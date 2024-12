André Jardine: adaptabilidad y respaldo hacia tricampeonato

Otra vez América en una final. Eso dijeron múltiples voces alrededor de la Liga MX con cierto tono despectivo cuando el vigente bicampeón obtuvo el pase a la pelea por el título del Apertura 2024 para enfrentar a Monterrey.

Aunque pareciera que ver al América en una tercera final consecutiva de Liga MX es un hecho rutinario, la realidad indica que no. La adaptabilidad fue la bandera para un equipo que sufrió 13 bajas y jugó como local en dos estadios entre julio y diciembre.

“Hubo un punto en el cual le doy el mérito al entrenador, André Jardine, porque entendió y se adaptó, fue moldeable y maleable con lo que tenía a la mano, con los jugadores que estaban, y eso de a poco le permitió ir ganando”, destaca en entrevista con El Economista, Mariano Trujillo, analista de Fox Sports y ex futbolista profesional.

“Fue paciente e inteligente para utilizar lo mejor que tenía a su disposición, más allá de que no fueron los nombres más rimbombantes del plantel”.

A lo largo del Apertura 2024, un total de 13 jugadores estuvieron de baja por lo menos una jornada dentro del plantel de André Jardine, siendo la más duradera la del defensa chileno Igor Lichnovsky, quien sólo disputó un partido.

Lichnovsky fue referente en el bicampeonato entre el Apertura 2023 y Clausura 2024, así como otros elementos que perdieron estabilidad en el Apertura 2024 ya sea por lesiones o bajas, entre los que destacan Diego Valdés, Jonathan Dos Santos, Richard Sánchez, Henry Martín y Julián Quiñones, este último, el único que fue vendido a otra liga (Arabia Saudita).

La prueba es que América sólo repitió alineación entre los partidos contra Pachuca y Toluca en el cierre de fase regular; las restantes 15 jornadas fue variando en todas las posiciones, incluso en la portería, con Rodolfo Cota reemplazando a Luis Malagón en la primera fecha.

Sin embargo, en Liguilla es donde la mayoría de esos elementos que no eran protagonistas ha respondido. Los casos más destacados son el defensa Ramón Juárez, el mediocampista Richard Sánchez y el delantero Rodrigo "Búfalo" Aguirre.

“Algo hace (Jardine) que convence a los jugadores y el mejor ejemplo es Richard Sánchez, quien tuvo muy pocas posibilidades de jugar este torneo pero entra en el partido, quizá, más importante de la temporada y lo hace de manera impecable desde el esfuerzo y con un golazo”, subraya Mariano Trujillo respecto a la semifinal de vuelta contra Cruz Azul.

“Como entrenador eso es a lo que se aspira: a tener la confianza de los jugadores y pedirles, a veces, que hagan cosas que ni ellos saben que pueden hacer. André ha demostrado en estos tres torneos, y uno antes con Atlético de San Luis, que su principal característica es manejar muy bien al grupo y explotar la calidad de sus jugadores”.

Entre los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024, América tuvo una alineación base que le hizo terminar como líder general en ambos. Luego venció a Tigres y Cruz Azul, respectivamente, para lograr su primer bicampeonato en torneos cortos.

Esta semana, frente a Monterrey, André Jardine busca otro hito a la historia del club y de la Liga MX con un tricampeonato que sería inédito en torneos cortos. De hecho, el último equipo que ganó tres trofeos seguidos en la primera división mexicana fue justamente América entre 1985 y 1986.

—¿Cuáles han sido las mejores virtudes de Jardine en este semestre?

—“Algo que veo desde fuera es que tiene un ego mínimo, es un entrenador de perfil bajo que trae humildad a todo este aparato mediático y de popularidad que es América. Esa etiqueta del americanismo la balancea en el banquillo porque es muy sobrio: regularmente declara sin estridencias, entiende y sabe lo que tiene que hacer. Esas son sus principales características, además obviamente del buen manejo de grupo”.

Jardine tuvo que sortear otro problema durante este torneo, que fue la falta de estabilidad para América en un estadio como local.

Estadio y directiva

Después de salir del Azteca por remodelaciones para el Mundial 2026, el equipo disputó el Apertura 2024 en Ciudad de los Deportes, pero en su último partido como local de fase regular se fue a Puebla, al estadio Cuauhtémoc, donde también jugará la final de ida contra Monterrey.

América disputó nueve partidos como local este torneo en Ciudad de los Deportes (incluyendo Liguilla) y obtuvo seis triunfos, pero nunca alcanzó 27,000 asistentes. El torneo anterior, en el Azteca, sólo uno de sus 10 partidos como local tuvo asistencia menor a 30,000.

Entre las lesiones y las mudanzas, América antepuso su adaptabilidad y el respaldo de la directiva, que encabeza Santiago Baños como presidente deportivo.

“De broma platicamos que este torneo es el de todo en contra: no tener estadio propio, lesiones, viajes. Como de broma veníamos diciendo que es el torneo atípico y en el que estamos en contra de todo y de todos, porque todo mundo le quiere ganar al América, nadie lo quiere ver tricampeón”, mencionó Baños días antes de la final contra Monterrey.

Baños está por cumplir ocho años como presidente deportivo de América y es el principal responsable de entrenadores y fichajes, destacando la inteligencia deportiva con la que supo encajar a piezas clave en este torneo, como ‘Búfalo’ Aguirre y Víctor Dávila, quienes asumieron un rol activo en delantera ante las bajas de Diego Valdés y Henry Martín.

“Se aplaude mucho lo de Jardine, pero hay que darle mucho crédito a lo que ha hecho la directiva. Santiago Baños fue muy criticado al inicio, cuando las cosas no salían, pero después se ha encargado de potenciar al equipo torneo tras torneo, trayendo jugadores que muchas veces fueron cuestionados porque tal vez no estaban en su mejor momento, pero la mayoría ha dado resultados. Incluso con el mismo Jardine se dice, no me consta, que no era la primera opción para América. La directiva se ha encargado de darle todas las herramientas para que pueda ser exitoso”, enfatiza el analista de Fox Sports.

También señala que André Jardine ya tiene un alto prestigio en el futbol mexicano y que, más allá del resultado en la final contra Monterrey, cuenta con credenciales para tener un salario fuerte.

“Se merece la continuidad y, evidentemente, por los resultados ya conseguidos, una mejora en cuanto a su salario. Finalmente lo que manda en el futbol son los resultados en todos los aspectos y él los ha obtenido con América”.

Al inicio de su etapa como entrenador de América, extraoficialmente se manejó que Jardine tenía un sueldo de entre 1.1 y 1.3 millones de dólares al año. No obstante, el equipo lo renovó en julio de este 2024 hasta 2027 y se estima que esa cifra subió.