Trilogía Canelo-GGG, la preferencia en audiencia deportiva

La trilogía del Clásico 'Canelo vs Gennady Golovkin' ha sido el evento deportivo con mayor audiencia en México en el día de transmisión. No importa si esas noches la oferta deportiva tuviera beisbol o futbol, los dos deportes con mayores seguidores entre la población.

Las peleas del boxeador mexicano se han vuelto una tradición en televisión durante fechas patrias. De acuerdo a datos de Nielsen Ibope compartidos a El Economista, la primera pelea del 16 de septiembre del 2017, que inició su transmisión a las 21:00 horas tuvo 12.8 puntos de rating, con un tiempo promedio de visionado de 1 hora 7 minutos, y 14.8 millones vieron al menos un minuto la pelea. Ese mismo día, de las 17:00 a las 21:00 horas, se jugaron tres partidos de la Liga MX y ninguno superó los 3 millones de televidentes, es decir, el box superó por casi 12 millones en audiencia al futbol. Los tres partidos de Liga MX por televisión abierta, que tuvieron la atención del espectador por debajo de los 42 minutos fueron: Cruz Azul vs Santos, Monterrey vs Atlas y León vs Pachuca.

Un año después, pero el 15 de septiembre, en la segunda edición de la pelea se registraron 12.4 puntos de rating, con un tiempo promedio de visionado de 1 hora 9 minutos, y 14.5 millones de personas vieron al menos un minuto la pelea. Esa fecha, tres partidos de Liga MX fueron agendados en un periodo de 19:00 a las 22:45 horas, ni el Pachuca vs Tigres; Necaxa vs Cruz Azul; Gallos Blancos vs Puebla, superaron los 2.5 millones de televidentes. También, la audiencia permaneció máximo hasta 33 minutos mirando el futbol.

Este 2022, la tercera pelea que ocurrió el sábado 17 de septiembre fue la menos vista de la trilogía. La transmisión inició a las 22:00 horas y solo por esa razón, el Clásico Nacional América vs Chivas modificó su horario recorriendo a las 20:00 horas su inicio. A diferencia del 2017 y 2018, este año fue el único partido de futbol programado y la oferta deportiva por TV abierta tuvo lucha libre y el Impact Wrestling. La victoria que confirmó al Canelo como líder indiscutido del peso supermediano atrajo 14.5 puntos de rating, con un tiempo promedio de visionado de 1 hora 5 minutos, y 12.8 millones de personas que vieron al menos un minuto la pelea. En cambio, el futbol que si bien, no alcanzó la audiencia del box, sí pudo sobresalir que en los dos años anteriores. El América vs Chivas alcanzó 8.7 millones de televidentes, que permanecieron la transmisión completa. El cambio de horario del partido fue buena idea.

Respecto al perfil del televidente de la trilogía, los hombres han representado el mayor porcentaje con un máximo de 59% (en e 2017). En la primera pelea representaron 4.1 millones; en la segunda, 3.7 millones; y en la tercera 4.7 millones. El grueso de la audiencia es un púbico mayor de 30 años, que este año alcanzó el 69%.

marisol.rojas@eleconomista.mx