ACAPULCO.- Cuando la nueva casa del Abierto de Acapulco estaba en los planos de diseño, se hablaba del deseo de conseguir la confirmación de Roger Federer en el torneo y competir con el ATP 500 de Dubai para traer a tenistas del Top 10 del ranking.

Este 2022, el tema está del otro lado de la página de proyectos y prioridades. El estreno de la nueva Arena trajo a la organización del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) una lista de objetivos, muchos perfilados a prepararse para conseguir la mejor versión del torneo en el 2023, el año de las tres décadas.

México hospedó en sus canchas a cinco tenistas del Top 10 mundial y además, tuvo en agenda una Semifinal de talla Grand Slam, entre Rafael Nadal y Daniil Medvédev, quien subió a la cima del ranking.

_¿Traer a Roger Federer es todavía un objetivo?

“Ya se me acabó (el deseo de traerlo), ya entendí. No fue un tema de que su agente Tony Godsick me lo dijera, porque Federer me lo decía repetidamente: ‘Raúl no puedo ir, perdón’, y hasta ahora, ya casi todo tenista ha venido, no tengo ahora una obsesión”.

Raúl Zurutuza, director del torneo, reconoce el lugar que tiene Nadal como ‘activo fijo’ del Abierto de Acapulco, y toma más fuerza con el cuarto título, que lo coloca en el grupo de máximos campeones, lugar que ocupan también los ex tenistas David Ferrer y Thomas Muster. Cuando el español ganó el Australian Open y confirmó su presencia en el Abierto de este año, los boletos se agotaron para llenar las 10,400 butacas. Cuando Alexander Zverev fue descalificado por indisciplina en su juego de dobles, los aficionados expresaron su reprobación y Zurutuza explicó que no representaba un golpe económico para el espectáculo del torneo, pues “no está anclado a ningún jugador”.

“Cuando me refiero a Nadal como ‘activo fijo’ es una metáfora El que un tenista venga varias veces son convenios que se hacen año con año. No hacemos convenio a largo plazo con los jugadores. Nadal no ha regresado siempre, él ganó en el 2005 y no volvió hasta el 2013”.

El próximo año, Indian Wells, el primer Masters 1000 del año se juega la semana que sigue al Abierto de Acapulco, que tiene una ubicación geográfica favorable a los tenistas que viajan a Estados Unidos.

”Acapulco cae en la semana 9, una antes de Indian Wells. Es una situación estratégica, porque es el Masters más importante, de mayor capacidad, considerado por la ATP el mejor durante casi 10 años seguidos. Es bueno que Acapulco esté antes, y lo tenemos que aprovechar”.

marisol.rojas@eleconomista.mx