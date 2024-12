Cinco vacantes a playoffs dramatizan penúltima jornada de NFL

La NFL está en el ocaso de su temporada regular. Este fin de semana se celebrará el grueso de la penúltima jornada, la Semana 17, con varios ingredientes en disputa.

Entre lo más destacado está la lucha por los últimos cinco boletos a postemporada, así como el intento de Detroit Lions por conseguir una hazaña inédita.

Aunque la Semana 17 inició en Navidad con las victorias de Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens ante Pittsburgh Steelers y Houston Texans, respectivamente, el resto de partidos se llevarán a cabo entre este jueves, sábado, domingo y lunes 30 de diciembre.

Los triunfos de Chiefs y Ravens no alteraron demasiado el rumbo de la postemporada, pues ambos ya tenían asegurado su boleto desde semanas antes.

En total, hasta la Semana 16 se completaron nueve de las 14 vacantes, recordando que cada conferencia (Americana y Nacional) tiene siete: seis atraviesan la Ronda de Comodines y uno (el líder) avanza directo a Serie Divisional.

En el caso de la Conferencia Americana (AFC), Kansas City Chiefs ya aseguró el liderato y tendrá la primera semana de playoffs como descanso, además de que recibirá todos sus partidos a partir de Serie Divisional como local.

La disputa sigue abierta en la Conferencia Nacional (NFC), donde Detroit Lions busca, por primera vez en su historia, terminar como líder para esquivar los wildcards (Ronda de Comodines).

Detroit es una de las instituciones más añejas en la historia de la NFL. Nació en 1930 pero, a pesar de eso, nunca ha disputado un Super Bowl.

La temporada actual está incrementando las ilusiones de sus aficionados, luego de que en la Semana 16 los Lions vencieron 34-17 a Chicago Bears y con ello impusieron su mejor fase regular al llegar a 13 victorias, rompiendo el récord de 12 que habían logrado en 1991 y 2023.

Sin embargo, el gran sueño del head coach, Dan Campbell, sigue siendo el campeonato inédito de NFC para llegar al Super Bowl. El año pasado se quedaron cerca al perder la Serie de Campeonato contra San Francisco 49ers por 23-31.

Detroit necesita precisamente derrotar a San Francisco en la Semana 17 para llegar a récord de 14-2 y amarrar el liderato de NFC. Sería la primera vez que lo consiguen y, al igual que Kansas City, tendrían el beneficio de descansar en la ronda inicial de playoffs.

Sin embargo, hay dos equipos que todavía pueden arrebatarle el liderato de NFC a los Lions: Philadelphia Eagles y Minnesota Vikings. Los primeros tienen marca de 12-3 y en esta jornada recibirán a unos alicaídos Dallas Cowboys; los Vikings, por su parte, tienen marca de 13-2 y recibirán a Green Bay Packers.

Lions, Vikings y Packers son parte de la división NFC Norte. Los tres ya tienen boleto asegurado a postemporada, pero Detroit y Minnesota tienen la motivación extra de pelear no sólo por el título divisional, sino por el liderato de su conferencia en lo que resta de fase regular.

En total, los nueve equipos que ya están seguros en playoffs son: Kansas City Chies, Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers y Houston Texans en AFC, así como Detroit Lions, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles y Green Bay Packers en NFC.

Antes de iniciar la Semana 17, un total de 13 equipos ya estaban eliminados, por lo que la penúltima jornada comenzó con 10 en la búsqueda de las últimas cinco plazas.

Además, faltan por definirse tres de los ocho títulos divisionales entre ambas conferencias. En el lado de AFC, la única lucha abierta es en el norte con Ravens y Steelers, mientras que del lado de NFC el oeste y el sur aún no tienen monarca definido. Los Ángeles Rams, Seatle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers y Atlanta Falcons están en esa pelea.

La temporada regular de la temporada 2024 de NFL concluirá el domingo 5 de enero con la Semana 18, en la que se definirán todos los invitados a playoffs y su orden, lo que permitirá conocer sus cruces.

MIÉRCOLES

*Pittsburgh Steelers 10-29 Kansas City Chiefs

*Houston Texans 2-31 Baltimore Ravens

JUEVES

*Chicago Bears vs Seattle Seahawks

SÁBADO

*New England Patriots vs Los Ángeles Chargers

*Cincinnati Bengals vs Denver Broncos

*Los Ángeles Rams vs Arizona Cardinals

DOMINGO

*Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

*Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers

*Buffalo Bills vs New York Jets

*New York Giants vs Indiannapolis Colts

*New Orleans Saints vs Las Vegas Raiders

*Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans

*Cleveland Browns vs Miami Dolphins

*Minnesota Vikings vs Green Bay Packers

*Washington Commanders vs Atlanta Falcons

LUNES

*San Francisco 49ers vs Detroit Lions

Panorama de postemporada

*Equipos eliminados (13): New York Jets, New England Patriots, Las Vegas Raiders, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Dallas Cowboys, New York Giants, San Francisco 49ers, Chicago Bears, New Orleans Saints y Carolina Panthers.

*Equipos calificados (9): Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Detroit Lions, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Houston Texans y Green Bay Packers.