Parar ya la violencia. Es un objetivo que suena imposible para erradicarla de los 17 estadios de futbol de la Liga MX en unos cuantos días o meses. Las riñas entre barras de aficionados han sido por años y décadas imbatibles por autoridades de los clubes, de la liga y de gobiernos estatales.

La colisión entre fanáticos de Querétaro y Atlas en la noche ‘triste’ del futbol mexicano, el pasado sábado 5 de marzo, pone el dedo en la herida de un deporte sumido en la realidad del país, donde cualquier persona puede ser víctima de todo tipo de violencia.

México a nivel mundial está en el rango de la métrica con nivel de paz ‘bajo’ para su población, al ocupar el lugar 140 de 163 países analizados en el Índice de Paz Global 2021 hecho por The Institute for Economics & Peace (IEP). La violencia es también un eco externo, pues dicho estudio reveló que el mundo se volvió menos pacífico por novena ocasión en los últimos 13 años. Al interior del territorio nacional, no hay torneo de Liga MX con saldo blanco en peleas entre fans o agresiones con lenguaje verbal. El grito homofóbico es un ejemplo y una batalla que para erradicarlo, le ha costado a la Federación Mexicana de Futbol múltiples multas y sanciones. La violencia en los estadios se manifiesta de diferentes formas.

El peligro y atentado a la seguridad de 14,463 fans en el estadio Corregidora, más integrantes de los equipos, medios de comunicación y demás testigos presentes, fue la gota que derramó el vaso para presionar por acciones inmediatas y más efectivas de control. En menos de 24 horas de los hechos, la Liga MX apuntó hacia tomar “medidas ejemplares” para acabar con la violencia en los estadios, entre ellas, el presidente Mikel Arriola anticipó que las barras visitantes ya no podrán entrar a los estadios de futbol, permitiendo el acceso sólo a las locales.

“No es una medida nueva, ya se ha hecho. Pero lejos de resolver el problema, se agudiza más. La medida es contraproducente, porque lo que prohíban a las barras genera resentimiento. Se requiere una estrategia de contención y solución. Prohibirles que no viajen, pues pueden hacerlo sin ir con la barra. Quizá indirectamente, la liga dejó entrever que el equipo ya no costeará el viaje. Es una medida que refleja que se necesitaba dar una salida rápido. Mikel con su experiencia como político, está más ocupado en negociar con la MLS (Major Soccer League), que quizá hacer un trabajo multidisciplinario sobre la violencia en los estadios, que les podría ofrecer ahora, un paquete de soluciones o propuestas. No veo que esa medida frene el problema, pero es para apagar fuegos, porque ahora la opinión pública está sensible. Las redes sociales fueron la vitrina en vivo y en directo”, explica a El Economista, el Doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

