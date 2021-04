Luis Antonio Cervantes Ramírez es el actual Head Coach de los Zorros de CETYS Universidad. Originario de Chihuahua, fue jugador de futbol americano y tiene una larga carrera como entrenador del deporte estudiantil. Su principal objetivo es convertir a los Zorros en uno de los mejores equipos a nivel nacional dentro del deporte de las tackleadas.

Un poco de historia

El Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad) es una institución privada que se creó en 1961 en Baja California. En 1967 nació su primer equipo de futbol americano bajo el nombre de Zorros. En el año 2011 ingresaron a la Liga Premier CONADEIP. En 2014 se enfrentaron por primera vez contra una institución norteamericana, el Crown College de Minnesota, en el Estadio Margarita Astiazarán de Fimbres, de Campus Tijuana. Este estadio fue sede de varios Tazones de las Estrellas de CONADEIP.

En 2018 Campus Mexicali recibe por primera ocasión a un equipo representativo norteamericano, los Occidental College Tigers. Han ganado varios campeonatos en los últimos ocho años, incluyendo un bicampeonato, lo que los ha consolidado como un equipo de liga mayor de muy buen desempeño. En 2019 participaron en el Tazón Azteca en Monterrey.

A partir del 2019 Luis Cervantes es nombrado entrenador en jefe del programa de futbol americano colegial del Sistema CETYS para posicionar a los Zorros en un alto nivel de competencia dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) y cumplir con el objetivo del Plan Estratégico del Deporte: fortalecer a los equipos representativos.

Un compromiso constante

Con un gusto natural por el deporte y facilidad para practicar casi cualquiera desde que era pequeño, el coach Cervantes se inició en el futbol americano en 1984 con las Águilas Negras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) categoría intermedia. Jugó con la Facultad de Ingeniería por un año y después jugó liga mayor con la Facultad de Contabilidad y Administración. Siempre fue linebacker. Pasión, estilo de vida, formación integral de personas con amplia probabilidad de ser exitosas en todos los aspectos, es lo que significa el FBA para Luis Cervantes. “Cuando comencé a jugar futbol americano fue como el complemento de todo y dejé los demás deportes para dedicarme por completo a él. Es mi vida”.

Desde 1988 Luis Cervantes comenzó a coachear en la UACh. Para entonces ya trabajaba como administrativo en el Tec de Monterrey, campus Chihuahua, donde en 1989 fue invitado a ser coordinador defensivo de Borregos, llegando a ser su Head Coach en 1991. En ese momento continuaba siendo coordinador defensivo de liga mayor de las Águilas Negras con quienes obtuvo un campeonato contra las Liebres del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez ese mismo año. El coach Cervantes también logró campeonatos con todas las categorías de Borregos Chihuahua.

A partir del 2006 se convirtió en Director de Deportes en Tec Chihuahua y en 2014 regresó al campo para ser nuevamente entrenador de los Borregos hasta 2019, cuando se retiró del ITESM al recibir una invitación para participar en el proyecto de los Zorros de CETYS Universidad.

Zorros CETYS, la nueva etapa

Desde febrero de 2019 Cervantes se incorporó como entrenador en jefe del programa de futbol americano de los Zorros de CETYS Universidad. Las razones principales por las que aceptó la invitación fueron el reto que implica, el prestigio que CETYS Universidad posee como institución académica en el noroeste del país y porque cuenta con vasta experiencia para liderar al equipo y llevarlo al siguiente nivel.

Cuando el coach Cervantes toma las riendas de la escuadra mayor de Zorros CETYS, participaron en la liga Premier de CONADEIP 2019, pero no llegaron a la final porque el equipo se reestructuró. “Llegamos con un equipo muy novato, sin embargo sí había veteranos de muy buena calidad. El programa de CETYS venía de ser cinco veces campeón en los últimos ocho años, incluso fueron bicampeones CONADEIP en 2017 y 2018, entonces nos toca el proceso de cambio de generación y empezamos a trabajar con las nuevas ideas, siempre proyectando cómo vamos a alcanzar el crecimiento para llegar a competir en el grupo más fuerte” señaló.

