"El béisbol no es de nicho, es nacional": Horacio de la Vega

En cinco años la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) pudo conocerse mejor para saber qué rumbo tomar en sus finanzas. De la pandemia a la fecha, la liga ha vivido una transformación necesaria para ser más vista y asistida.

Este 2025, el año de su centenario, la LMB estima que al terminar la temporada, la asistencia total en los estadios responda al crecimiento sostenido y genere el récord de 5 millones de personas. En cuanto a la audiencia, al cierre del 2024, la liga registró 67.1 millones en total acumulado, de los cuales, 41.2 millones fueron televidentes y 25.9 millones corresponden a la pantalla digital. Todos los datos anteriores fueron proporcionados por la LMB.

Horacio de la Vega recibió a El Economista en el estudio de TV de la liga en la semana de inauguración de la temporada 2025. Dentro de la entrevista se habló sobre los ejes que rigen las finanzas de la liga, el estado actual de los peloteros mexicanos en el extranjero y qué sigue después de superar la barrera de los 100 años. La presidencia que representa inició en enero del 2020 y tuvo una reelección que terminará en diciembre del 2028.

_¿Qué tanto ha cambiado tu planeación financiera con la LMB desde que llegaste a la fecha?

“En el bosquejo que tenía pensado en el 2020, que fue un año complicado por la pandemia, tomé pasos para atrás para tomar impulso. Muchas acciones han ocurrido a través del tiempo, entre ellas, la centralización de contenidos y las mejoras del producto. Fui respetuoso con los dueños y les decía que no se veía el béisbol. Les dije la frase ‘santo que no es visto no es adorado’. Tenemos que vernos. No quería que la liga fuera de nicho, considero que es una liga nacional, mainstream, con impacto en multitudes, extensión y amplitud en muchas generaciones. Si no tenemos un producto bien establecido en la parte de producción- televisión no íbamos a despegar”.

Por ahí se tuvo que empezar. Hoy, la LMB ha firmado más de 35 contratos de derechos de transmisión en 30 países, que incluyen transmisiones nacionales y con alcance internacional. A partir de ello, las exportaciones de jugadores mexicanos no solo apuntan hacia las Grandes Ligas (MLB)

“Los tres principales ejes financieros en el arranque fueron: contenidos, centralización de derechos comerciales y data”.

Fue en sí, un cambio de pensamiento. A partir del 2020, los dueños de los equipos dejaron de aportar para solventar los gastos de operación de la liga. “Se juntaban de 2 a 3 millones de pesos entre los 16 equipos”, comenta Horacio de la Vega.

En este punto, el deseo era conseguir una LMB rentable y que esto permeara en los equipos.

“Para eso, generamos activos, propiedades y salimos a vender cosas que no se habían vendido. Otra parte, fue la data, no existía algo centralizado como el data center que nos da para tomar mejores decisiones a futuro”.