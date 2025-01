Australian Open garantiza buen tenis y motor económico

Australia es el encargado de abrir con broche de oro la temporada de tenis de cada año. La rama varonil (ATP) y femenil (WTA) confluyen en el Australian Open, primer Grand Slam, con garantía no sólo de buenos juegos, sino de impacto económico.

De acuerdo con reportes gubernamentales tanto del estado de Victoria como de Australia, el Australian Open es el evento con mayor impacto económico de su región, por encima de otros como el Gran Premio de Fórmula 1 o el Vivid Sidney, que es un festival musical de alta convocatoria.

La más reciente edición del Australian Open (2024) dejó un impacto económico cercano a los 328 millones de dólares, cifra récord y que ha crecido casi en 300% en menos de dos décadas. Como dato curioso, rebasa el Producto Interno Bruto (PIB) de países como Portugal, Grecia y Qatar en 2024, según la tabla del Fondo Monetario Internacional en octubre pasado.

“Más allá de los importantes beneficios económicos, el Australian Open muestra Melbourne y Victoria a miles de millones de personas en todo el mundo, inspirando a más personas a visitar nuestra vibrante ciudad y estado e impulsando aún más nuestro crecimiento económico”, destacó el director del torneo, Craig Tiley, a finales de la edición 2024.

Reveló que el récord de asistencia en ese año fue de 1.11 millones de asistentes entre los días de qualies y cuadro principal.

En comparación económica, el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia en 2024 dejó un impacto cercano a los 72 millones de dólares, es decir, apenas el 22% de lo que dejó el Australian Open, aunque aclarando que el evento de automovilismo es de tres días y el de tenis es de más de dos semanas.

Después de la edición 2024, Nielsen Sports reveló que el Australian Open ha contribuido con poco más de 1,930 millones de dólares a la economía del estado de Victoria, que supera los 6.5 millones de habitantes y cuya capital es Melbourne, donde se encuentra la sede del Grand Slam de tenis, Melbourne Park. La cancha principal, Rod Laver Arena, tiene capacidad para 15,000.

Según los datos de Nielsen, el impacto económico del Australian Open ha crecido en más de 300% en los últimos 15 años, pues pasó de 98 millones de dólares en 2010 a 327.75 en 2024. La expectativa es rebasar esa cifra en 2025.

“Victoria es la capital de los principales eventos y deportes (en Australia), y estos datos demuestran el valor que aporta el Australian Open al atraer visitantes de todas partes al corazón de Melbourne y, al mismo tiempo, mostrar Melbourne al mundo”, destacó Steve Dimopoulos, ministro de Turismo, Deportes y Grandes Eventos del estado de Victoria.

En 2025 se celebra la edición 113 en la historia del Australian Open, aunque fue en 1924 cuando recibió el aval como Grand Slam por parte de las federaciones internacionales de tenis. Es por ello que 2024 marcó un momento especial en su trayectoria.

Sin embargo, también hubo una controversia, pues medios como The Australian Financial Review y The Age revelaron que hubo una condonación de 100 millones de dólares a Tennis Australia, la organización que organiza el Australian Open, tras un préstamo por dicha cantidad que hizo el anterior primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, durante los años más críticos de la pandemia por covid.

Jacinta Allan, primera ministra de Victoria en la actualidad, y Craig Tiley, director del Australian Open, argumentaron que fue una aportación “responsable” por parte del gobierno estatal, pensando en que es un evento que genera “mucho más” en derramas.

El estado de Victoria tiene garantizada una fuerte derrama económica a largo plazo, ya que a finales del año pasado se hizo oficial que la ciudad de Melbourne se mantendrá como sede del Australian Open, al menos, hasta 2046.

“El Gobierno Laborista ha asegurado la celebración del Abierto de Australia en Melbourne hasta 2046 e invirtió casi mil millones de dólares en la remodelación del Melbourne Park, garantizando así que este evento internacional icónico y recinto de clase mundial pueda seguir atrayendo a cientos de miles de visitantes a Victoria cada año”, estipuló el Estado en un comunicado.

Impacto económico del Australian Open*

2024 – 327.7 millones de dólares (americanos)

2023 – 230.6

2022 – 164.2

2021 – 84.8

2020 – 238.2

2019 – 213.3

2018 – 180.2

*Las cifras originales están en dólares australianos y las mostradas en esta tabla corresponden a una aproximación a dólares americanos al tipo de cambio actual.

Fuente: Australian Open con reporte de Nielsen Sports.