La visión que tiene el coach Luis para consolidar a los Zorros como uno de los mejores en el futbol americano colegial a nivel nacional se traduce en trabajo duro a través de estrategias específicas, (retención de talento, arraigar el FBA en el CETYS (su categoría juvenil ya es muy buena y siguen avanzando), competir constantemente para lograr el mejor nivel) ya que en la zona donde se encuentran existe mucho talento, y buscan que ese talento no se vaya a otro lado, y aunque no cuentan con mucho presupuesto para atraer a todos, sí hacen lo posible por captar lo más que se pueda.

En cuanto al Tazón Azteca celebrado a finales de 2019, Zorros CETYS Universidad participó con dos jugadores y el coach Cervantes fue parte del staff de entrenadores. Resaltó que fue un evento “espectacular” porque se pudo presenciar al FBA nacional completamente unido. Añadió que se notó la energía que llevaban los jugadores y el entusiasmo por interactuar entre ellos; lo mismo ocurrió entre los coaches, y para que ese frenesí no se pierda, se debe continuar trabajando en conjunto porque lo más importante son los estudiantes atletas.

El Plan Estratégico de Deportes CETYS Universidad

Al ser CETYS una de las universidades más importantes del noroeste de México, cuenta con un plan dirigido a los deportes que busca dar una formación integral a sus alumnos. Cervantes detalló que actualmente la universidad es miembro del CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la Educación), de CONADEIP, ONEFA, entre otras ligas, y el Plan Estratégico de Deportes CETYS Universidad está minuciosamente diseñado para competir en las disciplinas deportivas dentro de esas ligas a nivel nacional. Bajo este contexto CETYS otorga becas deportivas para la atracción de talento con la condición de mantener un promedio académico, lo cual implica mantener un equilibrio entre el demandante esquema escolar y la práctica del deporte.

2020 no fue un año totalmente perdido

Cuando el equipo de Zorros CETYS Universidad ya estaba reestructurado y empezaron a prepararse para cumplir las metas del 2020, llegó la pandemia y tuvieron que replantearse muchas cosas, entre ellas, cómo mantener a los chicos interesados y motivados en las actividades de entrenamiento a distancia. Generaron prácticas virtuales, trabajan a diario y realizan evaluaciones que demuestran el progreso los muchachos.

El coach Cervantes precisó que les ayudó mucho no haber tenido los resultados que esperaban en 2019 porque fue un estímulo fuerte que se ha utilizado entre los entrenadores y los jugadores para no perder el foco de hacia dónde quieren llegar y continuar trabajando, aunque no sea en el campo.

Opina que ningún equipo de futbol americano se encuentra en forma como para jugar un torneo regular cuando se pueda regresar, porque la exigencia de competencia no se equipara con el nivel de entrenamiento que han tenido durante el confinamiento. Debido a esto considera que se debe tener cuidado al retomar las actividades porque el riesgo de lesiones es muy alto, y también que sería mejor realizar torneos regionales porque la economía ya está muy afectada. “Vamos a tener que ser muy creativos en ayudarle a la mesa directiva de la liga (ONEFA) generando modelos de competencia para que sea lo menos pesado para nuestras instituciones académicas económicamente hablando. Definitivamente impactará más a unas que a otras, pero el cómo lo maneje cada una va a determinar que se salga más rápido de la situación” dijo.

Ahora que ya son parte de ONEFA, gracias a la unificación de las ligas, el coach Cervantes piensa que el beneficio para todo el FBA en México será todavía mayor. “Es importante que todos los que somos miembros de ONEFA pongamos de nuestra parte para que el proyecto crezca y se fortalezca. Somos muy buenos en lo que hacemos y si invertimos toda esa genialidad, vamos a consolidarlo” afirmó.

Para Luis Cervantes ser Head Coach es de las experiencias más enriquecedoras porque en el campo ha visto cómo se cristalizan los proyectos que ha planeado y cómo evolucionan los jugadores dentro y fuera del campo.

ONEFA / Tanya Peláez Ramírez