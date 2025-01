Barcelona humilla a Real Madrid por la Supercopa 2025

Barcelona volvió a humillar a Real Madrid con una goliza en una final. Esta vez fue en la Supercopa de España 2025, que ganaron los culés por ventaja de 5-2 sobre los merengues.

El brasileño Raphinha fue la figura culé al conseguir dos de dichos goles (39’ y 48’), acompañado por Lamine Yamal (22’), Robert Lewandowski (36’) y Alejandro Balde (45+10’). Del lado merengue, las anotaciones fueron de parte de Kylian Mbappé (5’) y Rodrygo Goes (60’).

La final se disputó este 12 de enero en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita ante más de 60,000 espectadores, y se dio luego de que Barcelona eliminara a Athletic de Bilbao y Real Madrid a Mallorca en sus respectivas semifinales.

Al quedarse con el título 2025, Barcelona se confirmó como el máximo ganador en la historia de la Supercopa con 15 trofeos. Su legado comenzó en 1983 y ahora está a dos de distancia de Real Madrid, el segundo en la lista con 13 (el último fue en 2024).

“Para mí es muy importante cómo jugamos, el estilo, jugar como equipo. De lo que más orgulloso estoy es de la defensa. Lo hemos hecho muy bien, cuando sólo tienes 10 jugadores en el campo, no es tan fácil jugar contra Real Madrid”, celebró el entrenador culé, Hansi Flick, ya que el portero Wojciech Szczesny fue expulsado desde el minuto 56.

Sin embargo, la ventaja de 1-4 que Barcelona tomó desde el primer tiempo sirvió para consolidar un nuevo título, el primero, de hecho, en la era del alemán Hansi Flick como director técnico.

“Aún podemos hacer mejor las cosas porque tenemos un equipo joven. Algunas semanas no hemos jugado bien, la situación en LaLiga (campeonato español) no es buena, pero eso ya lo hemos hablado dentro del vestuario. La forma en la que jugamos es importante, hoy hemos cometido errores y eso es lo que tenemos que corregir”.

Flick está viviendo su primera temporada completa al frente del Barcelona y dio su primer golpe de autoridad en la Supercopa de España que, además, representará un premio económico de entre seis y ocho millones de euros para el equipo culé, de acuerdo con estimaciones que son irregulares porque dependen de diversos factores.

Por otra parte, Hansi Flick llegó a dos victorias en el mismo número de partidos contra Real Madrid (dirigiendo al Barcelona) y su margen de goles sigue siendo notable: ganó 0-4 el 25 de octubre en la primera vuelta de LaLiga y 5-2 en la final de la Supercopa de España 2025.

Del otro lado, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, manifestó su descontento por el subcampeonato: “Cuando hablo de equipo, hablo de todo. No hemos defendido bien atrás ni en el medio. El equipo no ha estado compacto y tenemos que tenemos que defender mejor. Han marcado de manera muy sencilla, no hemos sido capaces de trabajar bien a nivel colectivo ni individual”.

Sólo 10 equipos han logrado ganar la Supercopa de España desde que se empezó a disputar en 1982. Desde ese año y hasta 2018 únicamente la jugaban el campeón de LaLiga y el de la Copa del Rey de la temporada anterior, pero a partir de 2019 se disputó entre cuatro participantes, incluyendo a los subcampeones de LaLiga y Copa del Rey.

Este es el primer título del Barcelona en más de un año, ya que el último había sido en verano de 2023 al obtener LaLiga 2022-23. En cuanto a Copa del Rey, no gana desde 2021, y en Champions League desde la temporada 2014-15.

Esos son los retos próximos que deberá enfrentar Hansi Flick, destacando LaLiga, pues Barcelona se encuentra en tercer lugar de la tabla 2024-25 después de 19 jornadas con 38 puntos, detrás de Real Madrid (43) y Atlético de Madrid (44).

En cuanto a Arabia Saudita, esta fue la quinta ocasión que el torneo se disputó en dicho país de Medio Oriente. La primera fue en 2019, con título de Real Madrid sobre Atlético de Madrid. La segunda fue en 2022 con otro título de Real Madrid, ahora sobre Athletic de Bilbao.

En 2023, Barcelona conquistó por primera vez la Supercopa de España en Arabia Saudita al derrotar 3-1 a Real Madrid. Los merengues cobraron revancha en 2024 al ganar 4-1 y en 2025 los culés volvieron a quedarse con el trofeo.