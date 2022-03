Puntos de local para la generación de más tenistas mexicanos. La Federación Mexicana de Tenis (FMT) trajo al país un total de 25 torneos del ITF World Tennis Tour Juniors para jóvenes de entre 13 y 18 años que se celebrarán a lo largo de 2022; esto significa que los talentos mexicanos podrán empezar a sumar puntos para el ranking mundial juvenil desde casa, pues muchas veces, el crecimiento de los tenistas se ve frenado ante la imposibilidad de viajar al extranjero para lograrlo.

Actualmente, el tenista mexicano mejor posicionado en el ranking Junior de la ITF es Rodrigo Pacheco Méndez, quien terminó 2020 como el número 212 y actualmente es el 14. Durante la temporada 2021 ganó cinco títulos individuales de ITF World Tennis Tour Juniors y tres de dobles; seis de los 20 torneos que disputó ese año fueron en México, donde también ganó cuatro de sus títulos. A inicios de 2022, el juvenil mexicano de 16 años alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia Jr.

México es parte de una mini-gira dentro de este año que inició a finales de enero en Morelos y continuó en Querétaro, Zapopan, Monterrey, Tampico y terminará en Cancún. La idea, según comentó Mario Marín, presidente de la Asociación Regiomontana de Tenis, es que los jugadores europeos y de otras latitudes jueguen tres o cuatro torneos al hilo en nuestro país con un solo boleto de avión y que los tenistas mexicanos tengan oportunidad de participar en la pre-qualy y la qualy para buscar un lugar en el main draw, compuesto por 64 jugadores que acceden por su posición en el ranking.

“En este tipo de torneos, los que menos oportunidad tenían eran los mexicanos. Había quienes viajaban a Sudamérica, Estados Unidos, Egipto y Medio Oriente tratando de buscar torneos un poco más fáciles para aquellos que van empezando y tener puntos, pero es muy caro porque en estos torneos prácticamente pierdes y te vas”, dijo Marín.

A la Asociación Regiomontana de Tenis se le asignaron dos eventos de categoría J5, la más baja del circuito, uno en febrero y otra en agosto. Para la fecha de febrero, en la pre-qualy se inscribieron 50 hombres y 30 mujeres mexicanas. La organización le dio a los cuatro primeros lugares de la pre-qualy de cada rama un wild card al main draw y a los lugares del cinco al ocho se les dio lugar para la qualy.

“Hace tres años empezó a haber más torneos en México y eso ayuda bastante a que los jugadores empiecen a tener presencia a nivel internacional, que vean su nivel y que puedan competir con jugadores de otros países sin que tengan la necesidad de viajar al extranjero para obtener puntos. Si les va bien aquí, viajar a un J3, J4 y eso te ayuda a economizar mucho, eso es muy importante, tener los torneos en casa” dijo Eduardo Veléz, mexicano excampeón junior de Wimbledon y director de Vélez Academy.

Esto representa una diferencia importante a cuando Veléz competía como juvenil, en la década de los ochentas. Destaca que incluso la tecnología juega un rol esencial, pues ahora es más fácil conocer el calendario y ubicación de los eventos donde se realizarán los torneos. La página de la ITF señala que, hasta 2018, México albergaba la mitad de los torneos que ahora se desarrollan.

“Cuando yo competía había muchos menos torneos, yo no hacía un circuito como el que se hace ahora porque no existían tantos torneos a nivel mundial. Competía al año en unos cinco o no más de siete torneos juveniles y ahora los jugadores que están muy metidos o los mejores a nivel mundial viajan y juegan más de 10 o 15 torneos”.

El extenista señaló que un jugador con un buen nivel de competencia requiere participar en un aproximado de 15 y 20 torneos al año para seguir escalando: “Mientras más partidos esté jugando ayuda a que adquiera más confianza, experiencia y que vaya escalando en torneos de mayor nivel”.

Para la generación de más tenistas mexicanos, Veléz indicó que aunque hay algunos espacios públicos y algunos clubes abren las puertas para la práctica del tenis, también se requiere de un programa masivo con canchas públicas y que niños a edades tempranas puedan incursionar en el deporte con cuotas mínimas, buenas bases y fundamentos.

Para albergar estos certámenes junior, la FMT cubre una cuota de 150 dólares, según mencionó Marín, por lo que el costo más relevante es la organización del evento, pues incluye gastos como la compra de pelotas, pagar certificados o el costo de árbitros.

La asociación busca principalmente apoyo con especie, “tenemos patrocinadores como HEB, Olimpo con servicio médico y fisioterapeutas, HRT con el tema de los encordados, gente de servicio de alimentos, el Hotel Wyndham, los clubs que forman parte de la asociación que nos apoya con jugadores, Coca-Cola con hidratación”, adicionalmente, a los jugadores también se les cobra una cuota de inscripción de 55 dólares.

