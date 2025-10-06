Chivas firma mejor racha de ‘era Milito’ ante Pumas

Chivas firmó su mejor racha durante la era del entrenador Gabriel Milito al vencer a Pumas 1-2 en CU en la Jornada 12 del torneo Apertura 2025.

Armando ‘Hormiga’ González y Daniel Aguirre anotaron a los minutos 55 y 90 para remontar el gol inicial del equipo local, que había caído por cuenta de Pedro Vite al 48’. Por otra parte, Álvaro Angulo erró un penal para Pumas en el último segundo.

De esta forma, Chivas llegó a tres victorias consecutivas en el actual torneo, pues venía de superar 3-1 a Necaxa en el estadio Akron y 0-2 a Puebla en el Cuauhtémoc.

La última vez que el Rebaño firmó tres triunfos seguidos en fase regular de Liga MX fue en abril de 2024. De hecho, en aquella ocasión logró una racha de cinco victorias (sobre Monterrey, Puebla, Pachuca, Querétaro y Atlas) antes de meterse de manera directa a la Liguilla en el sexto lugar de la tabla.

Este es el mejor momento para el argentino Milito, quien debutó en el banquillo de Chivas apenas en el actual Apertura 2025. Llegó a 15 partidos, incluyendo el paso en Leagues Cup, pero sólo había logrado dos rachas de dos triunfos cada una.

La primera fue a principios de agosto, cuando venció 6-4 a Charlotte y 2-1 a Cincinnati en el torneo contra equipos de la MLS. La segunda racha era la que tenía hasta ahora tras los triunfos ante Necaxa y Puebla, pero se incrementó ante unos alicaídos Pumas que venían de perder 4-1 contra América.

En total, Chivas llegó a 17 triunfos, producto de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas. Además, reformó su balance de goles, pues antes de visitar a Pumas éste era negativo y ahora se encuentran en ceros (18 a favor y 18 en contra).

Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito continúa fuera de puestos de Liguilla directa. A pesar de la racha de tres victorias, se irán al receso de la Fecha FIFA de octubre en el noveno lugar de la tabla, detrás de Pachuca y Bravos de Juárez.

El desarrollo de la victoria en CU el domingo por la noche fue áspero para Guadalajara. Primero, porque el partido se retrasó por media hora debido a las condiciones de lluvia en el sur de la Ciudad de México.

Después, porque el ecuatoriano Pedro Vite aprovechó una desconcentración compartida entre Luis Romo y Diego Campillo para empujar el balón entre las piernas del portero Raúl Rangel y adelantar a Pumas en el inicio del segundo tiempo.

Luego vinieron los golpes de confianza. ‘Hormiga’ González empató con un cabezazo tras asistencia de Efraín Álvarez, llegando a seis anotaciones (tercer mexicano con esa cifra en este torneo, junto a Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y Germán Berterame de Monterrey).

Y en la recta final, Daniel Aguirre cerró un centro de Bryan González para batir al ex portero del Real Madrid, Keylor Navas, y sellar el tercer triunfo de Chivas como visitante en este torneo (antes venció 1-2 a América y 0-2 a Puebla).

Guadalajara tuvo un último susto en el tiempo de compensación, cuando el árbitro, Daniel Quintero, señaló un penal a favor de Pumas tras revisar en el VAR una acción del defensa Gilberto Sepúlveda. No obstante, Álvaro Angulo estrelló el tiro en el travesaño y, segundos después, el partido concluyó.

Pumas llegó a cinco derrotas en este torneo, tres de forma consecutiva (Bravos, América y Chivas). Con 13 puntos, todavía están en zona de Play-In en el décimo puesto, pero Atlas ya los empató en unidades y hay cinco equipos con margen de tres: León, Mazatlán, Querétaro, Atlético de San Luis y Santos.

Por otra parte, Pumas llegó a cuatro partidos sin vencer a Chivas en fase regular de Liga MX. El último antecedente sigue siendo el 11 de noviembre de 2023, en la Jornada 17 del Apertura 2023, cuando ganaron por la mínima diferencia.

La Liga MX entrará a un receso de 12 días por la actividad de la Selección Mexicana, que enfrentará amistosos contra Colombia y Ecuador durante esta Fecha FIFA.

La Jornada 13 del Apertura 2025 se retomará hasta el 17 de octubre, con Chivas buscando su cuarta victoria consecutiva en casa ante Mazatlán, mientras que Pumas visitará a uno de los punteros de todo el semestre, Monterrey.

TOP 5 DE LIGA MX*

1. Toluca – 28 puntos y +19 en diferencia de goles.

2. América – 27 y +15

3. Cruz Azul – 25 y +7

4. Monterrey – 25 y +6

5. Tigres – 23 y +12

*Hasta la Jornada 12 del Apertura 2025 y sin incluir el partido Tijuana vs Monterrey.