‘Chucky’ Lozano deja Europa como insignia en transferencias

Hirving Lozano cerró el capítulo Europa en su libro de futbol. El delantero mexicano, que radicó entre Países Bajos e Italia de 2017 a 2024, disputó su último partido este fin de semana en la victoria 3-0 del PSV Eindhoven sobre Feyenoord.

Aunque sólo disputó cuatro minutos, fueron suficientes para que los aficionados del Philips Stadion (casa del PSV) se rindieran ante él en cánticos en español y algunas banderas de México.

“(Estoy) con muchos sentimientos encontrados, un poco triste porque se acaba un ciclo, pero muy contento de lo que he logrado y me siento muy feliz”, dijo ‘Chucky’ después de 279 partidos en territorio europeo, defendiendo las camisetas del PSV y Napoli.

A partir de 2025, Lozano será futbolista de San Diego FC, equipo que debutará en la máxima liga de Estados Unidos (MLS). Su contrato es por cuatro años con opción a renovar otros dos, por lo que tendría que esperar hasta sus 33 de edad para emigrar.

“Se acaba una aventura en Europa y estoy todavía un poco en shock. Tuve una muy bonita etapa en PSV y este club significa nuestra segunda casa, para mí y para toda mi familia”, confirmó el futbolista forjado en fuerzas básicas de Pachuca.

‘Chucky’ forma parte de una camada de futbolistas mexicanos que regresó de Europa en años recientes: Andrés Guardado y Diego Lainez desde Betis, Jesús Manuel Corona desde Sevilla, Héctor Herrera desde Atlético de Madrid, entre otros.

Sin embargo, deja una marca en particular al representar la transferencia más alta de un futbolista mexicano en Europa en la historia. Alcanzó ese hito en verano de 2019, cuando fue vendido de PSV a Napoli por 45 millones de euros.

Ningún otro futbolista mexicano ha alcanzado los 40 millones de euros en los siguientes cinco veranos, ni siquiera con la inflación de transferencias. Los más cercanos son Edson Álvarez y Raúl Jiménez, quienes fueron vendidos en 38 millones de Ajax a West Ham United y de Benfica a Wolverhampton en 2023 y 2019, respectivamente.

Incluso, la venta de ‘Chucky’ de Pachuca a Europa fue la más alta para un futbolista mexicano en su momento (verano de 2017). Se fue por 12.5 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, cifra que luego fue superada por Diego Lainez (14 millones del América al Betis en 2018) y Edson Álvarez (15 millones del América al Ajax en 2019).

Según dicho portal, Lozano fue vendido del PSV a San Diego FC por 12 millones de euros a sus 29 años. El equipo neerlandés rescató lo más que pudo en esa transacción, pues en 2023 lo recompró al Napoli en 15 millones.

¿Retribución en cancha?

Hirving Lozano disputó 123 partidos con PSV en dos etapas: de 2017 a 2019 y de 2023 a 2024. Registró 51 goles y 28 asistencias. Con Napoli participó en 155 partidos de 2019 a 2023, además de aportar 30 goles y 17 asistencias.

En resumen, su paso por Europa fue de 278 partidos entre diversas competencias (ligas, copas y Champions League). No está en el top 10 de futbolistas mexicanos con mayor cantidad de juegos en el Viejo Continente, pero sí en el top 5 de máximos anotadores.

Con sus 81 anotaciones entre Países Bajos e Italia, únicamente se quedó detrás de Hugo Sánchez (313), Javier ‘Chicharito’ Hernández (127), Raúl Jiménez (102; único activo de la lista) y Carlos Vela (89).

En cuanto a títulos, ‘Chucky’ también impuso un récord para México al ser el primer jugador de este país en ser campeón de la primera división de Italia, la Serie A. Lo consiguió en la temporada 2022-23 con un Napoli que brilló con jugadores como Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia.

Además, ganó dos ligas de Países Bajos con PSV (2017-18 y 2023-24) y una Coppa Italia (2020) con Napoli. Exclusivamente en Champions League participó en 31 partidos entre ambos clubes, registrando cuatro goles y dos asistencias.

A pesar de eso, para algunos especialistas es blanco de críticas por dejar Europa antes de los 30 años y por las constantes lesiones que no le permitieron consolidarse, particularmente, en Napoli, donde invirtieron 45 millones de euros por su carta.

“Es la carrera de un futbolista que, creo, quedó con la ilusión de las primeras dos temporadas y luego la, no quiero llamar decepción, sensación de que se esperaba mucho más”, calificó Fernando Palomo, narrador y analista de futbol internacional en la cadena ESPN.

“Tuvo muchas lesiones, ese fue el precio que pagaba también por jugar en Selección Mexicana, que le cortó trascendencia en varios tramos de su carrera. Luego, cómo se fue desvaneciendo poco a poco. Le llamó pronto la atención la MLS y no el deseo de permanecer en Europa para buscar consolidación”.

Sin embargo, Lozano no da por perdida su carrera tras aterrizar en Estados Unidos. Sigue pensando en Selección Mexicana a un año del Mundial y después de haber jugado su último partido en marzo de 2024, previo a la Copa América.

“Siempre he dicho (que) me encanta estar en la selección y ojalá que pueda regresar (…) He aprendido muchas cosas y creo que puedo ayudar mucho, creo que tengo capacidad y claro que estoy en la mejor disposición”, dijo recientemente.

NÚMEROS DE ‘CHUCKY’ EN EUROPA