Vacante el número uno del mundo del ranking ATP

La derrota de Rafael Nadal en la cuarta ronda del US Open abrió la puerta para que Carlos Alcaraz o Casper Ruud alcancen en Nueva York el lugar número uno del ranking ATP, para eso, ambos tenistas deben llegar a la final. Pero, si ninguno lo hace, Nadal escalará a la cima.

Otra posibilidad es que si Alcaraz y Ruud se enfrentan en el partido por el campeonato, el ganador se llevará a casa el trofeo y el primer puesto. Tienen la oportunidad de hacer historia en Flushing Meadows.

El torneo comenzó con cinco jugadores luchando por el número uno del mundo: Nadal, Alcaraz, Ruud, Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas. Nadal, Medvedev y Tsitsipas no lograron llegar a cuartos de final. Alcaraz venció a Marin Cilic en la cuarta ronda.

Si Alcaraz asciende al número uno del mundo, a los 19 años, cuatro meses de edad, se convertirá en el jugador más joven en ocupar el primer puesto en la historia del ATP Ranking, desde 1973. El récord actual lo tiene Lleyton Hewitt, quien se convirtió en el mejor del mundo a los 20 años y nueve meses.

Ruud, quien comenzó el US Open en el número 7 en el ranking está tratando de convertirse en el primer noruego en alcanzar la cima del tenis masculino.

En caso de que ni Alcaraz ni Ruud lleguen a la final, Nadal regresará al número uno del mundo por primera vez desde el 4 de noviembre de 2019 cuando lo ocupó durante 13 semanas hasta el 2 de febrero de 2020. Sería la novena etapa del español en la cima del deporte.

Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final a las 2:23 am del martes, luego de vencer a Marin Cilic, ex campeón del torneo en el 2014. El joven español superó al croata por 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 para alcanzar los cuartos, por segundo año consecutivo.

"Fue bastante, bastante difícil al comienzo del quinto set [siendo un] colapso. Pero Marin estaba jugando increíble. Creo en mí todo el tiempo".

Alcaraz, de 19 años, es el hombre más joven en llegar a cuartos de final en el US Open en años consecutivos desde Lew Hoad y Ken Rosewall en 1952-53, cuando el evento se llamaba US Championships.

Con Daniil Medvedev y Rafael Nadal perdiendo en los últimos dos días, las apuestas han subido para Alcaraz en Nueva York. El adolescente no solo está persiguiendo su primer título de Grand Slam, sino que también está tratando de ascender a la cima del tenis masculino.

Si el español llega a la final y Casper Ruud no, Alcaraz escalará al número del mundo el lunes posterior al US Open. Si Ruud llega a la final y Alcaraz no, el noruego ascenderá al primer puesto. Si ambos hombres llegan al partido por el campeonato, el ganador se irá con el trofeo y el puesto uno del mundo.

Rafael Nadal termina la lucha por su Grand Slam 23

Frances Tiafoe ganó el partido más importante de su carrera ante Rafa Nadal, el 22 veces campeón de majors y que por sus recientes lesiones selecciona con lupa los torneos que disputará.

“Podemos hacer lamentaciones o podemos quejarnos ahora de muchas cosas, pero no creo que eso vaya a cambiar ninguna situación. Podemos pensar, que si no me lesiono, tal vez gane Wimbledon. Quizá gané (otras) cosas en el pasado. O tal vez perdí otras cosas porque no pude crear este poder interior después de todas esas lesiones. Eso es parte de mi carrera. Muchas veces fue por el camino correcto; a veces completamente inesperado como Australia, como Roland Garros. Por supuesto, esta no era la preparación ideal para mí. Pero en otros casos siguió el camino correcto, incluso sin la preparación perfecta. No podemos encontrar excusas. Necesitamos ser lo suficientemente críticos conmigo mismo. Esa es la única forma de mejorar o esa es la única forma en que entiendo que puedes encontrar soluciones”, dijo Nadal.

Tiafoe jugó un partido limpio y agresivo en el que llevó la acción a Nadal. El estadounidense logró 49 tiros ganadores en comparación con solo 28 errores no forzados para llegar a su primer cuartos de final.

“La diferencia es fácil: yo hice un mal partido y él hizo un buen partido. Al final eso es todo. No pude mantener un alto nivel de tenis durante mucho tiempo. No fui lo suficientemente rápido en mis movimientos. Pudo tomar la pelota demasiadas veces muy temprano, así que no pude empujarlo hacia atrás. El tenis es un deporte de posición muchas veces. Si no, necesitas ser muy, muy rápido y muy joven. Ya no estoy en ese momento. Mis tiros necesitaban ser mejores. De alguna manera, mi comprensión del juego y la calidad de mis tiros no fueron lo suficientemente buenos, fueron deficientes, creo que tengo que decirlo hoy, porque no pude crear tanto contra él”.

deportes@eleconomista.mx