten la nacionalidad.

“No sé si en años pasados estaba tan presente esto, pero creo que ahora hay niños jugando en las ligas de toda la república que antes tenían el sueño de jugar en MLB o Liga Mexicana y ahora su sueño es representar a México en el Clásico”, expresó Benjamín Gil.

Respecto a la expectativa de rendimiento en 2026, externó: “Pensamos que vamos a ganar dos partidos más, no uno para llegar a la final. No es menospreciar a los rivales, pero creo que hemos demostrado en el último Clásico la calidad y talento que tenemos, garra, mentalidad como buenos mexicanos y este año no va a ser la excepción. Estamos comprometidos a dar lo mejor para conformar un gran equipo tanto en oficina, manejador, staff y los más importantes, que son nuestros jugadores. Estamos comprometernos a regresar con el campeonato mundial”.

México ha participado en las cinco ediciones anteriores del Clásico Mundial, pero fue en 2023 cuando alcanzaron un techo histórico con las semifinales.

Además, este torneo servirá como preparación para cuando inicie el proceso eliminatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en donde México buscará, primero, calificar para después pelear por una inédita medalla.