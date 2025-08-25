América rescata imbatibilidad con refuerzo goleador

América rescató su imbatibilidad en el torneo Apertura 2025 con una remontada en casa de Atlas, que tuvo bono extra tras el debut goleador de su refuerzo estrella.

Y es que el francés Allan Saint-Maximin debutó con el pie derecho en Liga MX. El ex delantero de Newcastle, que en 2022 llegó a valer 40 millones de euros, ingresó al minuto 62 y fue pieza clave para impulsar la voltereta al marcador.

América perdía 2-1 en el estadio Jalisco hasta el minuto 72, pero un acarreo de Kevin Álvarez se transformó en anotación de Álvaro Fidalgo para lograr el empate al 73’. Después vino la primera anotación de Saint-Maximin en México.

Aprovechó un centro de Isaías Violante al minuto 89 para perforar la portería de Camilo Vargas y recuperar la ventaja en el marcador, ya que América se había adelantado 0-1 desde el 21’ a través de un penal ejecutado por Brian Rodríguez.

“Es un debut soñado, me dieron la bienvenida como un rey, no había jugado ni un juego y la gente estaba respaldándome. Dije que iba a dar todo y eso es lo que intenté hacer, estoy muy feliz por mi primer gol. El futbol mexicano es increíble”, comentó el francés ante las cámaras de TUDN después de la victoria en casa de Atlas.

La última vez que Saint-Maximin anotó fue el 20 de abril, colaborando en el empate 3-3 entre su entonces equipo, Fenerbahce, contra Kayserispor en la Jornada 32 de la Superliga de Turquía.

Atlas había logrado darle la vuelta a la pizarra con anotaciones de Gustavo Del Prete al 45+1’ y Diego González al 49’. Incluso, Uros Djurdjevic había puesto el 3-1 con un cabezazo poco después, pero el árbitro, Marco Ortiz, lo echó para atrás con revisión del VAR por fuera de lugar.

Para rematar, Víctor Dávila selló el partido en 2-4 a favor de América con otro penal señalado en tiempo de compensación. Camilo Vargas lo atajó, pero el rebote fue capitalizado positivamente para el delantero de las Águilas.

Con esta victoria, América y Cruz Azul se mantienen como los únicos equipos invictos en lo que va del torneo Apertura 2025. Además, las Águilas escalaron al subliderato de la tabla general con 14 puntos, apenas uno menos que Monterrey.

El partido contra Atlas se retrasó por cerca de 40 minutos debido a tormenta eléctrica en Guadalajara. Los chubascos continuaron, mientras que el director técnico rojinegro, Diego Cocca, era recibido con tifos y cánticos por su regreso al club. Los hizo bicampeones entre 2021 y 2022.

América resistió estos acontecimientos y cumplió el primer tercio de la temporada sin conocer la derrota, sólo con la mancha intermedia de haber sido eliminado en la fase inicial de Leagues Cup. En el campeonato local, están en firme pelea por la cima.

Los próximos partidos de las Águilas serán como locales: el sábado 30 de agosto recibirán a Pachuca en la Jornada 7 y el sábado 13 de septiembre recibirán a Chivas en la Jornada 8.

Nuevo líder en Liga MX

En el balance general de la Jornada 6, la Liga MX estrena líder general: Monterrey, que desbancó a Pachuca con su triunfo de este fin de semana.

Los Rayados golearon 3-0 a Necaxa en el estadio BBVA, con gol olímpico incluido por parte de Sergio Canales. Eso les permitió llegar a 15 puntos y ponerse por encima de todos en la tabla, producto de cinco triunfos y una derrota.

“No quiero que vean a Rayados como un equipo infalible. Fallaremos y debemos estar listos para levantarnos (...) Yo también tengo que mejorar como técnico para ayudar más a los jugadores”, expresó el entrenador, Domenec Torrent, después de vencer a Necaxa.

Torrent llevó a Monterrey a octavos de final del Mundial de Clubes en verano. Tuvo un tropezón el inicio del torneo Apertura 2025 al ser goleado 3-0 en casa de Pachuca, pero ahora acumula cinco triunfos seguidos en Liga MX.

Rayados buscará extender su racha cuando visite a Puebla en la Jornada 7, antes de que llegue la primera pausa por Fecha FIFA en la Liga MX.

Liga MX: Top 5 después de jornada 6