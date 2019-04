La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) registró 16 movimientos relacionados con la venta de franquicias (totales y parciales) del 2014 a la fecha —en algunos casos, la venta del equipo involucró cambio de sede y nombre.

Una cuarta parte de las franquicias de la liga para la presente fase regular cuenta con nuevos propietarios: Saraperos de Saltillo (sociedad de seis empresarios, que está liderada por César Cantú García), Algodoneros Unión Laguna (Francisco Orozco), Pericos de Puebla (José Miguel Bejos) y Generales de Durango (Alfredo Arámburo).

Los nuevos dueños de estas franquicias tienen entre sus principales negocios la industria de comunicaciones, consultoría, el sector financiero e infraestructura.

En el caso de Bravos de León sumó a Grupo Multimedios como accionista y Olmecas tiene nueva directiva, como consecuencia del cambio de gobierno, es una organización que le pertenece al estado.

En el caso de Saraperos, Bravos, Pericos y Generales son los que más cambios han registrado en los últimos años. Por ejemplo, la novena de Puebla le perteneció por ocho años a Rafael Moreno Valle y para el 2014 la organización fue puesta a la venta y la adquiere Gerardo Benavides Pape (2015-2018).

Bajo la administración del empresario, el equipo disputó dos finales y fue campeón en el 2016. Para la presente fase regular fue adquirido por José Miguel Bejos.

Por ejemplo, José Miguel se involucró en el beisbol, como otros empresarios lo han hecho, por su gusto por el deporte e indicó que la afición es la parte débil de las decisiones de los negocios.

“Conozco los números del beisbol en el país. Tenemos más de 40 millones aficionados en el país. Puebla, que ha venido de altas y bajas, es la cuarta ciudad más importante. Cuando me doy cuenta de que la liga hace un esfuerzo por fortalecerse (...) me hace mucho sentido dentro de los negocios, empezamos a formar el paquete económico para poderlo hacer la inversión. También nos gusta sentarnos y tener paciencia, no tomar decisiones precipitadas”, mencionó el propietario de Pericos.

Los actuales propietarios de la LMB promedian 2.5 años al frente de un equipo —el rango va de tres a siete años. Sin tomar en cuenta a Olmecas y Piratas, organizaciones que pertenecen a los gobiernos locales y también se dejó fuera a Diablos Rojos y Guerreros, que le pertenecen al empresario Alfredo Harp Helú y al menos suma más de dos décadas con ambos equipos.

Para la presente temporada, sólo Harp Helú se mantiene con dos equipos, ya que en las campañas del 2017 y del 2018, seis equipos pertenecían a tres empresarios. Tanto Gerardo Benavides como los hermanos Arellano Hernández lograron concretar la venta de los Pericos y Algodoneros, respectivamente, a principios de año.

Del 2014 a la fecha, en la LMB se han involucrado al menos 23 empresarios al comprar una franquicia. La mayoría ha reconocido la dificultad de mantener una organización, pero el gusto por el deporte es una de las razones que los mantiene involucrados —en promedio se necesita desembolsar entre 28 y 50 millones de pesos para operar un equipo en la liga.

¿Invertir en el deporte puede ser rentable?

Francisco Orozco Marín, dueños de los Algodoneros, consideró que puede “ser autosustentable, depende de la política que se emplee. Hay equipos, en todo el mundo, que pueden cotizar en bolsa o que se dedican a revender jugadores. Nosotros estamos en una etapa en la que nos queda muy claro que nuestro negocio es otro y que los recursos para cumplir con la parte social deben venir de otro lado, no del mismo equipo, buscando que sea autosustentable para que sea sano el equipo. Sin embargo, la idea es no salirnos de la reglas ni pagar de más para que la franquicia internamente esté bien”.